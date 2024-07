Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 15 al 20 de julio de 2024

Mhoni Vidente nos dice lo que le depara a cada signo del zodiaco en su horóscopo del tarot para la semana del 15 al 20 de julio de 2024.

Aries

En el horóscopos del tarot te salió la carta del As de Oros te dice claramente que la buena suerte es tuya tómala así de sencillo y ya no te sabotees tu mismo la felicidad.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos 07,13, tu color es el naranja y amarillo, tus signos compatibles Leo, Sagitario y Capricornio, y te dice las cartas que si no es para ti cambia hoy tu vida para estar en tu mejor momento no insistas a lo que no es.

Van a ser unos días de muchas presiones en cuestiones de trabajo, pero con muy buenas noticias para ti en tu desempeño laboral, te dan una propuesta de puesto nuevo y un bono de productividad, recuerda que debes de ahorrar para que puedas hacer un patrimonio en tu futuro y no caigas en comprar solo para quitarte el estrés, mejor sigue con el ejercicio y una buena alimentación que eso también te va a ayudar en cuestiones de tu salud.

El día 16 de julio te vendrá un golpe de suerte en cuestiones de juegos de azar, haces pagos de tu seguro de tu coche y seguro de gastos médicos, recuerda que el Aries siempre es muy previsor de lo que le pueda pasar.

Haces unos cambios en tu casa para acondicionarla mejor, te regalan una mascota, con tu pareja seguirás muy estable y hablando ya de formalizar recuerda que tu signo es el que siempre ve por la familia, siempre buscas la verdad de tu vida, es decir, no dejar que alguien maneja tus sentimientos.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo, que te dice que no te confíes de nadie y menos de la personas que están cerca de ti, recuerda que tu eres un signo fuerte pero confiado así que protégete de las energías negativas.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 02, 04, tu color es el naranja y amarillo, tus signos compatibles son Piscis, Virgo y Capricornio, recuerda que el Tauro tiene un poder superior para realizar todas sus metas no te detengas, recuerda que los Tauro son muy impulsivos y siempre están a la defensiva así que en esta semana siempre piensa dos veces lo que vayas hacer o decir.

Te llega la propuesta de un nuevo proyecto laboral así que no lo dudes y cámbiate para que te vendrá mejor suerte en tu vida.

Ten cuidado con problemas de salud, es decir, sigue con tu chequeo de las hormonas y estómago, cambias el plan pago de tu celular, te invitan a salir de viaje con tus amigos en estos días, te llega un reclamo de un ex pareja trata de solucionarlo en paz y ya olvidarte de esa persona que solo te quita tiempo.

Tendrás un golpe de suerte el día 17 de julio con los juegos de azar y atraer la suerte que en estos días te vendrán buenas sorpresas para tu vida profesional. En el amor, si estas soltero, seguirás así recuerda que el Tauro se quiere mucho a sí mismo.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salio la carta de la Fuerza que te dice que es el momento de tomar decisiones y hacer ese cambio de rumbo que esperaba tu vida y dejar atrás lo que no era para ti, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 10 y 18, tus colores magicos naranja y verde, tus signos compatibles Acuario, Libra y Sagitario, y te dice las cartas arriesgate a ser diferente y lograr el éxito.

Tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad, así que no lo dudes en hacer esos proyectos nuevos que serán muy lucrativos en tu vida, sales de viaje y decides tomar unos días de vacaciones con la famili , si eres Géminis mujer, chécate con tu médico algún problema de depresión o menopausia, recuerda que la salud es lo primero en esta vida, y si eres Géminis hombre, de riñón o próstata va a estar muy elevada.

Tendrás un golpe de suerte el día 17 de julio que va a ser de abundancia para tu signo, ya no regreses con esa persona que solo busca interés económico contigo, que el amor ya te va a llegar la persona indica que va a ser muy compatible con tu signo, solo trata de ya cerrar círculos pasados y avanzar en tu vida.

En estos días arreglas un asunto legal que saldrá a favor, recuerda trata de ya no meterte en problemas y alejarte de personas conflictivas. Serán unos días de mucha ayuda divina, pide que se te dará.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño, que significa que no te desanimes tan rápido de tus proyectos, que estás en el mejor momento de lograrlos, que esta carta te da la luz al final del túnel, que solo tienes que quitarte las envidias y ser más prudente con tus planes y verás el triunfo en tus manos.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos 06 y 21, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Escorpio, Acuario y Piscis, te dice que esta carta es para recibir hay que dar, así que en la vida siempre hay que ser recíprocos.

Te festejas con tus amigos y familia, será inolvidable tu festejo. En cuestiones de tus compañeros de trabajo, trata de bloquear sus energías negativas sobre ti, es decir, ya no les pongas tanta atención en lo que dicen de ti y sé más reservado.

Días de hacer pagos de tu casa, trata de cuidar tus gastos y ahorrar lo más posible para después no tengas que pedir prestado.

