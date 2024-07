Jesús Ramírez con la puerta abierta para ayudar a que el fútbol de México resurja

El extécnico de la selección Sub17 de México que se coronó campeona del mundo en la edición 2005 de Perú, Jesús Ramírez Ruvalcaba, se dijo abierto a colaborar en lo que sea necesario para que el fútbol de México recupere el protagonismo que ha perdido en los últimos años en el contexto internacional, así como tratar de establecer un proyecto que le permita a los equipos potenciar el surgimiento de jugadores de mayor calidad en el terreno de juego y fortaleza mental.

La propuesta del técnico, que logró implementar un proyecto de más de cinco años que tuvo su cenit al conseguir el título de campeón del mundo en la justa de Perú, se dio en la charla que sostuvo con el staff de La Opinión, en el programa especial de la Copa América, denominado “Nuestra Copa“, donde en dicha emisión el también extécnico del América, mostró su preocupación por el grave momento que vive la selección de México a dos años para que participe en el Mundial de 2026.

“Los resultados siempre marcan muchas cosas, lo que vivimos ahora solo es una consecuencia de todo, creo que se ha dejado de hacer, de producir y generar la cantidad de jugadores que había antes, platicaba con algunos compañeros que se ha dejado de producir jugadores de gran nivel como Jorge Campos, Alberto García Aspe, Hugo Sánchez y que llegaban a un Mundial con una gran experiencia”.

El factor del surgimiento de una camada de jugadores como Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, Enrique Esqueda, César Villaluz, entre otros jugadores que después algunos pudieron ser parte de varios procesos mundialistas de la selección de México en justas mundialistas como Sudáfrica 2010, también expuso que se ha dejado de producir jugadores que pudieran darle estabilidad a la selección de México.

“La verdad que hoy es una consecuencia de la baja producción de jugadores mexicanos y lo vemos en Chivas, en Pumas y lo viví ahora que estuve como presidente de los Pumas, la verdad es que la producción de jugadores que caracterizaba a los Pumas ya no lo hay, porque te puedo decir de mi época como Hugo Sánchez, Enrique López Zarza, Pareja López, Gustavo Vargas, Olaf Heredia, después Luis Flores, Alberto García Aspe, Luis Garcia, Ramírez Perales, entonces Chivas y Pumas eran los referentes de la selección de México”.

En este sentido también expuso que: “hoy existe el grave problema del exceso de extranjeros, entonces por obvias razones, no hay que buscar muchas explicaciones, simplemente no hay producción de jugadores, tienes una selección sin tanta capacidad y eso es complicado, porque ante la falta de talento en los jugadores, la presencia del técnico se hace más importante, entonces imáginense, por lo que la respuesta de como se arreglara esto, pues con el tiempo”.

Empero, frente a lo complicado del panorama, Chucho Ramírez dijo que para el Mundial 2026 las ilusiones volverán a presentarse, porque así es la característica de los aficionados mexicanos, “volverán a crecer las ilusiones y quizá hasta puede ser, pero yendonos al lado obvio y realista, sabemos que la situación está limitada. Ojalá que haya tiempo, falta poco tiempo para el Mundial, entonces hay que trabajar a marchas forzadas”.

Continuidad de Jaime Lozano en la selección de México

Respecto a las versiones que duda de la continuidad de Jaime Lozano al frente de la selección de México y el regreso de Javier Aguirre, expuso que: “Obviamente los resultados no avalan a Jaime, lo conozco, pero no su trabajo, no se a ciencia cierta como es su labor y no puedo hablar mucho. Pero te decía que ante la falta de materia prima, la imagen del técnico es más importante”.

Jesús Ramírez con un bagaje importante que podría ser utilizado de una forma exitosa para el resurgimiento de la selección de México Crédito: Ismael Arroyo | Imago7

“Te soy sincero, tristemente no hay mucho que te ilusione, que te entusiasme, hoy esa parte es cuando dices que tenemos que trabajar un sistema o un esquema donde todos luchen, todos trabajen, entonces cuando existe un plan, es complicado ganarles. Se habló de esa transición, de que ahora estén los chavos, pero eso se da de forma natural y perdón que me remonte a Pumas que es lo que viví de jugador, porque cuando yo llegué estaban todos los grandes como Hernán Cabalceta, Mejía Barón, Héctor Sanabria y llegamos nosotros con Hugo Sánchez, López Zarza, para que después nos tuvieramos que ir y llegarán los Luis Flores, García Aspe, etc“.

En ese sentido añadió que: “Hay que trabajar a marchas forzadas y si se piensa en el Jimmy, sabemos que no tiene mucha experiencia y si alguien llega a su cuerpo técnico tendrá que comulgar con las ideas del Jimmy, sino será una imposición. Ahora, si llega Javier Aguirre, ha estado en varios procesos, como el del 2010, donde estuvo Hugo Sánchez, luego yo, después Ericksson y luego a Javier Aguirre, pero la clave es saber porque se eligen, si es por moda, por logros, como en el caso con Osorio, Martino. Creo que ha faltado elegir al técnico idoneo, porque ahorita fue el Jimmy, pero porque se les venía toda la noche”.

También precisó en el mismo tema: “Ahora si eligen a Aguirre, pues tiene experiencia, pero yo empezaría a dejarle a alguien a su lado y pensar que ese será el técnico para el futuro”.

Aprovechar la experiencia de Chucho y no desecharla

Respecto al tema de porque no se ha aprovechado todo el proyecto que en el 2005 dio tantos frutos, el propio Chucho explicó que: “Yo pense´que cuando se fue el Tata Martino, pensé que con los cambios me iban a buscar, sino para la selección mayor, si para la estructura de las selecciones menores y dije, hijole, yo dirigí dos Mundiales, el Sub17 y Sub20, dirigí a la selección mayor, estuve en el América, en Pumas y expuse, es el mejor momento de mi vida para sumar, porque creo que no solo fue un proceso rico en fútbol, sino de reeducar a los chavos, de cambiar la mentalidad, de generar algo en que los chavos dijeran, yo me comprometo, yo voy. Ya probamos que si se puede”.

Jesús Ramírez esperaba que después del fracaso en Qatar 2022, sería llamado para colaborar en la estructura de las selecciones menores de México, pero nunca llegó la invitación. Aun así, su puerta sigue abierta para colaborar. Crédito: Imago7

Para finalizar la charla, el exitoso director técnico aseguró que: “Mi puerta siempre está abierta y encantado de sumarme, de apoyar a que México pueda volver a tener mejores días y momentos”.

