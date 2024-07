Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de julio de 2024

Piscis

Mi querido Piscis, este fin de semana es de cambios de comenzar a meditar sobre tu pasado y tu presente y comenzar a resolver cualquier situación que haya quedado pendiente para no volver a cometer los mismos errores. Vas a andar de un carácter un poquito complicado, pues explotarás a la primera no sabes qué es lo qué pasa, no sabes qué es lo que sucede en ti, simplemente te sientes cansado y fastidiado tanto de las personas como de tu rutina diaria. Viene un encuentro perro con una persona que ha significado mucho para ti, que no te bajen tus defensas ni te quite tu estabilidad. Recuerda que la vida solo se vive una vez así que dale vuelo y aprende a ser feliz. Ya no te limites en nada ni vivas de rodillas por nadie. Es importante que cambies tu forma de pensar y veas por tus sueños y metas. Movimientos astrológicos te traerán bien fuerte la calor, si tienes pareja aprovecha estos cambios pues hay posibilidades de aflojar este fin de semana. Viajes se aproximan y reencuentro con ex amor, podría volver a nacer algo. La mendiga gente no te da de comer y ya estas bastante peludo para vivir de las miserias que te pudieran ofrecer. Ya no es momento de perder el tiempo con situaciones que no te deja nada de provecho, es momento de poner toda la carne al asador e ir por esos planes, sueños y metas que te propusiste inclusive desde tu infancia.

Acuario

Mi querido Tauro, manda a la fregada gente oportunista y gente que no sume en tu vida, estás cambiando mucho últimamente y estás comenzando a ver un poquito más por ti, dale carpetazo al pasado y comienza a consolidar tus sueños y metas. Trabajen en ese negocio que has tenido en mente desde hace tiempo y no te metas en relaciones de tres porque pudiera resultar dañado. Aprende a mantener lo que viene siendo la boca bien cerrada y no comentar nada y más cuando no sabes ni como estuvieron las cosas o de lo contrario podrían bufarte o meterte en problemas muy graves sobre todo en el área de la familia y con tus amistades cercanas. En las noches eres muy de deprimirte porque lo que no fue, manda bien lejos eso, vida solo tienes una y debes de vivirla cada día como si fuera el ultimo día que te queda. Es momento que visualices tú futuro pues con tu mente podrías atraer muchas cosas y ser que sucedan. Si tienes pareja recuerda que en la intimidad debes de ser muy perrita para que tu pareja no se quede con ganas de nada. Posibilidad de cambios de domicilio o realizarás un trámite el cual se te dará de la mejor manera. Ya no te permitas fracasar en nada y muéstrate a ti mismo y sobre todo al mundo entero hasta donde puedes llegar.

Capricornio

Mi querido Capricornio, tienes todo para ser feliz, pero te la pasado mendigando amor y cariño a personas que no están dispuestas a ofrecerte absolutamente nada más que dolores de cabeza y ratos de calentura. Ya no estás para esas tonterías, estás para un amor completo 24/7 vienen muchos cambios en tu forma de pensar y ver la vida pues están madurando demasiado rápido, comenzarás a pensar en una casa propia, en un vehículo, inclusive en un negocio, sin embargo hay situaciones económicas que te agobian en estos momentos y que no has podido resolver. Trata de ejercer una planificación, la cual vaya enfocada en tus finanzas. Mejoras en tu trabajo y la visita de una amistad de tierras lejanas en próximos días. Te vas enterar de un embarazo y el rompimiento de una relación. Si tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, podrías iniciar una etapa muy bella llena de mucho amor pero eso va depender de la actitud tuya y de tu pareja. Ten cuidado con dos amistades de piel blanca, además de ser muy afloja todo andarán despotricando en tu contra y metiéndote en chismes muy tontos. Debes de cambiar tu actitud y ser un poquito más positivo ante las adversidades que se te pudieran estar presentando en estos momentos de tu vida. No te metas en problemas que no son tuyos ni metas las manos manos al fuego por nadie.