Te llega la invitación para un boda familiar, trata de seguir con tu buena rutina de ejercicio y buena alimentación que te estás viendo de lo mejor. Planes un viaje con tu pareja par finales de mes, también te recomienda que debes seguir tu ideal de vida, que si eres un gran líder y humanista sigas por ese rumbo y ayudes a más a personas a encontrar la felicidad, es decir, hacer conferencias o ser maestro de vida.

Tendrás un golpe de suerte el día 15 de julio en cuestión de un cambio de trabajo positivo. Si estás en trámites de divorcio, te dice tu horóscopo que estos días se arregla tus asuntos legales a favor.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza, que simplemente te recomienda paciencia que todo va a salir bien, que enojandose no se resuelve nada, así que a pensar dos veces lo que tienes que realizar para solucionarlo.

Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 19 y 25, tu color es el blanco y naranja, tu signos compatibles Sagitario, Capricornio y Aries. La carta te recomienda que respires profundo y limpies tus pensamientos, te llega la invitación de un negocio propio, tú hazlo que eso te va a ayudar a crecer más en lo económico.

Ya trata de no envidiar nada y a nadie, solo recuerda que ese sentimiento de la envidia hace que tu persona se vuelva más infeliz, así que tú mismo trata de tener buenos sentimientos y crecer en lo profesional para que tengas buenos logros.

Te llega una buena propuesta de cambio de trabajo, que lo aceptes que te va a ir de lo mejor y que aprendas a no platicar tus metas. Recuerda que como buen León de la selva te gusta mucho el contacto con la naturaleza y los animales así que cada vez que puedas ir a un día de campo y tener mascotas en tu casa vas a tener más energía positiva en tu vida.

En el amor seguirás de gran conquistador, recuerda que tu signo es fuego y eso te hace tener varios amores al mismo tiempo pero ya trata de madurar y tener una sola pareja.

Trata de cambiar el look para que te veas más juvenil, cuidado con las caídas o accidentes sé más precavido al caminar o al hacer ejercicio. No necesitas mentir si no quieres decir la verdad es mejor no decir nada.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos que te dice que eres el líder en cuestiones de trabajo, así que no desaproveches esa cualidad tan grande que te da tu signo y búscate un mejor empleo donde te puedas desarrollar más.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 20 y 26, tu color es el verde y blanco. Días de arreglar asuntos con créditos bancarios y decides cambiar tu cuenta personal. Te busca un familiar para invitarte a un cumpleaños, vendes un carro y decides cambiarlo por uno más reciente, recuerda que tu signo vive mucho del qué dirán por eso necesitas siempre verte de lo mejor en tu vida.

Van a ser unos días de estar pleno en tu vida amorosa y sin ningún problema con tu pareja y para los que están solteros les va a venir un amor nuevo y apasionado.

Piensas mucho en lo que no fue con una expareja, recuerda que solo te quita energía, así que trata de dejar ir esos recuerdos y trata de enfocarte en tu vida actual. Te busca un familiar para arreglar unos asuntos legales o unas escrituras.

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y que dejes a un lado los miedos y empieces ya formar un patrimonio para tu futuro.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que te dice que es el momento de madurar y tomar acciones que hagan cambiar tu vida para bien, recuerda que tu elemento es el aire y eso hace que tengas pensamientos encontrados así no te desesperes y dale buena cara a la vida.

Tu mejor día es el miércoles, tu color es el blanco y naranja, tus signos compatibles Acuario, Géminis y Leo, tus números mágicos 03 y 15, que tendrás unos días que todo lo que toques se va a hacer oro nuevas oportunidades.

Esta carta del Loco es muy poderosa y junto a tu signo te dice que es el momento de crecer en todo lo que tiene planeado, pero debes de ser cauteloso con quien te relaciones en cuestiones de negocios, recuerda que tu energía es muy fuerte y positiva y cada vez que piensa en positivo se realiza así que trata de seleccionar bien con quienes vas a hacer tus planes.

Trata de no auto medicarte, ve con tu médico si te sientas mal de salud. Ten cuidado con las deudas, trata de siempre pagar a tiempo. Preparas un viaje relámpago para hacer unos trámites personales.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salio la carta del Mago que pidas que se te dará, estás en tu tiempo de acumular riqueza y hacer los cambios positivos en tu persona, que todo te va a salir de lo mejor.

Tu mejor día es el lunes, tus números magicos son 22 y 27, tus signos compatibles son Piscis, Aries y Cáncer. Serán unos de estar bendecido, esta carta del Mago te indica que eres el renacer de ti mismo y que estás en el momento de elevar tu espíritu al cien por ciento y que no tengas miedo a esa transformación que se avecina en tu vida personal y que debes dejar a esas personas negativas que te rodeaban constantemente.

Esta carta te va a indicar que viene una abundancia en todo lo que realices y sobretodo en cuestión de inversiones.

