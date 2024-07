Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de julio de 2024

Piscis

Te viene la posibilidad de cambio de residencia o de un movimiento en tu vida que te beneficiará mucho, nuevos resultados requieren de dejar de hacer las mismas cosas, ponte las pilas y deja la rutina y lo mismo. Retorno de amistades que se fueron sin razón alguna, cuídate de dolores estomacales y de caídas. Días en los cuales podrías pensar mucho en tu pasado inclusive querer volver a él, deja que la vida siga su curso, preocúpate más por tu futuro que por lo que ya fue y nunca más será. Días tristes, buenos y no tan buenos, quizás reflexiones mucho a tal grado de que entre en ti cuestiones de bipolaridad que afectaran todo tu entorno y tomes una decisión definitiva sobre algo que traes en tu cabeza. Tu sexto sentido te pondrá en alerta sobre una situación en la cual podrías caer y podría afectarte más de lo que tú crees e imaginas. Vienen cambios en la cuestión sentimental que te van a dejar muy buenas cosas, comenzarás a ver a las personas tal cual son sin disfraces y crudamente.

Acuario

Uno de tus grandes sueños está por cumplirse, recuerda que la constancia será la forma exacta para conseguir lo que quieres, no te desesperas las cosas llegarán a su tiempo ni antes ni después. Una amistad mostrará el cobre y te va decepcionar mucho, ni te alteres, deja que todo siga su curso y cada quien por su lado, no debes preocuparte tanto por esas cuestiones, algunas veces te tomas las cosas muy apecho, ya regresará cuando menos lo imagines y se le pase el coraje. No te subas a un altar al que no perteneces y se más humilde en tu manera de comportarte pues podrías dejar mucho que desear con las demás personas al punto que se decepcionen de ti. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo. Te vienen cambios en tu manera de actuar con otras personas, las pondrás en tu lugar y te ayudará a librarte de todas esas personas. Ex pareja podría buscarte en próximos días, no traerá nada nuevo así que ni te atrevas a regresar a lo mismo.

Capricornio

Hay movimientos en cuestiones de la familia, podría surgir un problema debido a chismes que andan ladrando de ustedes, no permitan que las habladurías de otras personas los afecten u ocasionen problemas entre ustedes. Es momento que cambies tu manera de pensar y veas la vida de forma distinta, tu felicidad radica en ti y no en el que vive a tu lado, recuerda darte tu lugar que no cualquiera persona merece tenerte en su vida. Recuerda que el tren no espera y por estar esperando a quien no mueve un dedo podrías perder la oportunidad de conocer nuevos amores y posibilidades de pasarla genial. La llegada de un nuevo amor cambiará tu forma de ver la vida y de ver tus sueños. Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías. Volverás a mendigar amor y cariño por alguien que ni te fuma ni le interesas, deja de perder el tiempo, no vale la pena perderte en estos momentos.

Sagitario

Cuidado con tu autoestima el cual podría dañarse demasiado por culpa de las personas que te rodean, no es momento de ponerte mal por nadie es momento de tomar el toro por los cuernos e ir por eso que mueve tu vida. Viene un viaje pronto y la oportunidad de mejorar en cuestión de los ingresos, no te desesperes si la vida no ha sido buena contigo pues tarde o temprano te devolverá con intereses todo eso que en el pasado te quedó debiendo. La vida te pondrá muchas oportunidades, pero si te atontas buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de muchas nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante. Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu talón de Aquiles pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va encargar en poner en su lugar.

Escorpión

Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales, no caigas con cualquier que no sabe ni lo que quiere en la vida, eres de gustos caros y te encanta la buena vida así que si no tienes la capacidad para producir dinero. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí, no sigas perdiendo tu tiempo con alguien que no está dispuesto o dispuesta a sobresalir. Deja de esperar a quien no lo merece. En días próximos tendrás noticias de una persona la cual tienes rato de no ver, ponte las pilas en quien llega a tu vida, no viene personas de fiar y podrías cometer grandes errores sin darte cuenta. Vienen cambios de humor fuertes los cuales pudieran ponerte de malas con personas que no lo merecen. Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca. Este es tu momento, pero necesitarás poner mucho de tu parte para que todo salga de la mejor manera, no necesitarás andar de arrastrado o arrastrada para lograr proyectos y metas.

