Ricardo Ferretti cuestiona el trato que le dieron a Jaime Lozano

La salida de Jaime Lozano de la selección mexicana ha generado muchas reacciones. “Jimmy” dio un paso al costado en el proceso que, en teoría, sería hasta el Mundial de 2026. La decisión de Lozano fue respaldada por Ricardo Ferretti.

Luego de que México fue eliminado en la fase de grupos de la Copa América 2024, se hizo insostenible el respaldo sobre Jaime Lozano. En medio de un cambio generacional, los resultados no llegaron y “Jimmy” fue el primer señalado.

Paralelo a su trabajo con la selección surgían reportes de un cambio de seleccionador. Se hablaba de la opción de que Jaime Lozano cediera su puesto a otro estratega, pero que se mantuviera en el proceso como auxiliar.

Ricardo Ferretti, un respetado entrenador en el fútbol mexicano, no está de acuerdo en cómo fue el trato de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), sobre Jaime Lozano.

“En primer lugar, tú me apoyas, me dices que yo voy a ser el jefe del proceso, tú me dices que tengo todo el apoyo y después me vienes a fregar y ofrecerme ser auxiliar del que venga”, dijo el Tuca para Fútbol Picante.

Ferretti respalda la salida de Lozano

Jaime Lozano compartió un comunicado a través de sus redes sociales. En él, el estratega azteca explicó las razones de su decisión. “Jimmy” deja claro que hubo una contraposición de intereses en el proyecto previamente acordado.

“Mi salida es una decisión personal, por una cuestión de valores y una diferencia en el rumbo del proyecto acordado“, explicó Lozano.

En este sentido, Ricardo Ferretti respaldó la decisión de su colega al cuestionar que quieran sacarlo de su cargo, luego de que se lo haya ganado tras la salida de Diego Cocca.

“Toma una decisión. Lo felicito. Jimmy, felicidades. No pierdas tu dignidad. Punto“, agregó Ferretti.

