Vendores ambulante se anotan una victoria: pueden vender donde sea

Los vendedores ambulantes se anotaron una victoria al llegar a un acuerdo con la Ciudad de Los Ángeles para cerrar una demanda contra las zonas de restricción para vender en la calle, lo cual significa que ahora prácticamente podrán vender donde sea, siempre y cuando cumplan con los reglamentos de salud, otras regulaciones y no invaden propiedad privada.

“Se acabaron las prohibiciones y los vendedores quedamos reivindicados”, dijo Merlín Alvarado, una vendedora ambulante de frutas, originaria de Honduras, quien fue parte de la demanda.

Señaló que además de atender a sus clientes, administrar sus negocios y mantener a sus familias, están listos para trabajar con el municipio para que su programa de venta ambulante sea lo más exitoso posible.

“La venta ambulante es una de las grandes tradiciones y recursos de nuestra ciudad, y esperamos ser plenamente reconocidos por nuestro papel como cuidadores y contribuyentes de la comunidad”.

Merlin Alvarado, vendedora de frutas y una de las demandantes contra la Ciudad de Los Ángeles celebran el acuerdo que prohíbe las zonas restringidas a la venta ambulante. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

El acuerdo legal logró poner fin a las zonas prohibidas para vender a lo largo de la ciudad incluso cerca de los swap meets, farmers’s markets, escuelas y eventos temporales.

Al mismo tiempo ordena que se devuelva a los vendedores el monto de las multas que les aplicaron.

Esta victoria se logró gracias a una demanda entablada por dos vendedores y tres grupos comunitarios que desafiaba las restricciones a la venta impuestas por la Ciudad de Los Ángeles.

Las vendedoras ambulantes Merlín Álvarado y Ruth Monroy junto con tres organizaciones no lucrativas, Community Power Collective, East LA Community Corporation, y la Inclusive Action for the City entablaron la demanda a finales de 2022, alegando que las restricciones de la Ciudad de Los Ángeles violaban la ley de California, la SB 946 de 2018 que legalizó que las ventas ambulantes a nivel estatal.

A principios de este año, en respuesta a la demanda de los vendedores, la Ciudad votó a favor de eliminar sus siete zonas de prohibición de venta, ya que las consideraba violaciones a la ley estatal.

Vendedores ambulantes se manifestan en Hollywood para celebrar que ya no hay zonas restrictivas para que puedan vender sus productos. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Luego el acuerdo alcanzado pone fin a las ilegales prohibiciones de venta que quedaron en la Ciudad, incluidos los requisitos de distanciamiento excesivo hacia los swap meets, los mercados de agricultores y las escuelas, y compensa a los vendedores que recibieron multas costosas e injustificadas.

Los demandantes están representados por Public Counsel, Western Center on Law & Poverty y el bufete de abogados Arnold & Porter.ya que las consideraron violaciones a la ley estatal.

Merlín dijo que lo que motivó a la demanda, fue que las autoridades de la ciudad de Los Ángeles, les comenzaron a mandar multas durante la pandemia.

“Con este acuerdo celebramos que no hay imposibles para los vendedores ambulantes, porque somos una clase obrera como los jornaleros, y tenemos derechos. Esto abre una plataforma para que los vendedores de todo el condado se organicen y luchen por sus derechos”.

Esta victoria se suma a la derogación por parte de la Ciudad de siete zonas generales de prohibición de venta a principios de este año y envía la advertencia a otras jurisdicciones de California en torno a que las restricciones de venta arbitrarias y discriminatorias son ilegales y pueden y serán impugnadas en los tribunales.

“Este acuerdo manda un mensaje muy claro de que las prohibiciones arbitrarias de venta son ilegales e insostenibles”, dijo Doug Smith, director senior de políticas y estrategia legales de Inclusive Action for the City.

Merlín Alvarado, vendedora de frutas y una de las demandantes para que se eliminaran las zonas prohibidas para vender en Los Ángeles. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Enfatizó que gracias a esta victoria legal, las zonas de prohibición de venta en Los Ángeles han desaparecido, las multas se están eliminando de los expedientes de los vendedores y las multas se están reembolsando en su totalidad. En otros lugares, los gobiernos locales están advertidos de que cualquier prohibición de venta discriminatoria puede y será impugnada y anulada.

La abogada Ritu Mahajan Estes, directora de los abogados de la organización Public Counsel, dijo que la ley que legalizó las ventas ambulantes, rige en el estado de California e impide que las ciudades promulguen regulaciones de venta basadas únicamente en quejas de los opositores o animosidad económica.

“Las restricciones punitivas e infundadas a las ventas ambulantes no sólo van en contra de nuestra cultura colectiva y la historia de California, sino que son ilegales, discriminatorias y perjudiciales para la salud y el bienestar de nuestras comunidades”.

En tanto Elba Serrano, vicepresidenta asociada de East LA Community Corporation (ELACC), dijo que la venta ambulante es parte de la cultura de California y está respaldada y protegida por la ley estatal.

“Proporciona empleos flexibles que animan nuestras calles, fomenta la actividad social, y refuerza la seguridad del vecindario al agregar ojos y oídos a nuestras calles y fortalece las conexiones comunitarias”.

Remató diciendo que el mensaje al resto del Estado es claro: las viejas herramientas de exclusión ya no son válidas. “Es hora de adoptar la venta ambulante como parte de nuestra economía de pequeñas empresas y eliminar los obstáculos a las oportunidades económicas”.

Doug Smith, director de estrategias de políticas y legales de la organización Inclusive Action. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Si bien el acuerdo legal está finalizado, todavía necesita ser aprobado formalmente por el Concejo Municipal y la alcaldesa, lo que los demandantes esperan que suceda cuando el Concejo regrese del receso en agosto.

Una vez aprobada, la Ciudad tendrá 90 días para reunir todas las multas, identificar a las personas elegibles para recibir ayuda en virtud de este acuerdo y enviar los avisos requeridos a los vendedores en forma individual.

Los vendedores elegibles deberán llamar al Centro de procesamiento de multas para iniciar el proceso de reembolso.

Martha Soto, vendedora de hotdogs celebra que ya no haya restricciones para la venta ambulantes en Los Ángeles. Crédito: AracelI Martinez Ortega | Impremedia

Martha Soto, una vendedora de hot dogs en Hollywood, aprobó el acuerdo alcanzado porque le han dado más de 200 multas.

“Está muy bien porque la Ciudad estaba sobre nosotros. Uno está trabajando y ellos llegan a molestarnos, darnos tickets y tomarnos fotos. Nos afectaba demasiado. Y a veces teníamos que correr para que no nos quitaran las cosas. Este acuerdo es un gran alivio”, dijo.