Libra

Tu problema es el miedo a quedarte solo o sola o que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron en tu pasado. Puedes llegar amar hasta con todo tu ser, pero cuando te dañan por amor puedes convertirte en el demonio en persona, pues destruyes todo, a veces no es necesario llegar a esos extremos que al final nunca te dejarán nada bueno. Hay cambios perros que debes atender pues podrías convertirte en una persona orgullosa y manipuladora la cual podría dañar lo que más ama. Comprenderás que a pesar de tanta tontería por la que has pasado has sido feliz en algún momento de tu vida. Deja el pasado atrás y centra tus fuerzas y energías en lograr tus objetivos, que el mundo ruede, no te detengas por nadie que nadie lo va a hacer por ti. Aguas con pérdida de objetos. Te llegará una noticia o sorpresa que te va a hacer el día. Ten mucho cuidado con una persona que ha llegado a tu vida pues podrías desilusionarte un muchísimo a causa de mentiras y traiciones, no entregues todo a la primera y busca la manera de que todo sea bajo un proceso en el cual nunca confíes del todo.

Virgo

Cambios en tu estado de ánimo, eres muy de que en días eres una un ángel del cielo y otros el mismo demonio, cuidado porque decepcionarás a quien menos imaginas. No busques a alguien con quien irte de peda, busca a quien se preocupe por ti y con hechos te muestre que le importas. Si tienes una relación hay posibilidades de infidelidad y celos sin fundamentos, a veces te haces ideas tontas en tu cabeza que no son ni existen. No confíes en personas que conocerás en esta semana pues podrían meterte en chismes. Si tienes pareja no te detengas más y da el siguiente paso, necesitas cambiar la rutina o de lo contrario en cualquier momento todo se irá a la fregada. Infecciones en garganta o estomago estarán a la orden del día, debes cuidar un poco más tu alimentación para evitar complicaciones. Es momento de creer en ti y en la capacidad que tienes de lograr todo lo que deseas, no des pie a segundas oportunidades a personas que ya te traicionaron o te pagaron mal.

Leo

Un familiar sufrirá una infidelidad será víctima de una decepción amorosa. Ten cuidado con amores del pasado, podrían regresar en estos días y mover sentimientos que creías muertos, después vas andar que ni tú te aguantas con tu carácter. Problemas familiares podrían salir a la luz y te van a causar algunas situaciones, acláralas pues eso se podría trasformar en insomnio. Podrías andar en un tono bien bipolar en estos días y sufrir cierta desconfianza de todo quien te rodea. Deja de quejarte por tu cuerpo si algo no te gusta échale mil ganas para estar como quieres, con quejarte no lograrás nada. No te permitas caer nuevamente, eres fuerte pero algunas veces te debilita la mala energía de otras personas hijas de la fregada. Es momento que veas la vida de otra forma, que quites de tu camino todas esas cuestiones que no te dejan avanza y que comiences a sembrar y cosechar lo que por derecho te corresponde. Cambios en estado de ánimo y posibilidades de ir a una fiesta o evento, te encontrarás con personas que te caen bien mal y podrías no pasar un buen rato. Cambios muy buenos, pero debes buscar un balance en tu vida que te ayude a estar mejor en todos esos aspectos en los que has estado estancado de muchas maneras.

