La otra faceta de Tiago PZK: el argentino revela detalles de su nuevo álbum “GOTTI A”

Para Tiago PZK, crear música que refleje su dualidad musical y artística es la prioridad en este punto de su carrera.

En una reciente entrevista con La Opinión, Tiago compartió detalles sobre el proceso creativo detrás de “GOTTI A”, su más reciente álbum, que sigue a su álbum debut “Portales” lanzado en 2022. Este nuevo proyecto marca una nueva etapa en la carrera del artista.

Con el lanzamiento reciente de “GOTTI A”, el argentino de 22 años deja clara su capacidad de abordar nuevos territorios musicales y géneros más contemporáneos. “GOTTI A” es un proyecto ambicioso que marca un nuevo capítulo en su carrera.

Para Tiago, este es el momento de explorar dos versiones del artista que vive en él: Tiago y “Gotti”, un apodo que carga con él desde antes del estrellato musical.

“En realidad no es que son dos artistas distintos, sino que soy un pibe que le gusta experimentar distintos ritmos, distintas sensaciones. Hago canciones que son para llorar y otras canciones que son para bailar o disfrutar simplemente. Entonces siento que el concepto del disco [‘GOTTI A’] le da lugar a eso”, dijo el artista.

“Hay gente que me conoce por ‘Entre nosotros’, que es una RnB, como también hay gente que me conoce por la canción con Bizarrap, que es un reggaetón y vos decís: ‘Parece que son dos artistas distintos'”, explicó Tiago.

Crédito: Cortesía

Disecando la dualidad del artista que es Tiago PZK

Tiago Uriel Pacheco Lezcano, conocido como Tiago PZK, ha demostrado ser una fuerza imparable en el mundo de la música urbana, surgiendo con fuerza desde mediados de 2021. En 2022, lanzó su álbum debut titulado “Portales”, un proyecto con una fuerte concentración de ritmos urbanos, entre ellos reggaetón, rap en español y latin trap.

Este nuevo proyecto, “GOTTI A”, le regala a los fanáticos del argentino canciones en géneros como merengue, salsa y cumbia, con un constante vaivén entre las dos facetas del artista.

“Es como una pelea constante, porque Gotti tiene cosas de Tiago y Tiago tiene cosas de Gotti. Los dos forman uno solo”, explicó el artista, quien describió la personalidad entre él y su alter ego: “Creo que a nivel musical Tiago es mucho más sensible, más claro, expuesto al sentimiento, a la sinceridad de cómo se siente y a tocar temas sensibles. Y Gotti es más como que no le importa nada, que va de fiesta. Es una persona como que cero sentimiento”.

“Parecen dos artistas distintos peleándose y está buenísimo porque uno es súper sensible, súper amoroso. También se expone a decir que le rompieron el corazón o que se siente así, o hacer un tema para la madre y el otro es como ah, fiesta, vida loca 100% y así,”, agregó.

Crédito: Cortesía

Experimentando con géneros y colaboraciones destacadas

“GOTTI A”, al igual que el primer álbum, incluye destacadas colaboraciones, las cuales Tiago considera fundamentales en su trabajo. “En este punto de mi carrera, me parece importante poder sumar gente que yo admiro y que se hayan prestado de su tiempo para poder sumarse”, dijo el intérprete de “Bemaste”.

Entre algunos de los artistas colaboradores del álbum están Nicki Nicole (“Cristal”), Ke Personajes (“Piel”), Justin Quiles (“Party BB”), Anitta y Emilia (“Alegría”), y Manuel Turizo (“De vuelta”).

“Para mí es enorme porque es una mano que todos me están dando, diciendo ‘ok, confiamos en vos, nos gusta lo que haces’ y tener el visto bueno de artistas que uno admira”, dijo el artista al dar detalles de las colaboraciones y por qué detrás de cada una.

“La verdad es que es súper lindo y siento que todos hemos pensado esto, no hice una canción y metí un nombre por meter. Todas las canciones y todos los que están en el disco tienen un porqué. Siento que todos le sumaron muchísimo a las canciones”, explicó.

