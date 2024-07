Iván Cornejo revela detalles de su debut actoral en Apple TV y su nuevo álbum “Mirada”

De niño, a Iván Cornejo le gustaba jugar a la lotería con sus primos cuando visitaba México.

Cuando Apple TV+ le ofreció ser parte de un cortometraje que celebra la cultura mexicana y destaca el juego de la lotería, él aceptó con entusiasmo.

“La lotería es parte de la infancia de todos, y es un juego muy memorable para mí”, dijo Cornejo, quien nació en Riverside, California, y fue criado por padres mexicanos. “Recuerdo haber jugado eso en México con mis primos, usando los frijolillos. Poder ser parte de eso y de la cultura mexicana es algo que me enorgullece mucho. Siento que mis padres también están muy orgullosos de ello.”

Con “¡Suerte!”, el cortometraje de Apple TV+ lanzado la semana pasada, Cornejo, de 20 años, hizo su debut como actor.

Su debut actoral

La película guía a los espectadores a través de personajes de la lotería mexicana, inspirando a El Músico (Cornejo) a crear música auténtica. También explora la dualidad de la experiencia latina en EE. UU., mostrando cómo el protagonista recupera su conexión con su herencia mexicana con la ayuda de los otros personajes.

“Fue muy divertido y siempre quise hacer esto. En cuanto a la actuación, lo improvisé y fue una experiencia genial para ser mi primera vez”, dijo Cornejo, quien, a través del proyecto grabado completamente con un iPhone 15 Pro, presentó a sus fanáticos una nueva canción titulada “Intercambio Injusto”.

“Siento que esa canción es muy, muy especial, suave y brillante. Así que pensé que era una buena elección para ser la primera canción nueva del álbum que los fans escucharan”, explicó Cornejo.

“Me propusieron la idea, me gustó mucho y tenía una canción que encajaba perfectamente, así que todo salió bien”, compartió el artista, quien también tuvo la libertad creativa de desarrollar al personaje: un joven tímido que viaja de Estados Unidos a México para reconectar con sus raíces. “Al principio había enviado una canción diferente, pero luego me cansé de ella, así que decidí que ‘Intercambio Injusto’ debía ser la elegida”.

La nostalgia que produce “Mirada”

“Intercambio Injusto” es uno de los 12 temas de su nuevo álbum titulado “Mirada”. Este proyecto musical también conecta a Cornejo con otro momento significativo de su vida: su etapa en la secundaria.

“Quería crear algo que se sintiera así, como esa noche en la playa, con un amigo o con los amigos, o en una fogata con los chicos. Es una nostalgia muy buena. Y sí, quería hacer canciones que conectaran a las personas con esos momentos”, explicó Cornejo. “Todos tenemos esas noches de verano en la secundaria con amigos o amigas, cuando simplemente… no sé, tengo un montón de recuerdos de esas noches que me llenan de tanta nostalgia cuando escucho ciertos álbumes”.

Un acercamiento a sus fans

El artista, quien se está preparando para la gira más grande de su joven carrera con 26 shows en arenas y anfiteatros, incluyendo mercados más pequeños como Alabama, Nebraska, Arkansas y Kentucky, comparó el proceso creativo de “Mirada” con proyectos anteriores, detallando la manera en que ha evolucionado su enfoque.

Para celebrar el lanzamiento de su álbum, Cornejo estará realizando el “Mirada Pop-up”, un evento que se llevará a cabo el 19 de julio, de 11 a.m. a 7 p.m., en Los Ángeles, CA, donde se presentará en vivo.

“Creo que este álbum es —incluso desde los procesos musicales— muy, muy diferente al anterior. Siento que se ha puesto mucho más esfuerzo en él. Aprendí mucho más como artista, escritor y músico. Hay mucho trabajo duro en este álbum”, dijo Cornejo.

Sus comienzos en TikTok

Como muchos artistas de su generación, Cornejo vio en las redes sociales un portal para expresarse y exhibir su pasión musical, lo que lo convirtió en una sensación viral. Comenzó subiendo su contenido a TikTok con su música y canciones escritas por él mismo, y rápidamente ganó popularidad.

“Recuerdo hacer mis pequeños TikToks, grabándome con la guitarra junto a mi primo. Sabía que tal vez no estaba listo para empezar a cantar en ese momento; solo hacía pequeños covers con la guitarra. Pensaba que esto podría ayudarme a ganar seguidores mientras seguía practicando y cantando. Finalmente, reuní el valor para empezar a cantar y todo se alineó”, relató.

Al decidir dejar la secundaria un año antes de graduarse para seguir su carrera musical, el artista recuerda lo aterrador que fue apostar por sus sueños.

“Fue una mezcla de saber exactamente lo que quería hacer, pero sin saber cómo lo iba a lograr. Siempre he sido de esas personas que, si realmente creen en algo, no necesitan todas las herramientas para llegar ahí, solo la ambición y la visión. Realmente lo veía“, agregó.

Sobre su éxito a tan temprana edad, Cornejo dice que la autenticidad ha sido su espada y armadura más fuerte.

“No trato de hacer música que esté de moda en el momento. Me baso más en los sentimientos y en mis inspiraciones genuinas. No pienso en cómo hacer esto un momento viral en TikTok; simplemente sucede de manera natural y sigo el flujo. Hago lo que amo, que es la música que me gusta, y eso se refleja en las melodías que creo,” concluyó.

Escucha “Mirada”: