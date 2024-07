Roban más de 300 armas en diferentes tiendas del sur de California

Seis hombres afroamericanos fueron arrestados por la ola de robos a establecimientos de venta de armas en los condados de Ventura, Riverside y San Diego, incluyendo el más reciente en el condado de Orange donde el propietario declaró sentirse aliviado porque las autoridades hayan puesto punto final a sus fechorías.

Todos los sospechosos hicieron su aparición en un tribunal por la tarde del martes y enfrentan una denuncia penal por los atracos cometidos durante nueve meses.

De ser declarados culpables, cada uno de los acusados ​​se enfrentaría a una pena máxima legal de 10 años de prisión. Se espera una lectura de cargos en las próximas semanas.

Cientos de armas

En el modus operandi de los ladrones de armas, utilizaban vehículos robados para estamparlos contra las entradas de los negocios y actuar de inmediato para apoderarse de las armas de fuego.

Desde el inicio de sus actividades ilícitas, los sospechosos extrajeron alrededor de 300 armas de fuego de los negocios, dijeron las autoridades.

Los seis arrestados se encuentran bajo custodia estatal. Se enfrentan a cargos de conspiración para robar armas de fuego de las instalaciones de un titular que tiene licencia federal para la venta de armas de fuego.

En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Santa Ana se presentaron los siguientes individuos:

• Cross Arjay Goree, también conocido como “C3”, de 18 años, de Lake Elsinore

• Caine Aiden Goree, de 22 años, de Lake Elsinore

• Kenneth Gilmore III, también conocido como “Kenny”, de 19 años, de Las Vegas

• Brendan Markel Hawkins, de19 años, de Lake Elsinore

• Calvin Logan Gray, de 18 años, de Murietta

• Kendall Eric Johnson, también conocido como “K3”, de 23 años, de Lake Elsinore.

“Cuando ocurrió el acto criminal [en Fowler’s Gun Room en la ciudad de Orange, el 23 de julio] nosotros hicimos el reporte de inmediato a la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos)”, dijo a La Opinión, el teniente Phillip McMullin, portavoz del Departamento de Policía de Orange.

Robert Luna, jefe de policía de Los Ángeles (LAPD), dijo que los robos que ocurren en cualquier tienda de la comunidad son motivo de preocupación, pero especialmente cuando sospechosos descarados roban armas de fuego y potencialmente las usan para cometer otros delitos o venderlas en la calle.

“Animaría a los propietarios de tiendas a que protejan adecuadamente sus negocios y, si es posible, instalen cámaras de seguridad para ayudar a las autoridades a capturar a estos sospechosos”, expresó Luna. “Las autoridades locales y federales trabajarán en colaboración para arrestar a estas personas independientemente de la jurisdicción y comunidad en la que se escondieron”.

Cateo y arrestos

Según una declaración jurada que se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Santa Ana, las armas de fuego robadas se vendían en el mercado negro y fueron encontradas en posesión de otras personas en investigaciones criminales separadas.

El 13 de julio, -el mismo día que atacaron en un negocio de venta de armas en la ciudad Orange- las fuerzas del orden ejecutaron una orden de registro federal en una residencia de Lake Elsinore, que se cree que es donde residían Cross Arjay Goree, Caine Aiden Goree y Brendan Markel Hawkins.

Mientras los oficiales arribaron a esa residencia, supuestamente observaron a Kenneth Gilmore III y Cross Arjay Goree huir de la parte trasera de la residencia. Ambos fueron arrestados más tarde.

Durante su búsqueda, los oficiales supuestamente encontraron un arma de fuego que había sido robada de Poway Weapons and Gear, otra que había sido robada de Chaparral Coin and Gun, dos más de Camarillo Gun Store y al menos 45 armas de fuego que habían sido robadas de Poway Weapons and Gear. Fue robado de la sala de armas de Fowler.

Ellos [los detectives e investigadores] de la ATF colectaron la evidencia en casos similares, hasta que se pudo arrestar a los sospechosos, dijeron las autoridades en un comunicado.

El asalto en Orange

El sábado por la madrugada, ocho hombres ingresaron violentamente a la tienda de armas Fowler’s Gun Room en la ciudad de Orange. Utilizaron tres autos robados para cometer el crimen.

El video de seguridad de la tienda mostró a los ocho hombres con máscaras y sudaderas de capucha, entrando y saliendo de la tienda en pocos minutos después de usar los autos robados, un Kia gris, para destruir el frente de la tienda de armas.

Equipados con lámparas de alumbrar y mazos, saquearon la tienda y rompieron vitrinas para llevarse al menos 85 pistolas y rifles, dijo el dueño de la tienda. Se estima que las armas saqueadas valen cientos de miles de dólares.

De acuerdo con el teniente McMullin, el robo del sábado es el primero que ocurre de forma violenta en un negocio de venta de armas.

“Nos sorprendió ver en el video la forma tan rápida en que esas personas entraron; a nosotros nos llegó la llamada de emergencia en menos de un minuto, cuando sonó la alarma, y aunque llegamos rápido, ellos ya s e habían ido”, dijo McMullin. “Son pandilleros profesionales en cuanto a los actos criminales que cometen”.

Según una declaración jurada presentada por la Fiscalía Federal en el Distrito Central de California, junto con la denuncia, los acusados ​​robaron o intentaron robar nueve tiendas de armas de fuego en las que utilizaron vehículos robados para embestir los escaparates, destrozaron vitrinas y huyeron con las armas en otros vehículos robados.

Ciaran McEvoy, portavoz del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, informó que este caso es investigado por agentes de la ATF y detectives de los Departamentos del Alguacil de los condados de Ventura, Riverside, San Diego y Orange, y está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos, Brittney M. Harris y Kyle W. Kahan de la Sección Internacional de Narcóticos, Lavado de Dinero y Extorsión.

‘Espero que los encierren’

“Es un gran sentimiento de alivio”, fue la reacción del dueño de Fowler Gun Room de Orange, tras conocer el arresto de seis individuos que vandalizaron y robaron su negocio, pero que prefirió no ser identificado.

“Yo solo espero que los encierren y no los dejen salir bajo fianza, porque si salen bajo fianza lo van a volver a hacer”, agregó.

El propietario del negocio ubicado en el 358 de la avenida Tustin, en la ciudad de Orange, manifestó que se siente “más seguro” si a los sospechosos del robo a su negocio les aplican la sentencia máxima de 10 años de prisión.

“Saquemos a estos criminales de la calle. Sin ellos, es un mundo más seguro en el que vivimos”, expresó el propietario.

Aunque las autoridades federales dieron a conocer que en ese negocio recobraron 70 armas, el dueño afirmó que, en realidad, los ladrones se llevaron 85 armas de fuego.

Fowler Gun Room es una tienda de venta de armas y negocio familiar inaugurado desde 1958, pero que apenas seis años fue adquirida por el actual propietario.

Lista de robos

De acuerdo con la denuncia y declaración jurada, los implicados en los robos cometieron los atracos en:

• Chaparral Coin and Gun en Murrieta, California, el 9 de octubre de 2023, donde fueron robadas 43 armas de fuego

• Poway Weapons and Gear en Poway, California, el 25 de marzo de 2024, donde se robaron 78 armas de fuego

• Un intento de robo en Ammo Bros en Ontario, California, el 12 de junio de 2024

• Intento de robo en Fallbrook Guns and Ammo en Fallbrook, California, el 13 de junio de 2024

• Firearms Unknown en Oceanside, California, el 17 de junio de 2024, donde robaron 33 armas de fuego

• Ammo Bros en Riverside, California, el 18 de junio de 2024, donde robaron 25 armas de fuego

• Camarillo Gun Store en Camarillo, California, el 1 de julio de 2024, donde robaron 63 armas de fuego

• Intento de robo en la tienda de armas Smokin Barrel en Simi Valley, California, el 9 de julio de 2024

• Fowler’s Gun Room en Orange, California, el 13 de julio de 2024, donde fueron robadas 70 armas de fuego