Otra prioridad de Tiago fue ofrecer variedad de géneros en su segundo álbum, trayendo ritmos más contemporáneos, desde cumbia hasta salsa y merengue. “No me quiero limitar solamente haciendo un género. Siento que es importante poder hacer si uno tiene ganas y la versatilidad para poder hacerlo. Hacer distintas canciones también le pueden llegar a distintos públicos. No me quiero encerrar tampoco en eso y sé que, por ejemplo, hacer una salsa, hacer un merengue, eh, puede llegar a otro tipo de público”.

“Por ejemplo, hay una salsa en el disco que se llama ‘Adicción’, que tiene una letra bien de salsero. Me encanta este proceso con los trompetistas, que cada instrumento sea tocado, real, que haya coristas. Siento que le suma mucho peso artístico a cualquier proyecto hoy en día”, explicó el artista.

Tiago, quien está entre varios artistas que han integrado canciones de merengue entre sus álbumes —así como lo hizo Bad Bunny con “Después de la playa”, Karol G con “Si antes te hubiera conocido”, y Manuel Turizo con “El merengue”— está de acuerdo con el crecimiento que expandirse le proporciona al esquema de una artista que quiere demostrar su dinamicidad musical.

Una colaboración destacada en el álbum es la canción “De vuelta”, donde Tiago no solo rapea, sino que canta en un estilo de merengue junto a Manuel Turizo. “Siento que Manu hizo muy bien ese trabajo. Él desde su lado, con las canciones que hizo, hizo crecer mucho su carrera. Entonces, nada. Son grandes pasos que uno aprende también de los demás. Y yo, justamente para hacer esa canción, me inspiré en lo que hizo Manu”, agregó.

“Griselda” tiene un toque personal

De las 14 canciones del álbum, Tiago destaca “Griselda” como una de las más significativas para él. “Griselda se llama mi mamá y esa es una canción dedicada a ella, es una historia de ella”, comentó el artista, quien siempre ha sido abierto sobre su familia y su niñez a través de su música.

“Griselda es una de esas canciones en este disco que remarcan esa esencia mía y que la gente que me escuche nueva, que no me conozca con este disco, pueda escuchar esa canción y pueda decir ‘ah, ok, esto es Thiago, él es esto, esto es parte de su historia, es parte de su persona.’ Entonces siento que está bueno, le da mucho peso a lo que yo soy también”, explicó, el argentino, quien dice siempre utilizar la música para llegarle a su audiencia de una manera más íntima.

“Me conecta mucho con esa gente que me empezó a escuchar desde el principio porque siempre fui muy sincero con mi música, en el sentido de contar lo que a mí me pasa más allá del artista, si no como Tiago, como persona, que es lo que yo siento, que lo que me pasa”, dijo.

Un artista innato

Tiago reconoce que su formación artística y musical no son convencionales.

“No viene de una academia, no viene de ir a clases de canto”, aclaró. “No tuve esa suerte, pero siempre me gustó aprender y crecer y aprender de las caídas, de los errores. Eso es lo que a mí me hizo crecer musicalmente; también encontrando mis gustos”, dijo el artista.

Como parte de la generación de artistas que emergieron durante la pandemia y que luego tomaron decisiones estratégicas para desarrollar sus carreras exitosamente, Tiago, con más de 6 millones de seguidores en Instagram, está viendo los frutos de su trabajo con sus dos álbumes de estudio. Sin embargo, entiende la importancia de mantener el enfoque en la construcción de su carrera.

Con al rededor de tres años en la industria, Tiago considera que está cumpliendo sueños, pero sabe que aún queda mucho por recorrer.

“Recién arranca mi carrera, también llevo recién tres años de carrera y ya poder estar logrando estas cosas para mí es superreconfortante. Son como sueños cumplidos. Pero bueno, aún queda mucho por recorrer. Y está bueno, como te digo, la sensación esta de sentir ‘wow, me falta muchísimo todavía’ y las ganas y seguir creciendo… y el hambre siento que es superindispensable para poder ser un mejor artista cada día”, concluyó.

Escucha “GOTTI A”: