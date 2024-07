Despiden a subsecretario de Deportes por polémica entre Argentina y Francia de racismo

El subsecretario argentino de Deportes, Julio Garro, fue despedido este miércoles, tras declarar que la Albiceleste debería pedir disculpas por los cánticos racistas y homófobos contra la selección de Francia durante la celebración por la conquista de la Copa América sobre Colombia.

“La Oficina del Presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser Subsecretario de Deportes de la Nación”, informó la Oficina del Presidente en un comunicado difundido en su cuenta de X.

El número dos de la Secretaría de Ambiente, Turismo y Deportes, liderada por Daniel Scioli, cuestionó los cánticos de la selección durante una entrevista.

“Creo que el capitán de la selección (Lionel Messi) debe salir a pedir disculpas, lo mismo que el presidente de la AFA (Claudio Tapia). Es algo que nos deja mal parados como país después de tanta gloria”, declaró Garro en la emisora Urbana Play.

Subsecretario de Deportes se retracta de sus palabras de pedir disculpas

No obstante, horas después de sus declaraciones el ex intendente de La Plata (provincia de Buenos Aires) expresó en su cuenta de X que sus palabras no iban contra Messi, capitán de la selección de Argentina desde 2011.

“Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva”, escribió.

Más tarde, la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, defendió en X a Enzo Fernández, el futbolista que está en el punto de mira, y tachó al país europeo de “colonialista” e “hipócrita” por mostrar su indignación.

“Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!”, declaró la política de La Libertad Avanza (ultraderecha) en su perfil de X.

