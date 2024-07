Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de julio de 2024

Piscis

Cambia de actitud ante la vida, si sigues viendo todo negativo, negativo seguirá, recuerda que sueles atraer lo que quieres y deseas. Tendrás noticias de familiar lejano. Se visualiza la llegada de personad de piel blanca que te va a empotrar contra la pared bien feo, tu date y si no tienes una relación con más ganas recuerda que ha eso viniste a este mundo y a quien no le gusta pues que te mantenga. No descuides la parte sentimental pues entras en una etapa en la cual constituirá la base medular para tu felicidad. Muchos momentos buenos en tu vida, la llegada de personas y cambios importantes que te harán sentir más seguro y con más necesidad de comerte el mundo. Hay días en los cuales no te encuentras o te sientes bien del todo, despójate de todo eso que te hace daño y cierra cualquier ciclo de tu pasado que pudiera seguir dañándote. No te confíes de quien un día te baja el cielo y las estrellas y al siguiente no se acuerda de ti, tienes todas las armas para concretar una relación y ser feliz sin embargo has desaprovechado esas oportunidades por andar mendigando cariño y amor por quien no te merece. No sigas perdiendo tu tiempo ni guardes rencores tontos, la vida te va a llenar de nuevas sorpresas y oportunidades siempre y cuando tú se lo permitas.

Acuario

Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, ve por lo que quieres y no temas a lograrlo. Sueños premonitorios y posibilidad de fiesta o convivio en estos días. No permitas que persona de piel blanca que aparecerá en cualquier momento te cause conflictos, protege más lo que por derecho te pertenece. Días en los que deberás de poner un alto a todo eso que te causa estrés y te quita el sueño, deja de pensar en lo que ya fue, mira que ya dolió demasiado. Viene días de grandes cambios y satisfacciones, trata de ir por lo tuyo y dejar que el mundo ruede. Te vienen cambios importantes en el amor y en lo laboral pues por fin lograrás consolidar una relación estable con persona que conocerás en fechas muy próximas muchas probabilidades que sea de piel clara. En las cuestiones del corazón sentirás necesidad de una pareja, recuerda que necesitas estar bien en tu interior antes de iniciar una relación o terminarás regándola como siempre lo has hecho. Una amistad siente cierta atracción hacia ti, pero le da pena acercarse por miedo a que le rechaces porque eres muy de esas personas. Si tienes una relación ten cuidado con cambios de conducta que pudieran dañar a tu pareja. No te deprimas antes de ir a dormir y mejor comienza a trabajar en eso que requieres para ser feliz.

Capricornio

Vienen momentos muy buenos en los cuales la vida cobrará un nuevo rumbo y sentido, muchos planes y sueños que anhelabas se harán una realidad. Cambios de humores repentinos, personas del pasado retornan, discusión familiar e inclusive traerás la espinita de algo que no pudiste hacer, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas, dale para delante y arriésgate en todo que la vida es corta, disfruta lo que va llegando y no permitas que nadie te quite las ganas de soñar. Aguas con persona piel blanca, te va a llegar con chismes fuera de lugar que solamente te pondrán de muy mal humor. Desprendimiento de personas que son importantes para ti pero que su ciclo en tu vida ha terminado. Comenzarás a trabajar más en tu cuerpazo criminal y es posible que en pocas semanas comiences a ver un cambio enorme el cual te gustará y encantará en todos los sentidos. Es importante que veas hacia el futuro y dejes de pensar en tu pasado, la vida te está dando nuevas oportunidades que deberás de aprovechar, se muy inteligente con lo que quieres y hacia dónde te diriges, no bajes tu precio por cualquier persona que te hable bonito porque pueden llegar nuevas oportunidades. Se comienza a planear un viaje y hay posibilidades que sea a un lugar de playa. Sueños premonitorios con exparejas o con una situación que te ha venido mortificando desde hace tiempo.

Sagitario

Cuídate mucho de cambios repentinos, en lo laboral podrías perder oportunidades. Pleitos familiares y celos sin fundamentos en caso de tener ya una pareja. El karma podría aparecer en estas semanas cobrando deudas y facturas que dejaste pendientes en tu pasado, se te olvido cerrar ciertos ciclos. Cambios importantes en tu manera de actuar. Recuerda que las cosas no son como parecen, evita hacer comentarios negativos si desconoces la historia. No temas a lo que la vida pone en tu camino, agradece a Dios cada nueva oportunidad y aprovecha lo que venga, ten presente que si tú no lo tomas habrá alguien más vivo o viva que lo hará. Momentos de pensar bien qué es lo que quieres, buscas y necesitas en tu vida, muchas veces descuidas tus proyectos importantes por atender cuestiones que no te dejan nada. Deja de pensar que el mundo está en tu contra y toma el toro por los cuernos, en la medida que creas en ti será en la medida que salgas adelante en todo lo que has querido y deseado en tu vida. No dejes que comentarios tontos de otras personas te pongan de malas, que se te resbalen y no los tomes tan apecho. Te viene un viaje y posibilidad de emprender un negocio de compra o venta. Noche de pasión y oportunidad de bajar de peso. Pudiste haber tenido la oportunidad de abrir lo que viene siendo tus sentimientos por una persona que significa mucho para ti, pero sin embargo el miedo a fracasar en una relación no te deja avanzar, mientras sigas ahí, no lograrás nada.

Escorpión

No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas opciones y tendrás hasta pa escoger. Empezarás a ver la mendiga luz en tu camino, pero lleva las cosas con calma no apresures nada y deja que el tiempo y la vida te sorprendas, has estado metido en muchos rollos que no te corresponden por querer ayudar a miembros de tu familia y al final tu eres quien lleva las consecuencias. Date oportunidad de conocer más a las personas antes de emitir cualquier crítica, no te dejes llevar por chismes o malos comentarios. Te viene un viaje y posibilidad de caricia con una amistad. Podrías tener sueños premonitorios que te avisen cuestiones que están por suceder. Ten bien en cuenta que es importante que entiendas que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no pierdas tu tiempo con quien no hace nada por estar a tu lado y aprovecha a quien de verdad te busca y hace todo por tenerte en su vida. En el amor te vienen grandes cambios que te enseñarán a crecer más como pareja y ser humano. Cuidado con golpes y caídas que estarán a la orden del día. Se muy inteligente al momento de tomar decisiones laborales pues podrías estar tomando equivocaciones que afectarán a la empresa o tus superiores. Sino has podido consolidar estabilidad sentimental date el tiempo de tomarte un respiro y de dejar de buscar amor pues cuando menos acuerdes llegará la persona correcta a tu vida que te dará lo que muchas otras te han negado.

Libra

Es momento de creer en quién eres e ir por eso que tanto quieres y deseas, quita cualquier obstáculo que no te permita avanzar, tienes el poder de lograr más de lo que te imaginas. Es probable que te enteres de noticia no tan buena en el área familiar, que no te afecte, deja que las cosas tomen su curso que cada situación tiene un por qué y una lección. No te estanques en promesas falsas ni en cuestiones que sabes qué suele están en el aire y quedan como simples promesa y no hechos. Sorpresas inesperadas en el área de viajes pues podría presentarse uno de última hora y la pasarás de lo mejor. Mucha atención a tus comentarios sobre otras personas pues podrías cometer equivocaciones que te meterán en problemas. Tienes amistades muy fieles sin embargo traes dos que tres que solo te buscan por puro interés y cuando necesitan algo ni se aparecen. No vivas del pasado, comienza a forjar y trabajar en tu presente pues ahí encontrarás el verdadero sentido a tu felicidad. Oportunidad de nuevos amores se avecinan, aunque tengas ya una relación y podría complicarte todo. Vienen momentos importantes en el área de la salud pues mejorarás mucho si has pasado por situaciones complicadas y difíciles. Es importante que pienses bien qué es lo que quieres y deseas de tu vida y dejes de perder el tiempo haciendo cosas que no te dejan nada de provecho y que solo te ponen de mal humor.

Virgo

Cuídate de una amistad del pasado pues está por regresar y no tiene buenas intenciones, solo busca fregarte la existencia. Cuídate de subidas repentinas de peso y de pensar cosas que no son ni existen. Vienen momentos muy buenos en los cuales deberás de meditar sobre lo que haces y has hecho en tu vida, invierte más en ti y en tu felicidad ya basta de pensar en los demás, hay que ser un poco más egoísta. La vida te pondrá a prueba en estos días y enfrentaras grandes situaciones de las cuales aprenderás grandes lecciones. Cambia tu rutina o de lo contrario llegará el momento en que te canses y fastidies de lo que estás viviendo. Momento de crecer como persona y ser humano dejando atrás todo eso que te ha causado conflicto o problemas. Momento de grandes cambios laborales que te dejarán muy buenas ganancias. No pierdas el tiempo con personas que no te aportan nada en tu vida y solo te dan dolores de cabeza. Viene un viaje muy bueno en el cual te la pasarás a toda madre, disfrútalo al máximo sin dar explicaciones a quien no te las pide. Tu carácter será fundamental para solucionar algunos problemas que se pudieron presentar dentro de tu relación en caso de tener. No juegues con fuego porque te vas a quemar, aguas. Ten calma en inversiones pues aun no es tiempo de consolidar nada, es momento de llevar las cosas con calma para que todo salga como quieres y has esperado.

Leo

Vienen días muy buenos a tu vida en los cuales tomarás el control de algo que se te había salido de tus manos. Cuidado con persona de piel clara que ha de llegar en próximos días solo quiere sacarte información. Cambios de casa o limpieza, te vas a encontrar objetos que creías perdidos. Te llegan amenazas que podrían desbalancear tu vida amorosa en caso de tener pareja. Amistad terminará en cama contigo, ten cuidado. Enamoramiento y desconfianza a la vez. En la medida que te dejes de flojear será en la medida que obtendrás las cosas, cuídate mucho de un chisme en el cual entrarás, una amistad será la que lo provoque. Vienen días de grandes cambios y oportunidades en tu vida, sin embargo, el karma te ha de alcanzar donde sea que te encuentres. Debes aprender a decir que no pues siempre por querer complacer a quien no lo merecen llegas a quedar mal para quienes de verdad merecen tu apoyo. Cambios importantes el fin de semana, sentirás algo dentro de ti con ganas de salir, aprende a ser más expresivo y mostrar tus sentimientos, el daño que te hicieron anteriormente ya pasó, así que deja ya eso en el pasado y checa bien la oportunidad que tienes a tu alrededor pues ahí podría estar la clave de tu felicidad. Viene la compra de un vehículo o de una propiedad que habías buscado desde hace tiempo. Con la llegada de una persona de tu pasado lograrás cierta estabilidad o paz en tu vida la cual te hacía mucha falta.

Cancer

Te tomas muy personales las críticas y por esa razón sueles ir cayendo poco a poco en baches los cuales te serán difícil de salir. Cambios en sueños, tomarás nuevos caminos y nuevas oportunidades, te cansas rápido de no ver nada claro y eso pasa porque no eres constante en lo que quieres conseguir. Una amistad te buscará para contarte un secreto. Evento social se aproxima, posibilidades de faje con amistad. Un familiar se enfermará. Tu carácter no te ayuda en nada así que bájale unas rayitas para no cometer indiscreciones sobre todo en el área laboral y familiar. Recuerda que de lo que habla tu boca es de lo que está hecho tu corazón. Viene la posibilidad de iniciar negocio y de conocer a una persona muy especial. Ten cuidado con enfermedades respiratorias y gástricas, bájale a los chescos y harinas. Días de reflexionar y poner toda la carne en el asador para lograr lo que te has propuesto y no has logrado concretar. Puede que venga un cambio de casa o vehículo el cual te ayudará mucho a estar mejor en todos los aspectos. No confíes en quien en días te habla y en otro te voltea la cara. Si ya antes pasaste grandes obstáculos los que aparezcan de hoy en adelante serán pan comido ancina que por esa cuestión ya ni te preocupes. Cuidado con una noticia que tiene que ver con los dineros pues será una alerta para no invertir en negocios que no te generarán nada bueno.

