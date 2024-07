Óscar Duarte: Pelea con Ryan García cambió a Devin Haney para siempre

El mexicano Óscar Duarte aseguró que la pelea que protagonizó Devin Haney, campeón en receso de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con Ryan García en abril de este año lo cambió para siempre.

En una entrevista con BoxingScene, Duarte indicó que después de la paliza que García le propinó, Haney no tendrá la misma confianza que antes tenía sobre el cuadrilátero y cree que esto lo afectará en sus próximas peleas.

“Creo que esa pelea (contra Ryan García) cambió a (Haney) para siempre. Nunca volverá a tener la misma confianza que tenía y creo que nunca más podrá recibir golpes. Recibió una paliza en esa pelea”, dijo.

Devin Haney perdió ante Ryan García, pero recuperó su récord invicto tras el positivo por PED de King Ry. Crédito: Cris Esqudda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Después de su pelea con Ryan García, donde fue dominado y derribado tres veces por el gancho de izquierda, Devin Haney perdió el invicto y su imagen se vio afectada. Tras la suspensión de un año por dopaje a King Ry y el cambio del resultado a un No Contest por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, The Dream recuperó su récord, pero no la reputación como boxeador que tenía antes.

Por ello, el estadounidense anunció que tomará acciones legales contra el californiano por como afectó su valor en el mercado la pelea que ambos protagonizaron en abril, hecho que se pudo evidenciar en la oferta baja que recibió en la subasta para la defensa de su título contra Sandor Martín.

Por ahora, The Dream se tomará un descanso y ha expresado que quiere tener una revancha con García cuando se le levante la suspensión. Según se rumora, Haney probablemente subirá al peso welter y dejará vacante su cinturón de 140 libras del CMB.

Ryan García obtuvo la victoria más importante de su carrera ante Devin Haney, pero la perdió tras su positivo por PED. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Devin Haney, de 24 años, perdió su invicto ante Ryan García en su segunda actuación en la división, pero tras el dopaje del californiano la pelea quedó sin decisión. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

Por su parte, Ryan García, de 24 años, debutó en el boxeo hace ocho años y conmocionó al mundo al derrotar a Devin Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano deja récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

