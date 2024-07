Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de julio de 2024

Piscis

Deja de deprimirte por tonterías y disfruta la vida que es muy corta, no te quedes con ganas de nada y comete al mundo pero responsablemente. Te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Sé más cauteloso en los negocios pues podrías perder dinero por hacer una mala compra no necesaria. Encuéntrale sentido a tu vida y haz esas cosas que te llenen o te saquen una sonrisa, no desperdicies el tiempo con personas que no te valoran pudiéndolo aprovechar con tu familia o amistades cercanas. Recuerda quién eres y hacia donde te diriges, ya no te dejes manipular por otras personas ni permitas que te saquen de tu círculo de paz y estabilidad, necesitas llevarte las cosas con calma y no explotar tan rápido por comentarios tontos. Cuida mucho tus espaldas pues hay personas en tu trabajo o alrededores de tu casa que no te ven con buenos ojos, los malos deseos hacia ti te cargan de malas energías, procura cargar siempre con un limón. Posibilidades de salir de fiesta o antro la siguiente, no tomes y no consumas tantas bebidas con azucares pues te están dañando y haciendo que subas de peso.

Acuario

Un proyecto se cancela pero viene algo grande en menos de un mes en tu área laboral, lo cual te dejará grandes ganancias y buenas relaciones de trabajo. No juzgues por las apariencias a esas personas que acabas de conocer, mejor aprende a convivir más con ellas pues está a punto de nacer una bella amistad. Es posible que en estos momentos desees más que nunca irte lejos y no saber nada de dónde vives especialmente de tu trabajo, estas cansado y ya no haces las cosas con amor como iniciaste, mentaliza lo que quiere y deseas y se te dará, pero recuerda que sino pones de tu parte y no pides y hablas no se te será dado, caer en la rutina puede ser fatal y amargarte el momento. Persona que ya tiene una relación podría llegar en estos días, no te metas en esas cosas o terminaras dañándote o haciendo daño a terceras personas. Cuida mucho las cuestiones de líos con tu pareja en caso de tener, podrías cometer errores graves de los cuales te arrepentirás en un lapso no mayor a una semanas, tienes una boca que es bien complicada mantenerla cerrada, te da por soltar veneno y no te importa quien salga salpicado o salpicada. Posibilidad de un viaje y cambios de actitud, empezarás a madurar y dejarán de importarte personas con las que no podías vivir.

Capricornio

Eres un signo bastante fuerte y dominante, no te atonte ni quedes mal con esos títulos que te caracterizan, naciste pa que te busquen no para andar buscando a nadie, así que deja de andar de arrastrado o arrastrada. El día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado ese día conocerás el significado de la verdadera felicidad, deja de exigir algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, la vida te va sonreír de la mejor manera y llegarán grandes sorpresas que te van alegrar mucho tu día. Si no tienes pareja disfruta este tiempo de soltería pues tarde o temprano se terminará tu libertad y tendrás que rendir cuentas pues te viene una persona muy celosa, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso. Recuerda que requieres de una persona de tiempo completo en tu vida que te valore y te enseñe el verdadero sentido de una relación y no a alguien que solo te pueda ofrecer pedazos de su tiempo. Pon más atención a tu salud y no la descuides por no cuidarte, recuerda que eres muy de enfermarte muy rápido, ten cuidado con lo que comes o con los cambios de temperatura.

Sagitario

Aguas con los chismes pues serás parte de ellos si sigues comentando asuntos que no son de tu incumbencia, recuerda que las personas son muy perras y con tal de dañarte y meterte en problemas son muy de ir a contar eso que tú de tonto les confías. Aguas con traiciones e infidelidades, no des pie a que tu pareja se canse con la misma rutina de siempre en su relación, no busques pleitos o maneras de estar picándole el buche a tu pareja, centra tu tiempo en buscar la manera de agradarle y fortalecer tu relación de la misma manera en que una vez lo o la conquistaste. Si antes te decepcionó una persona de tu familia no permitas que vuelva a pasar, no bajes la guardia y no confíes tan pronto. Un problema que te ha traído bien preocupado o preocupada empezará a ver la luz, no decaigas si al principio sientes que no lo vas a lograr, recuerda que cuando más obscuro se pone es porque estás por ver la luz. No permitas que personas que apenas conoces den su opinión acerca de tus decisiones o te arriesgas a cometer esos errores que tanto has evitado. Necesitas ser más hijo e hija de la fregada con quien quiera dañar tu entorno y más amoroso o amorosa con quien siempre ha estado ahí sin condición alguna.

