2 peloteros de los Dodgers serán titulares en el lineup del Juego de Estrellas

El Juego de Estrellas será este martes en el Globe Life Field y ya se conocen los lineups del juego. Dos estrellas de los Dodgers están en el lineup titular: Shohei Ohtani y Teoscar Hernández.

Ohtani estará como bateador designado y segundo bate, mientras que Hernández lo hará como jardinero derecho y octavo bate.

Para ambos jugadores, será el primer Juego de Estrellas con el uniforme de Los Angeles Dodgers.

Teoscar Hernández también estará participando en el Home Run Derby este lunes. Será la primera participación del dominicano en este evento.

Aunque Teoscar no estaba en la lista para ser titular, suplantará a Fernando Tatis Jr., quien sufrió una lesión.

El dominicano Fernando Tatis Jr. anunció este lunes que no participará en el Juego de Estrellas, uniéndose a las bajas latinas, que tras su elección, no podrán participar en el partido de estelares de las Grandes Ligas.

“A todos aquellos que votaron, ¡realmente aprecio que se hayan tomado el tiempo para demostrar su cariño! Ser elegido al Juego de Estrellas es verdaderamente un honor y estoy más que agradecido. Tristemente, debido a la lesión actual, no me será posible participar en el evento de este año. El apoyo no pasa desapercibido”, expresó en Instagram.

Latinos se bajan del Juego de Estrellas

Con su anuncio, Tatis Jr. se convierte en el quinto latino que renuncia a su participación en el llamado “clásico de mitad de temporada”, junto a su compatriota Rafael Devers, de los Medias Rojas, a los venezolanos José Altuve, de los Astros, y Luis Arráez, de los Marlins, y al puertorriqueño Carlos Correa, Mellizos.

Al igual que Tatis Jr., estos jugadores han presentado situaciones de lesiones o molestias.

Devers está lidiando con molestias en el hombro derecho, Altuve en la mano izquierda, Arráez en el dedo pulgar de la mano izquierda y Correa fue diagnosticado con fascitis plantar en el pie derecho.

