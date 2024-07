Biden desata preocupaciones de Obama, Schumer, Jeffries, Pelosi y otros demócratas, pero continuará en campaña

MILWAUKEE.- El presidente Joe Biden continuará con su campaña, a pesar de las preocupaciones lanzadas por líderes demócratas, incluido el expresidente Barack Obama.

“El presidente ha dicho que se mantiene en la contienda. Hablo todos los días con el presidente Biden”, dijo Quentin Folks, subdirector principal de la campaña del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

En conferencia de prensa en Milwaukee, Wisconsin, en el marco de la Convención Nacional Republicana (NRC), Folks enfrentó cuestionamientos sobre los reportes de que el presidente Biden es presionado para retirarse.

Recientes reportes de The Washington Post, CNN y The New York Times indican que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, la expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y otros líderes han expresado al mandatario sus preocupaciones.

Los informes señalan que Biden sabe del temor de líderes demócratas de que su candidatura pueda afectar a los demócratas en el Congreso.

Los reportes surgen también al tiempo que The Associated Press publica una encuesta donde el 65% de los votantes demócratas apoyan que Biden se retire de la contienda, lo que desecha la afirmación del mandatario sobre que solamente la cúpula demócrata quería hacerlo a un lado.

“Algunos líderes demócratas… tienen su opinión, pero lo que no se ha reportado es que tanto apoyo tiene Joe Biden entre los demócratas y en todos los niveles de gobierno… en comunidades de todas las áreas del país, más de 14 millones de demócratas ya votaron en las primarias y eligieron a Joe Biden como su candidato para cuatro años más”, expuso el senador Alex Padilla (California), quien forma parte del consejo asesor de la campaña Biden-Harris.

Reconoció, sin embargo, que todavía “queda mucho qué hacer” en la campaña demócrata.

El senador Alex Padilla defiende la candidatura presidencial de Joe Biden. Crédito: Jesús García | Impremedia

¿Y los estados clave?

Recientes sondeos de Emerson College indica que en los estados clave, como Arizona, Georgia, Minnesota, Nevada, Pennsylvania y Wisconsin, Trump lidera sobre Biden entre tres y cuatro puntos porcentuales en cada entidad.

Cuestionado al respecto, Folks desestimó los sondeos al señalar que no se deben tomar en serio por completo.

“No creemos que eso sea de tal modo… y como dice el presidente, no puedes amar a tu país solamente cuando ganas, no puedes creer a los sondeos sólo cuando son negativos, va a haber buenos sondeos y va a haber malos sondeos”, consideró.

Sobre el evento en Nevada, cancelado por el presidente Biden debido a su contagio de Covid-19, Folks dijo que se evaluarán nuevos eventos. Tal acto del mandatario estaba enfocado en latinos.

“El presidente continuará haciendo esfuerzos para dirigirse a los votantes latinos”, dijo Folks.

Agregó que se evaluará cómo reagendar tal evento, pero insistió en la disposición del presidente Biden para acercarse a los votantes latinos.

“Los latinos son votantes prioritarios para nosotros”, acotó Folks.