Géminis

Una noticia inesperada sobre familiar llegara. En lo laboral propuesta de trabajo y dinero extra la siguiente semana. La vida es muy corta para quejarte o estar esperando a alguien que esta y no está, solo estorba y no da oportunidad a nuevos amores. Aprende aceptar tus errores y darte cuenta de que quien debe seguir a tu lado es quien te lo demuestra con hechos y no solo con palabras. Oportunidades de crecimiento en el área profesional y de negocios. Quita los rencores de tu vida y enfócate en lograr las metas que te pusiste para este año y que no has cumplido, estas en una etapa muy buena en la cual podrías cumplir lo que te propongas. Aprende a gozar y disfrutar lo que llega a tu vida y vivir tu vida al máximo para que no te quedes con ganas de nada. Familiares de tierras lejanas te van a visitar, disfrútalos al máximo. Días en los cuales comenzarás a trabajar arduamente en lograr todo lo que quieres, ya te cansaste de la flojera y la huevonería, ahora buscarás tener estabilidad en todos los sentidos. Traerás un carácter algo complicado quizás estrés o ansiedad te traerán de esa manera. Debes saber aceptar tus errores y aprender a solucionarlos a la brevedad cortando de tajo todo eso que te hace daño o no te deja avanzar. No descuides la parte de tu cuerpo pues podrías presentar algunas enfermedades o estarás más expuesto o expuesta que otras ocasiones.

Tauro

Recibirás noticias de alguien muy especial de fueras. Ya no te martirices ni flageles por los errores de las demás personas, no eres culpable de lo que pasa, así que no cargues en tu espalda responsabilidades que no son tuyas. Noticia inesperada por mje, texto o llamada. Deja de creer en promesas falsas y aplícate de una buena vez. Cierra ese ciclo que te está consumiendo sin darte cuenta, la vida te dará una nueva oportunidad, aprovéchala y se feliz que solo tienes esta vida. Tienes muchas metas y proyectos en mente que no se han logrado concretar y eso se debe a tu falta de carácter y de ganas, algunas veces dejas mucho que desear con tus actitudes. Deja de mendigar amor y atención por quien no lo merece, ya no es momento de bajar al suelo por nadie pues no lo valoran y les vale madre cual sea tu situación o como te encuentres. Cuidado con amistades que estarán ladrando bien culero de ti y hasta de tu propia familia. Es momento de ser más perra con quien lo ha sido contigo, no es momento de seguir cometiendo errores y más fallas, la vida es corta y algunas veces la pasas mal por puro placer teniendo grandes oportunidades para lograr lo que has querido y deseado desde hace tiempo. No te limites en sueños y anhelos y ve por eso que te hace feliz y mueve tu mundo. Si tienes una relación no permitas más infidelidades ni faltas o de lo contrario en un corto tiempo podrías lamentarte demasiado.

Aries

No des pie a que te vuelvan a engañar o traicionar, sino pones un alto en este momento a esas situaciones no podrás hacerlo más adelante. Amistad te contará sobre un error que cometió. Retornos, accidentes y perdidas de objetos por descuidos se visualizan. Podría surgir el deseo carnal por una amistad, tendrás sueños húmedos con esa persona. Recuerda lo que ya pasaste y viviste, no vuelvas a cometer los mismos errores, no vale la pena, se te da mucho encariñarte con la mendiga piedra y sabes que vas a sufrir, pero te encanta la mala vida después no andes pidiendo apoyo que tus amistades te darán la espalda por terco. No temas para decir lo que sientes, si se ofenden es muy su problema, no te guardes ya nada y se más sincero contigo y las personas, recuerda que no decir lo que sientes a la larga puede complicar varias cosas y hasta traerte problemas en tu salud. No te dejes llevar por comentarios de gente tonta que solo buscará dañarte o perjudicarte de alguna manera. Es momento de dejar en claro las cosas con quienes te rodean. Cuidado con amores de una noche y posibilidad de embarazo. No sigas deprimiéndote por cuestiones que en realidad no tienen importancia, ten presente que la vida es muy corta para lamentaciones, aprende a quererte, amarte y valorarte como Dios manda.