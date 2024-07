Pepe Aguilar casi pierde un dedo por un accidente a caballo

El cantante de regional mexicano Pepe Aguilar se encuentra en promoción de su espectáculo “Jaripeo hasta los huesos”, donde retoma su fila de presentaciones en compañía de sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar. Por esta razón, acudió como invitado a ‘The Kelly Clarkson Show’, donde tuvo una breve entrevista con la intérprete en la que hizo varias revelaciones que dejaron a más de uno con la boca abierta.

Y es que el autor de temas como “Prometiste” y “Tu sangre en mi cuerpo” no solo compartió detalles sobre sus próximas presentaciones, también habló sobre su amor por los caballos y el desafortunado accidente que casi lo hace perder uno de sus dedos.

“Tengo caballos, yo monto los caballos y canto sobre ellos, y hago rodeo”, contó a la exponente del country, quien se interesó por conocer si alguna vez se ha enfrentado al peligro debido a esta práctica.

Fue al responder, que quedó al descubierto que Pepe Aguilar se vio comprometido a tal punto de sufrir una lesión permanente: “Me he roto las costillas, me he quebrado una pierna, y casi pierdo este pulgar”, detalló señalando a su mano derecha, esto ante la mirada atónita del público.

Te puede interesar:

• Pepe Aguilar lanza un duro mensaje tras críticas hacia su familia

• Tras confirmar su romance con Nodal, Ángela Aguilar se reúne con su padre Pepe Aguilar

• Pepe Aguilar realizó una transmisión en vivo que al final resultó ser una broma

Afortunadamente, dicho accidente quedó solo en un susto y una anécdota digna de compartir, tal y como los detalles de su espectáculo “Jaripeo Hasta los Huesos”, mismo que calificó como “una digna representación” de sí mismo.

“He creado un espectáculo que refleja mis creencias en las tradiciones mexicanas, con los caballos, el mariachi, los trajes, y le di un ángulo diferente“, dijo para concluir.

Además de la entrevista, Pepe Aguilar fue el encargado de amenizar la velada al interpretar uno de sus más grandes éxitos “Mira quién lo dice”, ganándose el aplauso de los presentes y los internautas que siguieron de cerca su participación en el show.