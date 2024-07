El presidente del Sevilla analiza la Liga MX

El fútbol mexicano es uno de los de mayor nivel en Concacaf. Los clubes de la Liga MX tienen la calidad suficiente en sus plantillas para competir contra los clubes más importantes de Conmebol. En un análisis profundo sobre la Liga MX, el presidente del Sevilla habló de lo positivo y negativo del balompié azteca.

José María del Nido Carrasco habló con el portal Mediotiempo sobre el desarrollo del fútbol mexicano y dejó algunas frases importantes. Desde el punto de vista positivo, el dirigente resaltó el poderío económico y la profundidad de los planteles.

“Hay muchos jugadores internacionales de la selección mexicana, son grandísimos jugadores todos y la liga mexicana va en un crecimiento contínuo. La veo cada vez más fuerte, más solvente, más fuerte económicamente, con capacidad de retener el talento mexicano, con capacidad de traer jugadores europeos“, sentenció el dirigente.

🗣 José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla. pic.twitter.com/eCLANXUusL — dataref México (@dataref_mx) July 16, 2024

Críticas al formato de la Liga MX

Una de las manchas del fútbol mexicano es la desaparición del ascenso y el descenso entre categorías. Las ligas más importantes del mundo mantienen este formato y el propio presidente del Sevilla considera que ese es el camino correcto.

“A mí no me gusta opinar sobre cosas que no me corresponden, pero en el deporte la meritocracia es clave. El ganar, perder y poder conducir éxitos deportivos en cualquier faceta o en cualquier deporte. Yo creo en la liga abierta en la que hay ascensos y descensos porque al final pelean por ganar la liga, en nuestro caso es por clasificar a competición europea por descender si están en Primera o por ascender si están en segunda”, explicó.

🤩 ¡Qué equipazo! 😱



Estos son los 30 jugadores que representarán a la #LigaBBVAMX en el All Star Game ante @MLS el próximo 24 de julio en Columbus, Ohio. 📆



Aquí los detalles ⬇️https://t.co/TlGaSvnAIJ pic.twitter.com/dUTwlWjw5h — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 15, 2024

Tanto la Liga MX como la Major League Soccer mantienen este formato cerrado sin ascensos ni descensos. Esto ha hecho que, regularmente, sean los mismos clubes los que no puedan salir de los últimos puestos de la tabla, sin alguna penalidad deportiva.

“No me gustan personalmente las ligas cerradas porque pierden uno de los encantos de esa meritocracia que es subir y bajar, pero la liga mexicana tendrá su motivo, pero para mí las ligas tienen que ser abiertas”, concluyó.

