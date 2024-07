Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de julio de 2024

Piscis

Necesitas tomarte un tiempo para quererte y consentirte, un fin de semana en soledad alejado de la ciudad sería excelene para meditar sobre los caminos que quieres recorrer. Cambios importantes en muchas cosas pues ya no serás el mismo tonto o tonta de antes, les costará trabajo aprovecharse de ti pues sabrás de que manera defenderte de esas personas, traerás las uñas bien afiladas en estos días y quien te la haga te la pagará muy caro. La vida te podrá un gran prueba para que comiences a valorar lo que tienes en casa y a tu alrededor, te la has pasado perdiendo el tiempo en cosas sin importancia y en poco tiempo la vida misma te dará un jalón de orejas para que reacciones sobre esas situaciones. Es probable que recibas una noticia que tiene que ver con lo laboral o cuestiones de arreglo de documentos, todo va resultar de la mejor manera y hay grandes oportunidades ecnómicas. Hay días en que quieres comerte al mundo y otros en los cuales sientes que no logras avanzar por nada. Tienes el poder para saber ir por lo que quieres y lograrlo, se te da mucho decir las cosas como son y de frente sin miedo a que te critiquen o hablen de ti, eres una persona de cuidado y quien se mete contigo la paga tarde o temprano

Acuario

Es importante que no te dejes manipular por nadie y aprendas a tomar tus propias decisiones. Se visulizan nuevas oportunidades y cambios, personas del pasado seguirán dandote lata y afectando tu entorno, el día que deje de importarte la vida de esas personas lograrás avanzár hacia lo que te propongas, recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, no pierdas el suelo por nadie, ten presente que oportunidades en tu vida solo llegarán pocas, aprende aprovecharlas. Tus sentimientos y forma de ver la vida será quienes te abrán a nuevas oportunidades en muchos ámbitos, sin embargo, el no relacionarte con las personas correctas podría tirar todo a la basura. Embarazo se visuliza en una amistad en próximas fechas. Se visulizan amores de una noche, cambios en tus estados de ánimo, posibilidad de encamamiento y cuestiones que tienen que ver con perdidas de objetos o los dineros. Nos seas tan dominante con tus amistades pues podrías cansarlos en cualquier momento. Termino de relaciones dentro de la familia en próximas fechas.

Capricornio

Es posible que te cancelen una salida en próximas fechas. Ya no temas a cambios, date la oportunidad de innovar y cambiar todo eso que te crea conflicto o te detiene en tus planes, la vida te pondrá grandes oportunidades para reinventar pero ponte alerta para que las sepas aprovechar. Deja que la vida te sorprenda pero tampoco te quedes encerrado en casa por que sin duda ahí tampoco llegará, momento de cambio de look de salir con amistades de disfrutar la soltería y la vida misma, date la oportunidad de viajar y conocer nuevas cosas. Un familiar podria caer en cama o enfermarse debido a ciertos descuidos de salud. Pon un alto a esos comentarios negativos de tus amistades que no te permiten avanzar o seguir de pie, necesitas hacer recorte de personal en ese ámbito pues en próximas fechas podrían traicionarte y será dolorosa la traición. El amor ha de llegar cuando tenga que ser, ni antes ni después, si lo apresuras buscando en cada esquina a esa persona solo lograrás equivocaciones y saldrás más y más lastimado o lastimada de lo que quizás ya te encuentras. Tu fuerza, determinación y valentía son quienes te han llevado a lograr lo que te propones, no permitas que tus sueños se vean opacados por pensamientos pesimistas de amistades, familia o pareja, cada que te diga alguien que no se puede demuéstrales lo contrario.

Sagitario

No te confundas en tus sentimientos y trata de ver más por ti antes de querer solucionarle la vida a otras personas cuando sabes muy bien quien más necesita ayuda eres tu. Muchas oportunidades laborales y en los amores se espera solo diversión. Podrías perder una gran amistad por tu falta de tiempo y dedicación, a veces inviertes demasiado tiempo en cuestiones tan tontas que no te dejan nada. Te vienen cambios y nuevas oportunidades tanto en lo laboral como en cuestiones de amistades pues una persona que considerabas una o un gran amigo te traicionará dando malas recomendaciones o hablando mal de ti a tus espaldas. Tienes todo para lograr un buen trabajo y una vida plena sin embargo algunas veces te entretienes demasiado en cosas que no te dejan nada de provecho. Deja de buscar amor donde solo te ofrecen una amistad, se te da mucho por confundir esas cuestiones. No temas a ir por eso por lo que has soñado desde hace tiempo, recuerda que la vida te pondrá grandes oportunidades en tu camino y solo dependerá de ti el tomarlas o dejarlas ir. Persona de piel blanca retorna del pasado, no bajes la guardia pues podría meterte en grandes problemas.

