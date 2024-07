Lionel Messi volvió a hablar del momento de su retiro del fútbol: “Será hasta cuándo tenga que ser”

Lionel Messi quiere disfrutar cada momento que le queda con la Selección de Argentina, uno de ellos este domingo en una nueva final en la que se estarán enfrentando a Colombia en Miami para definir al campeón de la Copa América Estados Unidos 2024.

El capitán de la Albiceleste volvió a hablar de su retiro en una entrevista con DSports en la que recordó cómo pasaron los malos momentos con el equipo nacional pero que ahora que tienen varios años con los resultados de su lado espera poder seguir aprovechando el buen momento.

“No me gusta pensar más allá. Estoy disfrutando y viendo el día a día, lo que me pasa y lo que vamos consiguiendo. Tuve una etapa muy grande en la selección, donde sufrí porque no se daban los resultados. La pasábamos mal. Ahora disfruto el día a día”, comentó el ’10’.

La entrevista a Lionel Messi en la que el capitán argentino habló, entre varios temas, una vez más sobre el momento en el que se marchará de los campos de fútbol.

“Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más“, soltó el astro argentino que también habló sobre las nuevas generaciones que vienen haciéndose sentir en la selección argentina que este domingo buscará revalidar su título de la Copa América conseguido en el 2021 en Brasil.

“Es una generación muy joven. (Algunos) fueron campeones de América, del Mundo. Tienen 23, 24 y 25 años. Tienen toda una carrera con la selección por delante. Ojalá no pierdan las ganas de querer seguir ganando, compitiendo y transmitiendo a los que vengan después el mismo mensaje”, prosiguió.

Lionel Messi, de 36 años, también tocó el tema de su condición física en esta Copa América 2024 en la que se perdió el encuentro ante Perú (2-0) en el cierre de la fase de grupos en el que la Albiceleste completó con victorias ante Canadá (2-0) y Chile (1-0).

El astro argentino Lionel Messi celebrando luego de anotar un gol en la victoria contra la Selección de Canadá en las semifinales de la Copa América Estados Unidos 2024. Crédito: Adam Hunger | AP

“En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes. No fue como yo esperaba o deseaba. Ahora tenemos la oportunidad de jugar otra final. Disfrutándola y con la responsabilidad de dar el máximo para poder conseguirlo”, puntualizó el jugador del Inter Miami de la MLS.

“Con Canadá me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Ya estaba frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales. Y con Ecuador llegué justo también. Bien de la lesión, pero tenía eso en la cabeza de que algo tenía”, recordó el ’10’.

“En el último ya perdí el miedo, me encontré mejor y creo que estos días que pasaron después y la final me voy a encontrar mejor“, comentó el capitán argentino que aseguró que está listo para lo que será el duelo de este domingo ante la Selección de Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.