Escorpión

Ten mucho cuidado con lo que deseas porque por lo regular sueles atraer las cosas negativas. Recordarán bellos momentos. Cuidado con pensar cosas que no son, piensa con tu cabeza y no con tu corazón. Un amor a distancia solo te está dañando tu existencia pues no te deja iniciar nuevo romance ni esa persona da ese paso, no pierdas tu tiempo ahí y menos si esta persona ya tiene una relación, a veces te humillas tanto y te conformas con tan poco que te desvaloras mucho. No esperes ya nada de quien se fue y no te atontes en esperar que regrese y todo siga como antes, aprende a valorarte y darte tu lugar. Si no tienes una relación te encuentras en la etapa perfecta para aflojar el gaznate, ya no pierdas oportunidades y di lo que sientes, recuerda que si no te acepta al menos dejarás de seguir perdiendo el tiempo ahí y centrar tus energías en una nueva persona que esté dispuesto o dispuesta a tenerte. Si has pensado en cambiar de trabajo ten cuidado pues puedes dejar algo en el cual tienes seguridad por algo que no sabes a ciencia cierta si será formal y seguro. Te vas a reunir con una persona de tu pasado que tuvo un sitio muy importante en tu vida amorosa.

Libra

Se avecinan movimientos en el área del dinero y tramites y documentos por arreglar, no dejes todo para el último y termina esos pendientes para no meterte en problemas o atrasarte en situaciones que tienes que resolver de ya. No seas tan nalga floja y espera a que las relación madure, no es necesario aflojarle en la primera cita a quien te interesa para saber si hay o no competitividad, recuerda que es mejor esperar y pues eso va fortalecer y hacer más intensa la relación, lo que se consigue pronto se desecha pronto. Viaje en puerta de familiares. Aprende a ser más sincero o sincera y expresar tus sentimientos, sean cuales sean, no permitas que otras personas sean quien expresen de forma equivocada lo que tú estás sintiendo. Hay posibilidades de que un problema que te ha dañado y quitado el sueño se solucione de la mejor manera. Posibilidades de salir de fiesta con amistades o familiares. Necesitas ser mas creyente de lo divino pues eso te dará la fuerza y esperanza para resolver cualquier problema que se pueda presentar. Aléjate de personas que solo te buscan pa llevarte chismes, solo te van a poner de mal humors.

Virgo

Ten cuidado con dos personas amigos o amigas de tu pareja pues lo o la están sonsacando para que haga cosas que no quiere. Iniciarás un periodo en el cual debes analizar muy bien tu situación amorosa pues hay muchas posibilidades de que se fortalezca y eche raíces pues si lo deseas y planeas correctamente puede haber un embarazo. Todos los arreglos de documentos y trámites se muestran positivos para esta semana. Ten cuidado donde dejas las cosas pues se aproximan pérdidas de objetos y dinero, recuerda que a veces eres muy descuidado o descuidada y te confías mucho por eso pasan esas situaciones. Semana muy perra con muchas nuevas oportunidades, pon mucha atención a tus sueños y a todo eso que pase por tu cabeza pues ahí encontrarás la clave de qué decisión debes de tomar. En caso de no tener pareja no te achicopales que te anda rondando una persona del signo piscis, cáncer o escorpions y hay posibilidades de encuentro sexual con una amistad, aguas porque puedes salir lastimado o lastimada. Amores del pasado regresan, no cierres esa puerta si tú fuiste el culpable de esa separación, escucha, analiza y decide.

Leo

Si ya tienes una relación ten mucho cuidado con las amistades de tu pareja pues a ciertas personas les caes de la fregada y andan ladrando pestes de ti buscando que discutas con tu piores nada y entorpecer tu relación. No comentes esos planes que tienes, recuerda que la gente es muy pinche envidiosa y te expones a que te ceben bien gacho el asunto. Encontrarás mucha paz, amor y ternura con tu pareja en estos días, en caso de estar solteron o solterona no te quejes y pon en claro qué es lo que necesitas y buscas en tu vida ahí encontrarás la clave para ser feliz. Manda al chorizo personas hipócritas que ladran a tus espaldas, pero no saben dar la cara cuando hay que enfrentarte. Las infecciones en garganta estarán a la orden del día. Aprende a soltar y dejar ir, que no te afecten las decisiones que toman otras personas, tienes todas las posibilidades de sobrevivir sin ellos así que deja de lamentarte y comenzó por atender tu vida. Deja de desconfiar de tu pareja en caso de tener, algunas veces tus celos son muy excesivos y llegas al punto de fastidiar a tu pior es nada.

