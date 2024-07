Mujer de Nueva Jersey muere a meses de recibir un trasplante de riñón de cerdo

Con la esperanza de mejorar su condición de salud, muchas personas se someten a tratamientos confiando en los avances biomédicos y las maravillas de la tecnología actual.

Es el caso de Lisa Pisano, mujer de Nueva Jersey, de 54 años de edad, quien padecía de insuficiencia cardíaca y renal, y por sus condiciones no era apta para un trasplante humano.

#Salud Lisa Pisano, la primera persona en recibir una bomba cardíaca mecánica y un riñón de cerdo editado genéticamente, murió, según el centro NYU Langone Health, donde se realizó la cirugía.

Entérate aquíhttps://t.co/dZAVlbSePs pic.twitter.com/K6eVtSLTsM — CENTRANEWS (@CentraNewsGT) July 10, 2024

Su caso presentaba complicaciones médicas que dificultaban la viabilidad de un trasplante estándar, y la falta generalizada de órganos donantes en Estados Unidos agravaba la situación.

Su muerte fue anunciada el martes por los médicos de trasplantes de NYU Langone Health, con sede en la ciudad de Nueva York, hospital donde se realizó la cirugía.

Pisano fue la primera mujer en recibir una bomba cardíaca mecánica, llamada LVAD y la segunda en recibir un riñón de cerdo modificado genéticamente, ambos procedimientos se realizaron en abril, logró vivir 47 días más luego de recibir el trasplante.

Sin embargo, el 29 de mayo, los cirujanos tuvieron que extirparle el riñón porque estaba dañado por un flujo sanguíneo inadecuado relacionado con la bomba cardíaca. La residente de Nueva Jersey reanudó la diálisis renal, pero luego ingresó en cuidados paliativos.

Por su parte, el Doctor Robert Montgomery, presidente del Departamento de Cirugía del Instituto de Trasplantes, habló sobre la valentía y legado que dejó Pisano para ellos y el mundo de los trasplantes.

“Su valentía dio esperanza a miles de personas que viven con insuficiencia renal o cardíaca terminal y que pronto podrían beneficiarse de un suministro alternativo de órganos”.

“Las contribuciones de Lisa a la medicina, la cirugía y los xenotrasplantes no pueden ser sobreestimadas, su legado como pionera perdurará y siempre será recordada por su coraje y su buen carácter”, añadió en comunicado el Dr. Montgomery

En abril, el Dr. Jon LaPook, profesor en NYU Langone y quien también estuvo en el caso de Pisano, declaró en entrevista para CBS News, que antes de las cirugías ella ya estaba muy agotada.

Cirujanos realizan el primer trasplante combinado de bomba cardíaca y riñón de cerdo https://t.co/voJWOVcOA8 — La Opinión (@LaOpinionLA) April 25, 2024

“Ella estaba muy agotada, no podía subir las escaleras, no podía conducir, no podía jugar con sus nietos. Así que cuando se le presentó esta oportunidad, la aprovechó”.

Después de los procedimientos, le dijo a LaPook que se sintió “genial hoy en comparación con otros días”.

De acuerdo a datos del NYU Langone, en Estados Unidos, al menos 104,000 personas están en lista de espera para un trasplante, y más del 80% de esos pacientes esperan un riñón.

Así mismo, en todo Estados Unidos, casi 808, 000 personas padecen enfermedad renal terminal, pero solo unas 27,000 recibieron trasplantes el año pasado.

El implante de Pisano fue apenas el segundo trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente en una persona viva, dijo el hospital. Los cirujanos ya habían probado anteriormente un trasplante de riñón de cerdo en pacientes con muerte cerebral.

Sigue leyendo: