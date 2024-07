Shakira habría cobrado cifra millonaria por su show en la final de la Copa América

El domingo 14 de julio se llevó a cabo el partido final de la Copa América, en el que se enfrentaron los equipos de Argentina y Colombia. Hubo muchos momentos emocionantes, pero el encuentro también se distinguió por ser el primero en ese torneo con un espectáculo en el medio tiempo, que estuvo a cargo de Shakira. Ahora, se ha dado a conocer la cifra que la cantante habría cobrado por interpretar tan sólo cuatro temas.

El periodista argentino Juan Etchegoyen reveló en su programa “Mitre Live” (antes del partido final) cuál fue el monto destinado al pago de la cantante colombiana por su espectacular show: “Hoy hablé con una persona cercana a la CONMEBOL que me daba algunos detalles de lo que será el espectáculo…El dinero que invertirá la Confederación Sudamericana en este evento es bestial, obviamente sabemos lo que genera el futbol y termina siendo un vuelto con lo que se factura, pero a mí no deja de sorprenderme…A mí me dieron un número y te lo voy a contar: esto sería lo que cobraría Shakira por cantar en la final de la Copa América. Dos millones de dólares por cantar unos cinco minutos”.

Shakira interpretó sus éxitos “Hips Don’t Lie”, “Te Felicito”, “TQG” y “Puntería”; ella estuvo en el escenario durante siete minutos, luciendo un outfit brillante y acompañada de bailarinas. En su cuenta de Instagram la artista escribió: “Gracias por permitirme acompañarlos en este evento con mi selección y los grandes del futbol latinoamericano”.

En el partido final de la Copa América los argentinos vencieron a los colombianos, con marcador 1-0; días antes, Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, se quejó de que el medio tiempo del juego duraría más de 15 minutos, debido a que habría un show: “Ahora resulta que hay un espectáculo y podemos salir en el minuto 20 o 25 con la incidencia que puede tener en el físico de los jugadores, que se pueden enfriar. Uno sabe lo que cuestan esos minutos de recuperación en el vestuario”.

En cuanto a Shakira, el 2 de noviembre comenzará su gira Las Mujeres Ya No Lloran por Estados Unidos; el primer concierto será en la Acrisure Arena, de Thousand Palms, California. Será hasta el año próximo cuando se presente en Latinoamérica y Europa.