Escorpión

Te vienen cambios en muchas áreas de tu vida, la suerte estará de tu parte en juegos de azar y una posibilidad en un viaje se hará presente, ten mucho cuidado hacia dónde te diriges, la vida podría cambiar tu camino debido a la llegada de una persona. Hay probabilidades de cambios en el amor pues si ya tienes una pareja es posible que haya ciertos problemas debido a cuestiones de celos e inseguridades que se estarán presentando en próximos días, debes de confiar más en tu pareja pues dichos problemitas por simples que parezcan a la larga podrían afectar demasiado y constituir una bomba de tiempo. No dejes que el trabajo te quite tu vida, tus amistades y tu familia, date el tiempo para organizarte y poder con todo lo que se te presenta, al final el trabajo seguirá y quizás sea ya tarde para acercarte a tus seres queridos, vivir o disfrutar tu vida. Recuerda quién eres y de dónde vienes, no seas tan alzado o alzada con quien no lo merece. Cuídate de infecciones, los juegos de azar te vienen perfectos pues traerás mucha suerte. Es posible que seas victima de fraude y mentiras por parte de personas que significan mucho para ti.

Libra

Ya no seas tan aprensivo o aprensiva con tus amistades, algunas veces se hartan de tus celos sin fundamentos. Posibilidades de un viaje o de reencuentro amoroso, no seas tan reservado, ábrete a nuevas posibilidades y expresa lo que sientes pues el día de mañana puede ser muy tarde. Cuídate de dolores estomacales y perdidos de objetos o dinero. Ten cuidado con poner tu corazón en alguien que no sabe cuidarlo, sueles exponerlo mucho y por eso terminas sufriendo. Te cuesta mucho trabajo perdonar errores pero cuando te enamoras de verdad vale tu orgullo. Es momento de que te pongas las pilas y comiences a trabajar para ti, recuerda que la persona más importante en tu vida eres tú, no te dejes caer por nadie ni permitas que quienes te rodean te dañen. Una noticia inesperada te podría arruinar tu día, es posible que te sientas cansado o cansada de amores baratos y comiences a dudar de que la felicidad llegará a ti, es algo normal pues atraviesas una etapa de grandes cambios en los cuales has recordado mucho tus fracasos amorosos. Si tienes pareja, prepárate pues viene una ola de bendiciones las cuales los harán estar más unidos que nunca.

Virgo

Encontrarás personas que te harán ver tu suerte pero agradecerás eso pues sabrás qué tipo de personas no quieres en tu vida. Cuídate de andar echándole los perros a quien ya tiene un compromiso, puede que te corresponda, pero jamás darte el lugar que mereces en la vida de alguien. Una noticia o mensaje que llegará a ti por algún medio te alegrará mucho. No te limites en nada ni te quedes con ganas de nada, la vida es corta y mientras tú te lamentas por lo que no tienes y te hace falta otros disfrutan con pequeñas cosas sin costo alguno. Lamentaciones por perdida de dinero o mala compra. Algunas veces tu carácter que te cargas es tan fuerte que explotas y sin darte cuenta destruyes todo lo que hay a tu paso, siempre te gusta tener la razón en todo y defiendes tus ideas a más no poder. No tengas miedo a las nuevas oportunidades ni a volver a creer en el amor, no permitas que la vida te siga fregando y aprende a tomar el toro por los cuernos. Si tienes pareja ten cuidado con escenas de celos, que no te busque y esté encima de ti no significa que no te quiera o valore.

Leo

Se visualiza una enfermedad en puerta, pero nada de gravedad. Un mensaje de texto o llamada podrían hacer tus días más ligeros sin embargo la persona de quien las esperas le vale pura mauser, no vale la pena seguir ahí dañando tu propia existencia. Siempre logras lo que te propones el problema que si las cosas no se te presentan rápido sueles desesperarte, es tiempo de cambiar y ver la vida más ligera, nadie dijo que sería fácil pero tampoco tan complicado, ya aprendiste mucho de tus errores y no tropezarás con la misma piedra siempre y cuando así te lo propongas. Llénate de valor para ser más fuerte y lograr cada meta que te propongas, al finalizar cada día notarás tristeza y cansancio, tus energías necesitan renovarse, necesitas salir de la rutina, no te quedes en casa y mueve tu mundo para cambiar la rutina. Que te valga maiz los comentarios de amistades o gente tonta que no te mantiene, recuerda que quienes de verdad te quieran y valoren lejos de repecharte o juzgarte te darán un consejo. Familiares te necesitarán más que nunca. No pienses tanto en el futuro y concentra tu tiempo en vivir tu día.

