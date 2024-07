AMLO sugiere a Biden y a Trump firmar un compromiso para regular la venta de armas en EE.UU.

Tras el atentado que sufrió el pasado fin de semana el republicano Donald Trump, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió a los candidatos presidenciales, Joe Biden y Trump, que firmen un compromiso para regular la venta de armas en Estados Unidos.

“Yo creo que sería un acto bien visto por los estadounidenses el que firmaran los dos candidatos un compromiso de regular la venta de armas en Estados Unidos, sería un acto de buena fe en busca de la unidad y de la paz, un primer paso”, señaló.

“Se tienen que atender otras causas que están ahí, esto es una crisis social que hay que enfrentarla, hay que ir al fondo, hay que regresar a la moral de los fundadores de esa gran nación, yo creo que eso se fue perdiendo y hay una descomposición social y eso no se arregla solo con medidas coercitivas”, comentó.

En su conferencia matutina desde la Ciudad de México, el mandatario mexicano precisó que la firma de este compromiso sería un mensaje de paz y de unidad para el pueblo estadounidense.

“Si va a ayudar lo de las armas porque es un mensaje más que nada de paz, de unidad de todo el pueblo en Estados Unidos y cómo, a pesar de las diferencias, porque eso es la democracia, se pueden enfrentar esas diferencias por la vía pacífica y por la vía democrática sin violencia, pero creo que si fue muy grave, muy grave lo que sucedió”, dijo.

“Esto no se puede tratar estando tan fresco, fue muy duro , yo creo que para todos, para los Demócratas y para los Republicanos, para los estadounidenses. Yo ayer, antier les decía que como causó tristeza, miedo, incertidumbre lo del asesinato de Luis Donaldo Colosio, quienes vivimos en eses tiempo, en el 94, ¿cuántos años lleva ya?, 30, fue muy fuerte, convulsionó al país”, recordó.

“Si va a ayudar mucho mensaje de paz y unidad en Estados Unidos y cómo a pesar de las diferencias se puede enfrentar por la vía democrática, pero creo que sí fue muy grave lo que sucedió”, aseguró.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Crédito: Agencia Reforma

Desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que desde que inició su gobierno en 2018, se han decomisado en territorio mexicano alrededor de 50 mil armas, de las cuales el 75% son procedentes de Estados Unidos y un porcentaje considerable de Texas.

“Ayudaría mucho el que se controle la venta de armas en Estados Unidos, es algo que urge hacer. Nosotros decomisamos, desde que estamos en el gobierno, alrededor de 50 mil armas. Ayer por ejemplo se decomisaron armas y las más peligrosas son esas ametralladoras R-50 que decomisamos, armas de esas características. De esas 50 mil armas decomisadas en el gobierno nuestro 75% aproximadamente entran de contrabando de Estados Unidos y un porcentaje considerable de Texas”, argumentó.

“No hay ningún control sobre las armas. Si nosotros decomisamos 50 mil imagínese cuantas entran (a México) porque no podemos decomisarlas todas. ¿Cuántas hay?, y en Estados Unidos las pueden comprar en un supermercado. Eso no puede seguir así”, dijo.

El jefe del ejecutivo mexicano celebró que “no haya pasado a mayores” lo ocurrido con el expresidente estadounidense durante el mitin del pasado sábado 13 de julio en Pensilvania, además de recordar la “gentileza” de Trump cuando le envió un paquete de medicamentos para atenderse del contagio por COVID-19.

“Nos complace, nos satisface, nos sentimos bien que no le haya pasado nada al expresidente Trump, primero por su persona, también por la amistad que tenemos con él”, celebró.

“No voy a olvidar que cuando me dio el COVID en una ocasión me habló, me mandó un paquete de medicinas para que yo me atendiera, ya me estaba atendiendo y las entregué al Instituto de Nutrición, él ya no estaba de presidente pero tuvo esa gentileza“, reveló.

“A pesar de toda esta desgracia celebramos que no haya pasado a mayores pero sí amerita una reflexión que debe de resolverse de manera conjunta”, celebró.

Sigue leyendo:

• Nuevo mensaje de Donald Trump tras el ataque en Pensilvania: “No tendremos miedo”

• Las dramáticas fotos publicadas tras el tiroteo en el mitin de Donald Trump

• Hijo de Donald Trump fue el primero en reaccionar en redes sociales tras el tiroteo