Chris Christie afirma que el intento de asesinato de Donald Trump “no cambia quién es él”

Chris Christie, exaspirante a la candidatura presidencial republicana, está convencido que el atentado en contra del expresidente Donald Trump ocurrido el fin de semana, cuando la bala de un rife de alto calibre sólo le perforó su oreja derecha y no los sesos, no cambia su tóxica esencia.

Durante su participación como invitado en el programa de televisión “The View”, el exgobernador de Nueva Jersey se mostró renuente a creer que el atentado en contra del magnate de 78 años lo haya hecho reflexionar para convertirse en una buena persona.

“Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo siento por él porque le haya pasado esto. Ojalá nunca hubiera sucedido.

Es terrible para el país tener que presenciar ese tipo de violencia, pero no cambia quién es él ni los fundamentos de esta carrera“, expresó.

Incluso Christie reflexionó acerca de la presunta unión que despertó la figura de Trump entre los republicanos durante la convención que esta semana celebró el partido conservador.

“Vi a estas personas decir que la Convención Nacional Republicana estaba muy unida. Bueno, todos eran delegados de Trump, ¡por supuesto que estaban unificados! Si él no puede ganar esa sala, entonces ¿qué están haciendo?“, mencionó.

Chris Christie es el único de los exaspirantes a la candidatura presidencial republicana que se niega a respaldar públicamente a Donald Trump de la cara a las elecciones. (Crédito: Phelan M. Ebenhack / AP)

Bajo la óptica del republicano opositor al exmandatario de la nación, la mayor parte de lo que sucedió en el evento donde se congregaron los republicanos ya estaba diseñado para vender la idea de que Donald Trump ha fortalecido su campaña en la recta final de rumbo a las elecciones, y las encuestas, así como algunos medios informativos, se dejaron impresionar.

“Más de un tercio de lo que dijo fue improvisación, y todo lo que dijo fue como siempre, que es: ‘Esta es la queja contra mí, así de horrible me han tratado, pobre de mí, pero gracias a Dios no me he rendido, así que sigo aquí para todos ustedes’. Es simplemente quien es. No va a cambiar.

Él está tan poco entusiasmado, tan falto de energía como nunca lo había visto. ¿Por qué? Porque odiaba lo que estaba diciendo. Lo odiaba. No lo cree, pero sabía que debía decirlo“, concluyó.

A partir del atentado que sufrió, Donald Trump comenzó a despegarse más de Joe Biden en las encuestas y ahora le saca cinco puntos a nivel nacional, además de proyectarse como posible vencedor en siete estados históricamente considerados clave para definir el destino de la Casa Blanca.