Cancer

Aguas con gastar en lo que no necesitas, no estás para perder tu dinero en cuestiones que ni al caso, requieres invertir un poco más en ese negocio que tienes en mente si quieres que todo te salga como esperas. En la cuestión de los dineros debes de ser bien cuidadoso pues últimamente gastas en cuestiones que no necesitas ni te dejan nada. Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores solo disfruta que para eso es. Ten cuidado con una amistad que podría traicionarte con tu pareja en caso de tener una. Es momento de volver a creer en el amor, si te fue mal en tu pasado no significa que siempre vaya a ser así. Cuidado con noticias que llegarán por parte de amigos y que podrían dañarte pues viene la separación con una amistad. Mediados de semana en el cual estarás pensando mucho en una persona de tu pasado que te trajo muchos dolores de cabeza. Ten cuidado con chimes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades. Cuidado con noticias que vienen de parte de amistades y que buscarán hacerte sentir mal, no des pie a que te culpen de errores que no son tuyos. En la salud muchas mejoras si estabas pasando algún enfermedad.

Géminis

Cuídate a quien le sueltas la caricia pues podrías enamorarte de la persona equivocada y confundir las cosas con amor. Vienen días en los cuales estás algo pensativo y querrás regresar al pasado para no cometer los mismos errores, aprende de ellos y no vuelvas a caer en lo mismo de siempre. Si tienes una relación, cuida mucho la manera de comunicarte con él o ella pues cambias de humor muy repentinamente y eso destantea a tu pareja. Cuidado con enfermedades respiratorias que estarán a la orden del día y vas a necesitar descanso y reposo. Un proyecto en mente podría materializarse si comienzas a trabajar desde hoy en él. No cambies mucho tu forma de ser pues podrías perder tu esencia. Viene una perdida material en puerta y la salida de dos personas de tu vida. No descuides mucho la relación con tu familia pues podrías crear conflictos y rencores entre ustedes. Una noticia en el terreno financiero está por aparecer. No pienses tanto en el futuro y concentra tu tiempo en vivir tu día. Boda o fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas y te la pasarás genial.

Tauro

A medida que pase el tiempo lograrás comprender el por qué las cosas no funcionaron y que muchas veces es mejor estar solo que con alguien que te llenaba de reproches y dolores de cabeza. Una persona ha llegado o está por llegar y podría marcar un parteaguas en tu vida, si te aplicas podría surgir algo bueno pues ambos podrían apoyarse de manera laboral y crear cuestiones muy importantes. Ten cuidado con dejar tus sueños a un lado por flojera, la vida es corta y sino haces nada antes ahora después va a ser complicado lograrlo. Debes aprender de errores y traiciones para no volver a caer en lo mismo, no te permitas volver a sufrir por nadie, haz un poco más duro tu corazón pues solo así nadie te dañará la existencia. Si tienes pareja y esta se ha notado indiferente cuestiona que sucede, es muy de guardarse las cosas y al final todo se convierte en una bomba de tiempo. Una amistad podría comenzar a sentir sentimientos de cariño y amor hacia ti, sino te interesa no le ilusiones. Es momento que comiences a ver la vida de manera distinta, que te enfoques en tus metas y sueños que todo comenzará a tomar su curso.

Aries

Cambios de última hora y amores del pasado que retornan. Ten cuidado como actúas con tu pareja en caso de tener, no puedes tenerla dentro de una burbuja no permitiendo que nadie la toque pues solo lograrás conflictos y problemas. Debes aprender a decir que no y a no estar siempre para todas las personas porque luego se aprovechan de ti y buscan la manera de dañarte de mil formas. Viene un nuevo amor por parte de una amistad o mediante una red social, posibilidades de cambio de trabajo o de mejorar ingresos. Momentos inolvidables que deberás de compartir con las personas que más amas, inclusive un viaje está por llegar en el cual te la pasarás a todo dar. Cuidado con golpes o caídas y con una noticia inesperada en el terreno de la economía. No es momento de pensar en el ayer sino de centrarte en lo que eres y tienes ahora. Ten cuidado con cambios bruscos en tu manera de pensar que pudiera llegar a afectar tu vida y tu entorno. Hay momentos en que quisieras hacer mil cosas como por ejemplo emprender ese negocio que siempre has tenido en mente pero por mil razones no te enigmas, recuerda que la vida es ahora y que dentro de poco tiempo será imposible hacerlo.