Trmp: “¡Sin esa gráfica, no estaría aquí hoy!”

“Nunca seré un trumpista”, “nunca me cayó bien [Trump]”, “es un terrible candidato”, “es un idiota el que votó por él”, “podría ser el Hitler de Estados Unidos”, “podría ser un pendejo cínico”, “[Trump es] heroína (la droga) cultural”, “es nocivo y reprochable”, fueron las declaraciones que el conductor de Fox News Bret Baier le recordó a J. D. Vance, oficialmente el ahora compañero de fórmula de Donald Trump rumbo a la vicepresidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre; declaraciones que el senador republicano hizo hace algunos años y que hoy resuenan en su candidatura y su relación con el expresidente.



La respuesta de Vance: “Me equivoqué con Donald Trump”… Sí, salió con la típica de que es de sabios equivocarse y rectificar, y la base política del Partido Republicano se ha desvivido en medios como precisamente Fox y en las redes sociales para defenderlo con furia y agresiones, ensalzarlo, pero sobre todo, darle su aprobación, como el politiquero de definición de libro de texto o diccionario que es: El que interviene o brujulea en política, que la trata con superficialidad o ligereza, que busca con diligencia y por varios caminos el logro de una pretensión, y que hace política de intrigas y bajezas.



Bajezas como una vez más culpar a los inmigrantes de todos los males de Estados Unidos? Y es que al aceptar la candidatura a la vicepresidencia en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Vance celebró las ya mundialmente conocidas bufonadas de su compañero de fórmula Donald Trump contra los extranjeros y como él recurrió a la opción más básica de la política al asegurar que los inmigrantes le están quitando los empleos a los estadounidenses, algo que a lo largo de la historia se ha comprobado como un mito.



Recientemente, Pierre Azoulay, Benjamin F. Jones, J. Daniel Kim y Javier Miranda demostraron en el prestigioso Kellogg School of Management de la Northwestern University que los inmigrantes crean más empleos de los que podrían “quitar”, pues es mucho más probable que funden empresas, tanto en el ramo macro como micro, que los estadounidenses nacidos en el territorio.



Además, el Pew Research Center encontró que aproximadamente tres cuartos de todos los estadounidenses están convencidos de que la mayoría de los inmigrantes indocumentados obtienen los empleos que los ciudadanos no quieren. Es evidente que Vance es sumamente listo, un politiquero sí, pero extremadamente inteligente. Sería ingenuo de mi parte descartar que conozca y acepte estos datos que le acabo de presentar sobre los inmigrantes en Estados Unidos, noción que por su ambición suprema y exacerbada, estaría dispuesto a ocultarle a sus votantes o decirles todo lo contrario? Y claramente no tiene recato alguno para limpiarle las botas al cuate al que hace unos años le dijo idiota, reprochable, pendejo cínico y a quien comparó con el genocida Adolf Hitler.



No son habladas, ahí está el mensaje que le mandó a un “asociado” vía Facebook en 2016:



“Pero, no me sorprende el ascenso de Trump, y creo que el partido entero es al único al que hay que culpar. Nos guste o no, somos el partido de la gente blanca de bajos ingresos y educación inferior, y yo mismo he estado diciendo por un largo tiempo que necesitamos ofrecerle a esa gente ALGO (y demonios, tal vez incluso extender nuestro atractivo a la clase trabajadora de la gente negra en el proceso) o un demagogo lo haría por nosotros. Estamos ahora en ese momento. Trump es el fruto del abandono colectivo del partido. He estado jugando con la idea de que Trump es un pendejo cínico [cynical asshole Sic.] como Nixon, que no sería tan malo (e incluso podría probar ser útil), o que es el Hitler de Estados Unidos ¿Qué tal eso al hablar de lo desalentador?”.



En la política, una cosa es hacerse el bravucón frente a las cámaras, pero una muy distinta es confesar en corto, en confianza, en la intimidad, lo que uno verdaderamente piensa.



Este periodista que escribe y que durante mucho tiempo tuvo puestos en los medios corporativos tiene que reconocer que es entendible y hasta loable el cambiar de opinión política e ideología. Conoce por experiencia propia ese concepto que incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha planteado una y otra vez, cómo es que uno puede equivocarse una y otra vez, pero que lo que verdaderamente importa es rectificar. Déjeme decirle que nunca, nunca, pero nunca trabajaría con alguien a quien en su momento hubiera sido comparado con Hitler.



Pues ese señor al que Vance comparó con Hitler acaba de dar su discurso de aceptación de la candidatura presidencial en la antes mencionada Convención Nacional Republicana en Milwaukee, en la que en primer lugar aseguró que si no hubiera movido la cabeza para ver la gráfica de la Patrulla Fronteriza con la que presumía en su mitin en Butler, Pennsylvania, la persecución que encabezó contra los inmigrantes el sábado pasado (cuando intentaron asesinarlo) no estaría ahí hoy.



“Without that chart I wouldn’t be here today!” Como si hablar mal de los indocumentados lo hubiera salvado.



Es espeluznante cómo Trump todo lo vincula a su discurso antiinmigrante, incluso el atentado en contra de su vida. Su primer discurso después de ese aciago día por supuesto estuvo repleto de referencias sobre extranjeros y amenazas contra los indocumentados con los muy odiosos planteamientos de siempre:



– Crisis de inmigración ilegal,

– Invasión masiva,

– Destrucción,

– Crisis internacional,

– Inundación de ilegales,

– Nos quitan nuestros trabajos y saquean nuestra nación,

– Invasión de inmigrantes ilegales como nunca se había visto, etc.



Trump insistió en que “debemos detener la invasión a nuestro país que está matando a cientos de miles”, otra gran, gran mentira, pues también, con pruebas y estudios extensivos se ha desmentido tal falacia. Ahí está por ejemplo el celebrado ensayo de la Universidad de Stanford encabezado por Ran Abramitzky titulado: “Los inmigrantes respetuosos de la ley: La brecha de encarcelamiento entre los inmigrantes y los nacidos en Estados Unidos, 1870-2020”, con el cual demuestran que los inmigrantes tienen un 60 por ciento menos de probabilidades de ser encarcelados que los nacidos en los Estados Unidos.



Por otra parte, y aunque brevemente y menos agresivo que en otras ocasiones, Trump alardeó con lo que supuestamente había obligado a México en materia de inmigración: “Tenemos una política, ‘Quédate en México’ ¿Creen que fue fácil obtenerlo del Gobierno Mexicano? Pero les dije, nos tienen que dar esto, si no nos dan esto habrá repercusiones, y nos lo dieron? Pero no fue fácil”.



También, sin mencionarlo por su nombre, le dedicó un golpe bajo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien, aunque dijo que le cae bien, acusó de usar esa agresiva política carcelaria que ha hecho titulares en todo el mundo para enviar a Estados Unidos a los criminales salvadoreños “más duros”.



Y ahora sí, estos dos hombres, la oficial campaña Trump-Vance, compite contra quién sabe quién en estos momentos, pues durante toda la tarde algunos de los principales medios de Estados Unidos y del mundo plantearon que supuestamente el presidente Joe Biden ya había aceptado la idea de que no puede ganar la elección presidencial y de que es cuestión de días para que decline ante otro candidato para el Partido Demócrata ¿Pero quién?



(*) J. Antonio Ruiz H. es un periodista mexicano egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García; cuenta con título por esa institución y cédula profesional expedida por el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP. Actualmente, es el director general de Noticias en Sin Censura TV, en donde además colabora con sus comentarios al aire como conductor del programa “Al Despertar con Antonio Ruiz”.