Amplían atención médica para adultos mayores y personas con discapacidad

Los adultos mayores y las personas con discapacidades que son elegibles para MediCal y Medicare, pueden ahora integrar sus servicios en un solo plan en 12 condados de California.

Además la reciente expansión de MediCal y la eliminación de los límites en los activos como cuentas bancarias, propiedades y un segundo automóvil, ayudan a que más personas califiquen para la cobertura de MediCal.

Durante la videoconferencia: “Cómo MediCal ayuda a las personas mayores y discapacitadas. Los californianos prosperan en sus comunidades”, organizada por Ethnic Media Services, líderes del Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS) y los proveedores de atención médica comunitaria compartieron cómo estos programas de MediCal están ayudando a los californianos mayores y discapacitados a vivir una vida más saludable en casa.

Dana Durham, jefa de la División de Monitoreo y Calidad de la Atención Administrada del Departamento de Servicios de Atención Médica, dijo que trabajan para asegurarse que los miembros tengan acceso a servicios preventivos integrales que satisfagan sus necesidades antes de enfermarse.

“Esto está interconectado con lo que llamamos impulsores sociales de la salud para conocer dónde está la gente, dónde nacen, dónde viven, dónde aprenden, juegan y rezan porque todo esto impulsa su salud, calidad de vida y otras cosas que consideramos factores de riesgo”.

Señaló que hay una variedad de servicios y programas disponibles para ayudar a las personas como la gestión mejorada de la atención y los apoyos comunitarios.

“Juntos estos beneficios y servicios brindan acceso coordinado a una atención culturalmente más competente, una mejor integración de la salud física y conductual y una mayor transparencia”.

MediCal y Medicare

Anastasia Dodson, subdirectora de la Oficina de Innovación e Integración de Medicare del Departamento de Servicios de Atención Médica, recordó que MediCal es el programa Medicaid de California que proporciona cuidado amplio para los californianos de bajos ingresos.

Precisó que en California hay cerca de 6.6 millones de personas que tienen Medicare, y 1.6 tienen al mismo tiempo Medicare y MediCal.

“Quienes tienen ambos programas con frecuencia sufren de condiciones complejas de salud que involucran necesidades físicas, de comportamiento y sociales”.

Dijo que alguna gente con Medicare puede que no sepa que también se pueden inscribir a MediCal si tienen ingresos limitados.

“MediCal trabaja con Medicare para cubrir la mayor parte de sus copagos y los costos de sus recetas médicas; además hay otros beneficios en MediCal que no están disponibles en el Medicare regular como los servicios a largo plazo, apoyo dental y otros”.

Indicó que las personas inscritas en ambos programas, probablemente no pagarán ningún tipo de atención.

“Alentamos a cualquier persona que tenga Medicare a que también solicite MediCal y luego, si la persona cumple con el límite de ingresos para gastos médicos, podrá obtener ambos”.

Hizo saber que para navegar por los beneficios de ambos programas, los ayudan a combinar sus beneficios en un solo plan en 12 condados, Fresno Kings, Los Ángeles, Madera, Orange, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Mateo, Santa Clara y Tulare.

Nuevos servicios

Jenna LaPlante, directora senior de programas de gestión de la atención del Institute on Aging, dijo que han podido transferir algunos de los adultos con discapacidad a los que sirven y que viven en asilos, a los nuevos servicios de MediCal.

“​​Ahora atendemos a clientes en nueve condados de todo el estado, a través de la coordinación de la atención, una mejor gestión y apoyos comunitarios”.

Precisó que los condados que actualmente sirven son San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Monterey, Merced, Alameda, Riverside y San Bernardino.

“Estamos en conversaciones con varios otros planes de salud en todo el estado para buscar ampliar nuestros servicios. Esto nos ha permitido servir a más personas de las que jamás habíamos atendido y estamos muy entusiasmados con eso”.

Muchas opciones

Carrie Madden del Aging and Disability Resource Connection of Central and South LA, precisó que sus servicios principales son información y referencias, y lo prestan de manera rápida.

“Mientras tomamos notas de los casos y los problemas por los que la gente nos llama, podemos enviarlos a los proveedores de los servicios que están buscando; y una vez que les hayamos brindado la información sobre los servicios que están solicitando, volveremos a llamar en unos días para asegurarnos de que realmente hicieron la conexión”.

Expuso que muchas veces la persona que llama ya tiene una idea del servicio y programa que desea.

Pero dijo que una vez que empiezas a hablar con ellos, a darles opciones y a descubrir sus capacidades, descubren que tal vez existan programas que sean más adecuados para ellos.

Mencionó que cuando reciben llamadas de personas sin hogar, descubren que necesitan mucho más que simplemente encontrar un lugar donde vivir.

“Muchos de ellos no tienen ingresos ni comida. A veces necesitan una silla de ruedas. Lo que hacemos es referirles todos esos servicios; y luego hacemos un seguimiento para asegurarse que se haya brindado cada servicio individual”.

Y por último, comentó que cuentan con el servicio de transición que es cuando ayudan a las personas a salir de hogares de ancianos y centros de tratamiento, y les brindan los servicios que necesitan para continuar viviendo en la comunidad de donde vinieron.

Apoyos en vivienda

Keith Miller, director ejecutivo de Communities Actively Living Independent and Free (CALIF), uno de los 20 centros de vida independiente en California, que trabajan con adultos mayores y personas con discapacidad, dijo que recién firmaron un contrato para brindar servicios de apoyo comunitario de vivienda, y apoyo y gestión de casos para personas que entran a las salas de emergencia.

Indicó que se creó un programa para ayudar a las personas con discapacidades y personas mayores a conectarse con agencias una vez que reciben el alta del hospital y brindarles apoyo continuo para programas universitarios que utilizan dólares de MediCal para pagar los servicios directos.

“También brindamos apoyo a personas en áreas que experimentan desastres. Trabajamos en estrecha colaboración con el Departamento de Rehabilitación, el estado, el condado y la ciudad junto con varios otros socios comunitarios. El único criterio para recibir servicios en MediCal es que seas una persona con discapacidad y puedas beneficiarte de nuestros servicios”.

Alejados de la institucionalización

Lilly Sánchez, administradora de casos de CALIF, dijo que ofrecen una variación de servicios que van desde ayudar a una persona a obtener alojamiento o mantener su vivienda hasta apoyarlos a obtener sus beneficios.

“Estos son servicios fundamentales que una persona requiere o necesita, especialmente cuando se encuentra en un estado vulnerable. También ayudamos a mantener a las personas alejadas lejos de ser institucionalizadas en un hogar de ancianos, dado que trabajamos específicamente con personas con discapacidad y personas mayores de esa categoría”.