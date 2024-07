José González, el líder del sureste de Los Ángeles que está influenciando a la juventud estadounidense

Al preguntarle a José González que si de adolescente imaginó que a sus 31 años iba a ser alcalde de una ciudad, y seis años después se convertiría en uno de los líderes de educación con más influencia en la juventud de los Estados Unidos, dice que nunca lo hubiera creído, pero guarda silencio e inmediatamente encuentra los consejos de su madre María Díaz en su pensamiento.

“Ella siempre me decía que no me conformara, que luchara por ser cada vez mejor y que le echara ganas”, explica González como a las 11 de la noche de un martes, justo después de terminar la junta del Concilio de Cudahy, una ciudad al suroeste de Los Ángeles que ha representado como concejal y alcalde desde el 2018.

“Ella me decía que todo se podía hacer, simplemente que trabajara duro, que no me rindiera y tarde o temprano las cosas irían saliendo”, explica el alcalde que mide seis pies y una pulgada de altura, es perfectamente bilingüe y tiene un carácter accesible y bromista.

Al igual que el puesto como concejal, el reconocimiento de ser uno de los líderes de educación con más influencia a nivel nacional nunca lo buscó, González dice que su enfoque no han sido los puestos o los reconocimientos, sino hacer lo que le gusta y dar lo mejor de sí.

José González con su madre María Díaz Crédito: Familia González | Cortesía

“Durante mi primer trabajo a los 15 años un mentor me dijo, si te dedicas a hacer lo que te gusta, nunca vas a trabajar”, explica González. “Y nunca he trabajado. Amo lo que hago, mi pación es ayudar a la gente y luchar por un mundo mejor para los residentes”.

En la última edición (de mayo y junio) de la prestigiosa revista District Administration, que se enfoca en los temas de prekínder al 12vo grado a nivel nacional, los editores desplegaron su lista anual de los 100 líderes más influyentes en educación en los Estados Unidos y entre los mencionados está el nombre del superintendente de Los Ángeles Alberto Carvalho y el nombre de José Gonzáles, escrito con mayúsculas.

En la página 17 de la revista, la foto del hijo de María Díaz, una mujer inmigrante de Guadalajara, quien dejó todo para darle un mejor futuro a su familia en Los Ángeles, se mudó hasta en 24 ocasiones de casa e hizo lo imposible para que su hijo saliera adelante, aparece entre los líderes más importantes en la educación básica de los Estados Unidos.

Si, ese adolescente al que su madre levantaba a las 5:30 de la mañana para que no llegara tarde a la escuela; ese joven que los primeros años siempre recibió buenas calificaciones, pero tardó cinco años para graduarse del colegio de Cerritos, para luego obtener un título en Sistemas de Computación e Informática de Cal State Los Ángeles y una maestría de Organización y Liderazgo de USC; ahora, ese joven de 37 años de edad, es uno de los cerebros y líderes más brillantes en educación que ha dado el sureste angelino.

José González con su madre y su hermana el día de su graduación de USC. Crédito: Familia González | Cortesía

Actualmente, José González es jefe de tecnología del Departamento de Educación del condado de Los Ángeles, está a cargo de 80 distritos escolares donde crea infraestructura, desarrolla software y ayuda a la juventud a salir adelante en el área de las ciencias.

“Las cosas las haces por el impacto que puedan tener en los estudiantes o en los residentes, y no por el reconocimiento que te puedan dar”, dice González, mientras va de un trabajo a otro, asiste a juntas y comidas que pudieran terminar en algunos proyectos tanto para la ciudad que representa como para un mejor aprovechamiento para los más de un millón de estudiantes que dependen de su desarrollo y creatividad para tener un mejor futuro.

Como hijo de migrantes, González subraya que le gustaría ver más estudiantes latinos que se desarrollaran en la tecnología, una industria muy lucrativa que inicialmente, con una certificación en un colegio, te puede pagar hasta 100,000 dólares arreglando computadoras, y si después decides terminar la universidad, mucho mejor.

“Son carreras con mucho futuro”, subraya González. “Y si te tardas en decidir lo que quieres hacer en un futuro, o por alguna razón tomas un poco de más tiempo para decidir si vas o no a la universidad, por lo pronto puedes tener un buen trabajo con una certificación de un colegio”.

Como todo profesional comprometido con su trabajo, González no está pensando en su siguiente empleo, o en lo que le gustaría estar haciendo en un futuro no muy lejano, él simplemente dice que da lo mejor de sí mismo y deja que su trabajo y compromiso lo lleven a espacios donde pueda seguir haciendo lo que más le gusta, servir y ayudar.

Para todos los estudiantes y jóvenes que por alguna razón no avanzan y no se sienten motivados para seguir superándose, González les recomienda lo mismo que su madre y algunos mentores siempre le dijeron a él.

“No rendirse, echarle ganas y dar lo mejor de sí”, expresa. “Eso sí, buscar una actividad o carrera que les guste para que no tengan que trabajar el resto de sus días”.

Ficha técnica

José González nació en la Mirada, creció en South Gate y vive en Cudahy, ciudad que representa como alcalde y concejal desde 2018. Es hijo de inmigrantes mexicanos y recientemente la revista District Administration, enfocada en educación y de gran influencia nacional, lo nombró como uno de los 100 líderes educativos más importantes en los Estados Unidos. Actualmente trabaja de jefe de tecnología del Departamento de Educación del condado de Los Ángeles.