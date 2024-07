Andy Ruiz asegura que está enfocado y quiere volver a ser campeón

Andy Ruiz Jr. aseguró que está enfocado en el boxeo y quiere volver a ser campeón mundial, pero sabe que para lograrlo debe vencer a Jarrell Miller en su regreso al ring el 3 de agosto en Los Ángeles tras casi dos años sin ver acción.

En una entrevista con el canal de ProBox TV, Ruiz Jr. expresó que ahora sí se está portando bien y no anda de vago como antes, ya que su meta en este nuevo comienzo de su carrera es poner el nombre de México en alto.

“Estoy concentrado en él (Jarrell Miller), tengo que ganar el 3 de agosto primero y me gustaría pelear con el que me va a llevar para el campeonato, porque esa es la meta. Para ser campeón del mundo otra vez, para poner a México en alto y como les digo, tengo que irme en la escalera otra vez y ganar y ganar mis peleas y ganar”, dijo.

Jarrell Miller será una dura prueba para Andy Ruiz Jr. en su regreso. Crédito: Matt Dunham | AP

“Tenía que cambiar, ya no me alejo mucho del boxeo, de entrenar, de la iglesia, ahora estoy concentrado y lo más importante es que tengo las personas atrás de mí que me están apoyando, ya no me voy de vago, ahora ya me porto bien, ya sé las cosas importantes de la vida y pues uno tiene que bajar para aprender de la vida. Entonces yo creo que Dios me ayudó mucho y mi equipo y le doy gracias a Dios que me está dando otra oportunidad para pelear otra vez y para ser campeón del mundo, eso es lo que vamos a hacer, esa es la meta, ser campeón del mundo otra vez y poner a México en alto”, agregó.

Después de varios intentos fallidos de concretar una pelea con Deontay Wilder, Ruiz Jr. confirmó su regreso al ring después de casi dos años de inactividad contra Jarrell Miller. El mexoamericano venció a Luis ‘King Kong’ Ortiz en su última actuación en 2022 y busca ser más consistente en el ring.

En cambio, el excontendiente Miller viene de perder su récord invicto ante Daniel Dubois el pasado 23 de diciembre en Arabia Saudita y espera volver a la senda del triunfo frente al mexoamericano.

Andy Ruiz Jr. subió por última vez al ring contra Luis Ortiz en septiembre de 2022. Crédito: Ashley Landis | AP

La pelea de peso pesado será parte de la cartelera que protagonizará Terence Crawford e Isaac ‘Pitbull’ Cruz en el BMO Stadium. Esta función histórica de boxeo lleva por nombre Riyah Season Card y marcará el debut de Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, en Estados Unidos.

Andy Ruiz Jr., de 34 años, quiere convertirse en campeón nuevamente y promete no pasar tanto tiempo sin pelear. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y dos derrotas como profesional.

Por su parte, Jarrell Miller, de 35 años, quiere dejar atrás su primera derrota como profesional y volver a la columna de los ganadores. El peleador estadounidense tiene marca de 26 triunfos, 22 por la vía rápida, y un revés.

