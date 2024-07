¿Amenaza la inteligencia artificial con desestabilizar las elecciones 2024?

Según expertos, funcionarios y observadores, la inteligencia artificial está agravando las amenazas al sistema electoral, a medida que resulta más fácil utilizarla para difundir contenido que puede alimentar la desinformación y confundir a los votantes.

El resultado es que todos los días los votantes intentan navegar en un panorama electoral donde es difícil evaluar la autenticidad de imágenes, publicaciones y videos.

Durante la videoconferencia: “La inteligencia artificial amenaza con desestabilizar las elecciones: votantes étnicos atacados con imágenes falsas” organizada por Ethnic Media Services, varios expertos informaron sobre los esfuerzos para impulsar nuevos controles legislativos antes de las elecciones de 2024.

Un problema real

Jonathan Mehta Stein, director ejecutivo de California Common Cause, una agencia sin fines de lucro que trabaja por una democracia más inclusiva, dijo que con la desinformación generada por la inteligencia artificial, estamos lidiando con un problema real que emerge literalmente cada día y semana.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió una campaña de desinformación generada por la tecnología de la inteligencia artificial que incluyó miles de perfiles falsos en las redes sociales que se hacían pasar como estadounidenses regulares, de diferentes regiones, razas y géneros, y empujaban propaganda rusa”.

Reveló que lanzaron el proyecto California Initiative for Technology and Democracy (CITED) para combatir las amenazas en medio de un año electoral monumental, y cuando la verdad está bajo asalto cada día, y existen grandes disparidades entre los votantes que dejan por fuera a ciertas comunidades.

“Estamos entrando a la primera elección de la Inteligencia Artificial y la desinformación y las noticias falsas tienen el poder de inundar el discurso político, y crear imágenes, audio y videos que los votantes no saben si pueden confiar”.

Dijo que ahora existen nuevas herramientas poderosas y de fácil acceso que están disponibles para cualquier candidato, teóricos de la conspiración, estados extranjeros como Rusia o simplemente trolls en línea, que quieran engañar a los votantes y socavar la confianza en nuestras elecciones.

“Imaginemos un audio falso de un funcionario electoral del condado, diciendo que sus máquinas de votación han sido pirateadas, o una llamada automática falsa del gobernador Newsom que se envía a millones de californianos en la víspera del día de las elecciones, diciéndoles que sus lugares de votación han cambiado”.

Enfatizó que estas amenazas no son teóricas porque ya hemos visto elecciones impactadas por la inteligencia artificial como falsificaciones profundas y desinformación en Bangladesh, Eslovaquia, Argentina, Pakistán, India y, más cerca de casa, en las primarias presidenciales, con la llamada automática falsa de Joe Biden en New Hampshire que se realizó a los votantes demócratas diciéndoles que no votaran en esa elección.

En respuesta a estas amenazas, dijo que buscan soluciones a nivel estatal aquí en California, a través del proyecto CITED de California Common Cause.

Precisó que la inteligencia artificial es un término amplio para referirse a la tecnología que mimetiza la inteligencia humana para realizar tareas y mejorar nuestro propio desempeño.

“Los peligros son menos evidentes a nivel nacional y más evidentes a nivel local. Si hay una gran falsificación del presidente Biden, sólo pasarán unas horas antes de que la prensa nacional lo exponga como falso. Pero si se difunde una noticia falsa de un concejal de su ciudad esposado por aceptar un soborno, es posible que no haya tanta cobertura mediática de inmediato”.

Agregó que también están surgiendo estos sitios web de noticias falsas como el Miami Chronicle, un sitio falso de noticias creado por la inteligencia rusa para promover propaganda rusa”.

Su recomendación es salir de las redes sociales y obtener las noticias de fuentes reales de noticias.

Confunden y engañan

Jinxia Niu, directora de programa de Compromiso Digital Chino de la organización Chinese for Affirmative Action basada en San Francisco, dijo que tenemos más retos que soluciones frente a la desinformación que se puede generar con la inteligencia artificial en las comunidades inmigrantes.

“Estamos en el proceso de publicar el informe de desinformación electoral de las elecciones de 2020. Hemos documentado más de 600 piezas de desinformación en los últimos 12 meses en las principales redes sociales”.

Señaló que este año es la primera vez que ven que la desinformación impulsada por IA trabaja a una velocidad más rápida.

Dijo que la mayoría de esta desinformación, está traducida directamente de las redes sociales en inglés, pero también la generan cadenas de personas influyentes en las redes sociales.

“Notamos que, por ejemplo, la IA que generó fotos de Trump interactuando con partidarios afroamericanos muy populares, fueron difundidas por personas influyentes de la derecha china en las redes sociales”.

Señaló que ya estamos viendo las estafas de voz y digitales de la AI, para comprar productos falsos.

“Imagínense lo peligroso que puede ser para confundir y engañar sobre cómo y por quién votar”.

Dijo que lo que han visto en el terreno es que esta información tiende a circular no solo en las redes sociales sino particularmente en aplicaciones de mensajería cifradas en la comunidad asiático-estadounidense como WeChat, Telegram, WhatsApp y Kakao Talk.

“El problema con los influencers de las redes sociales que básicamente hacen que el chat privado se convierta en una radiodifusión pública regulada y censurada, y bombardean a sus seguidores con toda clase de transmisiones y mensajes con noticias falsas y peligrosa”.

Mencionó que la solución está lejana y se requiere un esfuerzo colectivo para hacer algo.

El impacto en las comunidades de color

Brandon Silverman, exdirector ejecutivo y cofundador de Crowd ​​Tangle (ahora propiedad de Meta), dijo que una gran cantidad de los daños de las plataformas, recaen en comunidades de color.

“Ocurre con demasiada frecuencia que estamos hablando de soluciones a algunos de los problemas y recurrimos a las organizaciones de la sociedad civil en esas comunidades y les pedimos que sean ellas quienes ayuden, pero es injusto”.

Dijo que una de las mayores percepciones erróneas sobre la desinformación en general es que la gran mayoría de la misma en muchas de estas plataformas no viola ninguna de sus reglas específicas y caen en un área gris de engañosa pero no técnicamente falsa.

“Creo que las organizaciones que forman parte de grupos de verificación de datos lo saben muy bien”.

Señaló que uno de los objetivos de las campañas de desinformación es inundar con contenido no confiable que los ciudadanos, los votantes y las comunidades no saben en qué confiar.

Indicó que es igual de importante ver hasta qué punto ciertos mensajes realmente resuenan en las comunidades, y por qué, qué hay detrás.

“Tenemos que redactar y mejorar muchas políticas, especialmente en el espacio de la IA, pero también en general en las redes sociales. Una de las políticas más importantes de las que soy partidario actualmente es lo que se llama un impuesto a la publicidad digital para luego ayudar a financiar los medios étnicos y otro tipo de periodismo a nivel local. Necesitamos más recursos y eso es una gran parte de cualquier solución en el futuro”.