Cancer

Hoy en día estás en una etapa muy perra de tu vida, te sentirás algo confundido confunda sin saber qué rumbo sigues o qué esperas de la vida, ten en cuenta que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, sigue tu rumbo y no permitas que nadie te detenga. Requieres salir de casa y conocer nuevas cosas y nuevas personas, pues la felicidad no irá a tocar la puerta, quien busca encuentra y si te pones las pilas y das paso al amor en las próximas semanas estarás iniciando una relación bastante duradera. A veces te pasas de buena persona y ese es el motivo por el cual cuando das la mano te jalan hasta el pie, no permitas que esas personas se aprovechen de tu buena voluntad y aprende a poner límites para no salir perjudicad@ o lastimad@. Ten conciencia de tus errores para no volver a cometerlos, en la medida que te valores y quieras antes que todos, será en la medida en que no te vuelvan a lastimar. Si tienes una relación se visualizan cambios en la rutina de su día a día y distanciamiento a causa de trabajo o familia. Visita inesperada te va a alegrar mucho. Si tienes una relación ten cuidado con discusiones sin sentido, malos entendidos y pleitos por familia o amistades se presentarán.

Géminis

Que no te quite el sueño lo que piensan o dicen de ti, recuerda que nadie te conoce y sabe lo que eres más que tú mismo. Cuídate de la monotonía en tu relación en caso de tener una pues estas poniendo el lazo que te une a tu pareja en una cuerda floja, no sigan haciendo lo mismo o de lo contrario antes de lo que lo esperan entrarán en una etapa de cansancio y aburrimiento. No desconfíes tanto de esa amistad si sigue a tu lado es por algo, solo aprende a confiar un poco sin bajar la guardia. Los golpes que te dio la vida te han hecho alguien más duro o dura de corazón, pero en la medida que conozcas personas volverás a ser el o la misma de antes pues está por llegar a tu vida un ser que te hará volver a creer en la felicidad, no temas a encontrarlo ni pongas obstáculos para que se acerque a ti. El amor no se visualiza en un terreno cercano, necesitas aprovechar este tiempo para quererte, cuidarte y ver más por ti, pues cuando logres ese balance en tu vida llegará la persona que esté dispuesta apostar por ti. Cuídate de tus pies y estomago pues tendrás problemas de retención de líquidos, trata de tomar té verde durante las noches.

Tauro

No tengas miedo a los cambios, pues solo así obtendrás nuevos resultados. Un viaje se aproxima planea bien las cosas para que salga de la mejor manera. Una amistad te contará chisme, te dejará en shock. Aguas con gastar a lo tonto mi amor, no estás para perder tu dinero en cuestiones que no necesitas, requieres invertir un poco más en ese negocio que tienes en mente. Disfruta cada día como si fuera el último, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. No temas a nuevos cambios y oportunidades, el amor no es eterno y siempre habrá alguien a quien amar, si alguien se fue es porque su tiempo en tu vida expiro, pero también significa que una nueva persona está por llegar. Los amores a distancia se visualizan muy fuertes en tu casilla, si te pones las pilas puede surgir una muy buena relación duradera. Posibilidades de un viaje y semana intensa. Recibirás chismes de un familiar. La venganza solo es para los cobardes, ten presente que la vida misma se encargará de poner a las personas en su lugar, no te dañes ni te sales por afectar a quienes te dañaron en tu pasado.

Aries

En la medida que mandes a la fregada a gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones. Eres muy dominante y siempre quieres tener el control de todo y a veces eso no les gusta a las personas, quien te quiera de quedará con tus defectos y virtudes, así que ni te mortifiques y sigue tu camino. Te enteras de rompimiento de una relación. Tu familia será tu fuerza y sostén para lograr tus metas. Si tienes pareja viene un cambio en la manera de ver las cosas, los problemas se resolverán conforme el respeto y las cartas en la mesa no falten. No permitas que tu mala suerte que sufriste en el pasado te arruine tu futuro, en la medida que temas a los cambios y nuevas oportunidades será en la medida en que no logres tus metas y objetivos. Eres un ser con mucha fuerza y luz y siempre que pongas un poco de tu energía en hacer las cosas te saldrán de lo mejor. No critiques a las personas tanto pues no sabes porque camino han pasado. Aguas con los pensamientos inútiles que te estarán ocurriendo en estos días, la felicidad ha llegado, pero has estado distraído o distraída, existe una persona entre tus amistades que te quiere bien y va a buscar la manera de acercarse a ti, no lo o la rechaces pues ahí podría estar la persona que buscas.