Sagitario

Mi querido Sagitario, vienen días en los cuales estarás más enfocado en tu trabajo y en mejorar la situación económica, trata de no invertir y no gastar dinero que no tienes en cosas que ya sabes que no te van a dejar nada de provecho, hay que tener muchísimo cuidado con hacer negocios con personas que apenas y conoces porque podrían venir robos y estafas. Cuida mucho tu salud porque podrías comenzar a presentar problemas que tienen que ver con gastritis y colitis y a la larga se podría convertir en una úlcera o en algo más Grave no es momento de regresar al pasado, así que si recibes un mensaje o una llamada de ex amores, trata de no responderles para no pasar por lo mismo. No confíes en personas que apenas y conoces se te da mucho soltar el gaznate y contar todos los secretos y después te andan metiendo en chismes y problemas. Viaje se aproxima, cambios en el trabajo, mucha suerte en juegos de azar. Antes de andar dando consejos arregla tu vida que se la está llevando la fregada, eres muy de opinar de todos los temas pero en el tema de tu vida que no se metan porque te conviertes en una perra. Te vas enterar de una noticia inesperada que te va erizar los pelos más escondidos que tienes. Pon atención a tus sueños pues te revelarán muchas cosas que te dejarán como aparato reproductor de pingüino (Helado).

Escorpio

Mi querido Escorpion, hay una gran evolución en tu vida que comenzará a tomar forma próximamente, podría presentarse una situación en tu trabajo, la cual te va a ayudar a mejorar cuestiones de puestos y de horarios, probablemente sea algo que habías esperado desde hace tiempo, si ya tienes una relación hay que cuidar tu carácter, porque podrías andar de un modo muy explosivo, y sin darte cuenta pudieras decir cosas que no estás sintiendo y que solamente las dices por ira, sin darte cuenta que podría dañar la relación al punto que quede sobre una cuerda floja. Si tienes pareja y esta se ha mostrado rara analiza sobre que pudiera estar pasando, algunas veces caes en la costumbre y después te cuesta trabajo volver a conquistar a quien amas. Viene mucho trabajo, estrés, mortificaciones y más cuestiones que te dejarán bien cansado o cansada pero con lana extra, ya no le llores a quien se fue y no quiso seguir, mejor date la oportunidad de salir y conocer a más personas, la vida pondrá en tu camino a la persona correcta que te hará sentir especial y quitar todos esos miedos que no te han permitido avanzar, deja que la vida y el tiempo haga su trabajo, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y esa persona llegará cuando tenga que llegar.

Libra

Mi querido libra, últimamente no te ha ido del todo bien haz tomado decisiones equivocadas y quisiera regresar el tiempo para mejorar todos esos aspectos, los cuales te llevaron a camino equivocados y por los cuales las pasado mal, no es momento de lamentaciones, sino de enfrentar la situaciones que estás viviendo y aprender de los errores Para mejorar como persona. Vienen días de mucha evolución en los cuales estarás pensando en un cambio de ciudad o en un cambio de trabajo, analiza qué es lo que más te conviene y no tengas miedo de arriesgarte. Vienen días en los cuales estarán muy pensativo al recordar a personas de tu pasado que en estos momentos te hacen mucha falta. Posibilidad de recibir noticias de ex pareja, podría ponerte de malas, trata de calmarte y que ya no te afecte tanto lo que ya fue. Aprende a dejar de criticar a tus amistades si ellas son de calzón flojo muy su show, aprende a no meterte donde no te llaman. Viene un evento social y posibilidad de encamarte con amistad, aguas pues podrías enamorarte y al final no ser correspondido de la manera en que tu deseas. Si tienes una relación déjate de tonterías y no andes demás dándole caldo de calzón o prendiendo el boiler con otras personas.

Virgo

Mi querido virgo tú no naciste para vivir en el suelo así que no permitas que nadie te ponga ahí. Vienen muchas oportunidades las cuales te van a dejar grandes ganancias pero deberás de ser muy inteligente porque hay amistades que te rondan y que podrían robarte esas ideas. Si está saliendo con una persona en estos momentos debes de ser muy inteligente para darte cuenta si realmente esa persona te quiere en su vida o solamente te quiere por un rato, juega el juego que más te convenga y para lo que es. Se vienen muchos chismes dentro de la familia inclusive con tus amistades, no des pie a que hablen de ti y ten cuidado con lo que sale de tu boca. Momentos importantes se aproximan entre ellos reencuentro familiar y te encontrarás a una persona que tienes tiempo de no ver. Si tienes pareja en la distancia vienen cambios importantes pues todo el tiempo invertido podría valer nada ya que quizás no esté dispuesta esta persona a sacrificar su tiempo, dinero y esfuerzo en ti. Tu sentido de humor y forma de ver la vida constituyen un punto a tu favor pues eso llama mucho la atención de quienes te rodean, no te tomes las cosas tan apecho en las discusiones laborales y que se te resbalen los comentarios tontos sobre todo si vienen de personas que no son ni madres.

