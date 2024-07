Adiós al Citroën C5 X: ¿cuáles son los motivos?

El Citroën C5 X se presentó al mundo como una solución audaz y versátil en el segmento D, combinando características de berlina, crossover y familiar.

Sin embargo, a pesar de su innovador diseño y haber sido reconocido como el Women’s Car of the Year 2023, el modelo no logró captar la atención suficiente del mercado europeo. Citroën ha decidido descontinuar el C5 X debido a sus bajas ventas, una medida que marca el fin de un ambicioso proyecto que no alcanzó sus objetivos.

Lanzado a finales de 2023, el Citroën C5 X se destacaba por su diseño único y rompedor. Inspirado en el concept car CXperience, el C5 X presentaba una estética moderna con una parrilla doble fina y faros divididos que formaban una X en su unión con el paragolpes.

Esta apariencia innovadora lo diferenciaba de competidores como el Volkswagen Passat y el Peugeot 508, con los que compartía plataforma.

El diseño lateral del C5 X también llamaba la atención, presentando una mezcla entre berlina y familiar con una línea de cintura ascendente y una inclinación marcada en el pilar C.

Además, su mayor despeje y las protecciones en los pasarruedas y paragolpes le otorgaban un aspecto más aventurero, similar al Subaru Outback. Sin embargo, estas características no fueron suficientes para asegurar su éxito en el competitivo mercado europeo.

El interior del C5 X no escatimaba en tecnología y confort. Equipado con una pantalla de 12 pulgadas tipo tablet para el sistema multimedia, instrumental digital, head-up display, y numerosos sistemas de asistencia a la conducción de nivel 2, el C5 X ofrecía una experiencia de conducción moderna y segura.

Entre sus características destacaban el control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril involuntario, reconocimiento de señales de tránsito, alerta de tráfico cruzado, y un sistema de visión de 360º.

En cuanto a sus motorizaciones, el C5 X estaba disponible en Europa con opciones de gasolina, diésel e híbrido enchufable. Esta última versión combinaba un motor de gasolina 1.6 PureTech con un motor eléctrico, ofreciendo una potencia total de 225 CV y una autonomía en modo eléctrico de hasta 50 kilómetros.

A pesar de estas opciones, las ventas no alcanzaron las expectativas de Citroën.

Un futuro limitado

Según reportes de medios europeos, el Citroën C5 X dejará de estar disponible en los próximos meses, apenas tres años después de su lanzamiento en Europa.

Aunque el modelo podría seguir vendiéndose en China, donde se fabrica, su retirada del mercado europeo es un reflejo de la difícil competencia en el segmento y de las cambiantes preferencias de los consumidores.

Citroën C5 X. Crédito: Citroën. Crédito: Cortesía

A pesar del fin del C5 X, Citroën no abandona el segmento de los vehículos familiares y crossovers.

El C5 Aircross, un modelo que ha tenido mejor recepción en el mercado, continuará en producción y se espera una nueva generación para 2026. Esta estrategia muestra la adaptabilidad de Citroën a las demandas del mercado, enfocándose en modelos que han demostrado ser más exitosos.

El Citroën C5 X, con su audaz mezcla de berlina, crossover y familiar, representó una apuesta valiente por parte de Citroën para innovar en el segmento D.

Sin embargo, la realidad del mercado mostró que esta combinación no resonó lo suficiente con los consumidores europeos.

La discontinuación del C5 X subraya la importancia de la adaptabilidad y la necesidad de responder a las preferencias del mercado para asegurar el éxito de nuevos modelos. Aunque este capítulo llega a su fin, Citroën continúa evolucionando y buscando nuevas formas de destacar en la industria automotriz.