Cancer

Cambia tu estado de ánimo y sé más positivo la vida te va llenar de sorpresas no solo en el área económica sino también en el amor. Se cancela salida de último momento y te invitarán a nuevo evento social. Aprende amarte más que nunca y darte cuenta de que no necesitas de nadie para ser feliz, dile adiós a quien te daña y dale la bienvenida a tu vida a quienes en realidad vale la pena. Movimientos en los dineros se aproximan, podrías salir premiado en una rifa o llegarte un dinero que te debían. Una amistad tuya te contará un secreto que te dejará algo sorprendido o sorprendida, no temas a cambios en el área de los negocios o dineros pues dichos cambios te beneficiarán demasiado. Tu problema es esperar que la gente actúe o piense como tú, no te estreses y mejor aprende a ver que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú. Ten cuidado con tu salud algunas veces abusas de tu buena suerte, podría llegar una infección en garganta o dolores musculares por un mal golpe que te darás. Aguas con acarrear preocupaciones que no son tuyas. No des entrada en tu vida a personas de tu pasado que solo te dañaron y dejaron cicatrices en ti, esos fantasmas seguirán regresando una y otra vez, pero de ti depende mandarlos a la fregada.

Géminis

En el terreno de los dineros hay estabilidad sin embargo esta próxima semana andarás algo acortado. Ofrecimientos para que seas la segunda en discordia, ponte perra, no caigas en esas cuestiones que no lo necesitas, date a respetar y aprende a respetar a los demás. Cambios en tus estados de ánimo los cuales repercutirán en tu familia. Empieza la calma en muchos aspectos de tu vida, tienes subidas y bajadas, pero sigues de pie, te has convertido en uno de los signos más perros y eso se debe a que has aprendido de cada una de tus caídas. Cierras ciclos con amistad falsa y te vas enterar de chismes en los cuales estas involucrada. En el área de la salud bajarás unos kilos estos días, trata de no consumir tantas harinas o refrescos o de lo contrario podrías desarrollar problemas de colitis y retención de líquidos. Si tu relación con tu pareja ha pasado a convertirse en rutina, no pierdas más tu tiempo y ve por eso que te haga sentir vivo o viva, ya no dejes pasar los mejores años de tu vida, lo más duro es soltar, pero una vez que pruebas la libertad entenderás. No vivas de recuerdos y aprende a ver la vida como es, en la medida que avances y seas más positivo o positiva lograrás consolidar tus sueños.

Tauro

Deja de resolverla la vida a quien tanto amas, aunque estos sean tus hijos pues necesitas dejarlos que aprendan de cada uno de sus errores. Días de hacer compras, pierdes dinero u objeto. Una noticia laboral o de un negocio te llega. Suelta y deja ir eso que te afecta, te hace daño o quita el sueño pues no es algo digno de ti. Dinero extra pero no lo gastes en lo que ni ocupas, te enteras de una verdad perra que te va hacer pensar y reflexionar demasiado. Entras en un ciclo complicado en el cual meditarás mucho sobre lo que no has hecho y lo que sí y te darás cuenta de que es necesario empezar de cero en muchos aspectos para poder seguir creciendo cada día un poco más. No es momento de regresar a lo mismo, te rodean muchos chismes sobre tu persona y vienen de una vieja chismosa del trabajo o de una vecina, ten mucho cuidado pues podrían ocasionar muchos problemas con tu pareja en caso de tener en tu circulo laboral. Nuevas amistades se aproximan y la posibilidad de realizar un viaje en el cual triunfarás. Deja de pensar en eso que solo te hace daño y achicopala, momento de que empieces a valorar a quien tienes a tu lado.

Aries

Dedica tiempo a tu cuerpazo, si te pones las pilas podrías conseguir más de lo que te imaginas. Daté el taco y da oportunidad de que te extrañen, si esa persona nomas se hace mensa y no da el primer paso y tú ya lo disté no tienes que seguir ahí esperando. Nunca dudes de lo que puedes conseguir y que otro no lo haya logrado no significa que tú no vayas a poder. Esta semana será bueno sin embargo estarás algo pensativo al darte cuenta de que la persona que te interesa no es como habías pensado. Aprende que la vida es para los que se arriesgan y van por lo que quieren. Date la oportunidad de conocer nuevas personas y no dependas solo de una pues podrías estar perdiendo el tiempo, lo que tenga que ser será y lo que no a la fregada, recuerda que solo llegaste y solo te irás. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas el piso por aparentar alguien que no eres. Podrías estar en boca de muchas personas debido a un chisme que empezará a circular sobre ti. Cierra ese ciclo con esa persona de tu pasado que no te ha dejado avanzar, aprende a decirle sí al presente y al futuro a arriesgarte en todo eso que no pudiste hacer.