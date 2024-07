Hallan muerta a una joven que desapareció tras abordar un taxi de plataforma en Mexicali

Paola Andrea Bañuelos Flores es otro nombre que se suma a la terrible lista de víctimas de feminicidios en México. La tragedia ocurrida en Mexicali, Baja California, se desarrolló de manera similar a otros casos, la joven fue a un bar, tomó un taxi de aplicación y desapareció. Tras días de angustia su cuerpo sin vida fue encontrado en estado de descomposición, entre escombros.

Fue la madrugada del domingo 7 de julio cuando la víctima, de 23 años, avisó a su madre que abordaría un taxi de aplicación y le mandó las características del vehículo que la llevaría a su casa, pero jamás llegó, por lo que su familia comenzó a buscarla.

De acuerdo con la fiscal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, la familia de Paola Andrea interpuso la denuncia correspondiente por la desaparición de la joven, por lo que la dependencia comenzó los operativos de búsqueda correspondientes.

Mientras sus seres queridos se movilizaban por redes sociales y el caso cobraba fuerza mediática, la Fiscalía realizaba la investigación correspondiente, y fue en uno de los operativos de búsqueda cuando se encontró su cuerpo.

#Mexicali | LOCALIZAN SIN VIDA A JOVEN QUE ABORDÓ UNIDAD DE DIDI



El cuerpo de Paola Andrea Bañuelos fue localizado esta mañana luego de que se reportara como desaparecida tras abordar un auto de la plataforma DIDI.



El hallazgo se dio en la colonia Islas Agrarias.



Sergio… pic.twitter.com/iunTzUHRWN — Daniel Andrade Noticias (@DanielAndradeTV) July 11, 2024

Desesperada búsqueda

Paola Andrea acudió a un bar, su prima Dariana Sánchez fue una de las personas que compartió detalles de lo sucedido, pues había estado con ella en el centro nocturno.

Además, su madre, Mireya Flores, dijo en entrevista con el medio La Crónica que sabía que la ausencia de su hija no era voluntaria y pidió a quien la tuviera que la dejara ir, asegurando que no habría represalias.

Mientras todo eso ocurría, en redes sociales se compartió la foto de un hombre, identificado como Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano, a quien señalaron de ser el conductor del taxi de plataforma que abordó la joven.

La esperanza terminó el 11 de julio, cinco días después de la desaparición, cuando el cuerpo de la joven fue encontrado, llevaba la misma ropa que el día de su desaparición. La fiscal dijo que tenía huellas de violencia.

La funcionaria indicó que hay avances en la investigación, pero no podía compartirlos para no entorpecerla, sin embargo, adelantó que el hombre cuya imagen se difundió en redes sociales, sí era el conductor del DiDi que abordó, y era buscado no como sospechoso, sino como pieza clave.

Conductor se entrega voluntariamente

Pocas horas después de que se confirmara el hallazgo sin vida de la joven, Sergio Daniel se entregó de manera voluntaria a las autoridades de Ciudad Obregón, Sonora, donde se encontraba escondido, de acuerdo con el diario El Informador.

#ÚLTIMAHORA | Sergio Daniel "N", conductor de Didi, principal sospechoso de la desaparición y muerte de Paola Andrea Bañuelos Flores en Mexicali, se ha entregado voluntariamente #JusticiaParaPaola pic.twitter.com/7gaWUPhsHu — Azucena Uresti (@azucenau) July 12, 2024

Dijo que salió de Mexicali por miedo, porque había recibido amenazas él y su familia. “Yo vengo a presentarme para que dejen en paz a mi familia y que se me lleve el juicio que se tenga que llevar”, declaró.

“La gente no sabe qué pasó, se hacen idea, mandan amenazas, dicen que van a ir por mi familia. Han ido a los tribunales, han ido personas a la casa, a tocarles, y por eso vengo”, agregó.

De acuerdo con el diario Milenio, el conductor cuenta con una orden de aprehensión por violencia familiar en Mexicali, por lo que será trasladado a la ciudad bajacaliforniana.

