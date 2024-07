Biden dice que Trump fue víctima de un “intento de asesinato” y ordena reforzar su seguridad a “elevada”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el expresidente Donald Trump fue víctima de un “intento de asesinato” por lo que ordenó revisar y reforzar su seguridad a “elevada”.

“Como dije anoche, no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, ni para ningún tipo de violencia. De hecho, un intento de asesinato es contrario a todo lo que defendemos como nación. No se trata de quiénes somos como nación. No es Estados Unidos y no podemos permitir que esto suceda“, señaló.

“Esto es lo que vamos a hacer, primero el señor Trump, como expresidente y candidato, del Partido Republicano, ya recibe un mayor nivel de seguridad, y he sido consistente en mi dirección con el Servicio Secreto para brindarle todos los recursos y medidas de protección necesarios para garantizar su seguridad”, expresó.

En breve conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense también ordenó reforzar el lugar donde se llevará a cabo la Convención Nacional Republicana, en Milwaukee, Wisconsin, y en donde se espera que se ratifique a Donald Trump como candidato presidencial.

“En segundo lugar, le he ordenado al jefe del Servicio Secreto que revise todas las medidas de seguridad para la Convención Nacional Republicana, que está programada para comenzar mañana. Y tercero, dirijo una revisión independiente de la seguridad nacional en el mitin de ayer para evaluar exactamente lo que sucedió. Y también compartiremos los resultados de esa revisión independiente con el pueblo estadounidense“, ordenó.

El candidato republicano Donald Trump fue víctima de un atentado en un mitin político en Butler, Pensilvania. Crédito: Deutsche Welle

Biden pidió a los estadounidenses no hacer especulaciones sobre las motivaciones del joven atacante de 20 años, de nombre Thomas Matthew Crooks, quien fue abatido por los agentes de seguridad.

“La investigación está en los estadios iniciales. No tenemos ninguna información sobre los motivos del tirador. Sabemos quién es. Urjo a todo el mundo, que, por favor, no hagan especulaciones sobre los motivos y afiliaciones”, comentó.

Tras enviar su pésame a la familia del bombero que perdió la vida durante el mitin, el mandatario estadounidense adelantó que por la tarde-noche dará otro mensaje desde el Despacho Oval de la Casa Blanca donde ofrecerá más detalles sobre lo ocurrido en el ataque a Donald Trump la tarde de ayer sábado 13 de julio en Pensilvania.