Semana de estar con mucho carga de trabajo y va a ser un reajuste de personal, trata de estar prevenido para cualquier cambio que se te presente.

Es tiempo de hacer un negocio, recuerda que tu signo siempre va a ser bueno para hacer dinero rápido.

Este día 17 de julio te recomiendo que prendas una vela de color rojo y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas y ver cómo se te va a cumplir.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salio la carta del Sol que nos recomienda que tengas precaución en todo lo que vayas a realizar de inversiones, que leas bien lo que firmas y compras para que tengas resultados positivos.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 08 y 11, tu color es el rojo y azul, tus signos compatibles Aries, Libra y Virgo.

Tu palabras son rectificar y perdonar, el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol, que estás en la época mejor de tu vida que la fluidez y la abundancia están presenten desde este momento, recuerda que esta carta del sol junto con tu signo es una dupla perfecta de abundancia así que saca los miedos de tu vida y lánzate al éxito.

También esta carta te recomienda que la emociones deben estar más balanceadas y no dejarte llevar por celos y enojos equivocados, recuerda que tu eres el conquistador del Zodiaco y por eso siempre vas a tener una pareja a tu lado, pero ya trata de no andar con dos a la vez y procura ya tener una relación firme.

Mandas a arreglar tu coche o lo cambias por otro más reciente. Regresa a ti el amor que se fue.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salio la carta de la Justicia que nos dice que todo lo que realices legal va a salir a tu favor, que vienen cambios positivos en cuestión de trabajo o proyectos propios, que no lo dudes que lo bueno está por venir, que estudies leyes o ciencias políticas que eso te va a ayudar en tu futuro.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 01 y 29, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Aries, Virgo y Libra.

Esta carta te indica que estas en el momento de vitalidad y energía positiva, que recuerdes que tu signo va a entrar a una etapa de prosperidad y que tienes que tomarla como tuya y no pensar tanto en que debes de hacer y que no.

Esta carta de la justicia te dice que el dinero te va llegar en estos días y que debes de aprender a cuidarlo y no gastar por gastar.

Semana de estar con mucho trabajo y exámenes de tu escuela, trata de ordenar tu tiempo y poder así hacer todo lo que te pidan.

Realizas unos pagos atrasados de tu deudas, te busca un amor del pasado para pelear recuerda que no es para ti ya no lo va ser es mejor cerrar ese círculo y avanzar en tu vida amorosa.

Te recomiendo para este día 17 de julio que prendas una vela de color blanca y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas para estar mejor.

Recuerda que estás en la época de tu vida que debes de pensar con quien te vas a quedar como pareja y formar un hogar.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salio la carta de la Torre, que te dice que es el momento de construir un patrimonio para tu futuro que no vivas tanto el hoy que hay que pensar en el futuro para así asegures tu bienestar.

Son días de sorpresas agradables y de la llegada de un dinero extra, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 17 y 23, tu color es el blanco y naranja, tus signos compatibles Aries, Tauro y Géminis.

Esta carta La Torre te dice que ya tienes una guía en tu vida para estar de lo mejor que no debes enredarte tu mismo con tu auto desconfianza y avaricia, recuerda que tus pensamientos son el reflejo de tus acciones así a dejar a un lado todo lo negativo.

Semana de emociones encontradas no sabrás qué hacer con un amor del pasado, recuerda que las mejores decisiones se toman en calma así déjate fluir que todo te va salir de lo mejor.

Te buscan para invitarte a salir de viaje con unos familiares, trata de ya no estar molesto en tu trabajo si no te valoran allí trata de buscar algo mejor para tu desempeño profesional.

Eres el más coqueto del Zodiaco y eso te hace siempre estar en compañía amorosa, realizas pagos atrasados de tu tarjeta de crédito. Cuida a tu padres que van estar un poco enfermitos.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salio la carta de la Estrella que te dice que no tengas miedo al qué dirán, que sigas así con tu firma de ser que esa esencia es lo que te hace más original y fuerte.

Esta carta la Estrella nos reafirma que van a ser unos días de crecimiento laboral y personal, que no dudes en hacer esos cambios que necesitas para ser feliz.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 09 y 14, tus signos compatibles Cáncer, Leo y Escorpio, tu color es el naranja y rojo.

Esta carta te indica que estas en plenitud y amor incondicional, que vas a empezar una etapa de realización de tu persona. Este arcano la estrella te dice que no debes agobiarte las situaciones caóticas de la vida, que debes a tener más paciencia para saber resolverlas que tendrás todos los elementos posibles para solucionar todos los problemas que se te presenten.

Esta carta refleja la necesidad de estar constantemente saliendo de viaje y estar conociendo personas de otra partes y que el amor, o sea tu pareja sentimental va a venir de otra parte del mundo, así espéralo.

Te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu coche o casa, ya no lo dudes tanto con tu pareja actual, tú déjate quiere que es tiempo de tener una pareja estable.