Leo

Mi querido Leo, estás entrando a tu ciclo de cumpleaños y eso te pondrá en un tono mucho más fuerte del que acostumbras, que se agarren las personas que te rodean, porque no estás para tolerar absolutamente nada. Si de por sí tu carácter es fuerte y abrumador lo será aún más y podrías estar a la defensiva de muchas situaciones que te rodean. No pierdas tu tiempo con amores de una noche los cuales simplemente serán para un rato, desgraciadamente te ilusionas pronto y pudiera sufrir el dolor de una decepción. Trata de demostrar a tus seres queridos, lo importante que son para ti, muéstrale con hechos y no sólo con palabras cuando los quieres. Si tu pareja no te hace sentir como quieres momento de ver qué está pasando en esa relación y comenzar a regresar a lo que eran cuando se conocieron y enamoraron. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos perdida de peso, oportunidad de mejorar los ingresos mediante un negocio que has traído en mente, no confíes tanto en amistades que días vienen y días no muestran ni la nariz, cuida más tu imagen pues podría decepcionarte una persona muy importante para ti. Si quieres sentirte mejor y dejar en el pasado todas las cuestiones que te agobiaban, enojos y esas cuestiones que no te dejan avanzar es momento que mandes bien lejos a toda esa bola de gente que lejos de beneficiarte o ayudarte a estar bien solo te llenan de miércoles tu cerebro y tu vida.

Cancer

Mi querido cáncer, es momento de qué dejes de hacerte ideas en tu cabeza que solamente son reales ahí, deja de tomarte las cosas tan a pecho y trata de llevar una vida más a la ligera sin tanta preocupación de cosas que aún no pasan y posiblemente nunca sucedan. Eres un signo dominante que te gusta que hagan las cosas a tu manera y a tu modo, pero las personas que te rodean no están para cumplir tus antojos, porque ellos también tienen su vida propia, hazte responsable de tus cosas y de tu situaciones y deja de meter a los demás donde no pertenecen. Hay mucho crecimiento personal, inclusive viajes, cambio de casa, cambio de vehículo, nueva vida, pero deberás de ser muy inteligente para saber enfrentarlo o de lo contrario te podrías llevar grandes sorpresas y regresar a lo que eras antes. Si tienes una relación debes aprender a respetar y creer en tu pareja sino hay confianza no tiene caso que sigas ahí perdiendo tu tiempo. Amor del pasado será recordado. Si quieres mejorar tus ingresos ve por eso, si quieres una pareja ve por ella y si quieres viajar, ponte a trabajar para lograrlo, lo único que cae del cielo es la lluvia así que no esperes que las cosas vengan a ti, te quejas mucho de no lograr las cosas pero si no lo haces es por tu flojera. Es momento de cambios en los cuales comiences a sacarle provecho a todo lo que te llega.

Géminis

Mi querido Géminis, eres un ser único e irreemplazable, céntrate en tus sueños y en tus metas y deja de tratar de resolverle la vida a las demás personas que ya no van a estar cuando tú lo necesites. Vienen días en los cuales estarás un poco más centrado en ese negocio que has tenido en mente desde hace tiempo y que no has podido materializar, dale para adelante y no pierdas tu tiempo que estás en la mejor etapa para que eso sea un éxito. Cuidado con amores del pasado que podrían regresar en cualquier momento y te van a ocasionar disgustos y problemas con tu nuevo amor. En caso de tener ya una relación. Un nuevo amor podría aparecer en estos días, aparecerá mediante una amistad, te hará sentir cosas que pensabas que no existían. Algunas veces tu forma de ser te hace entrar en conflicto con otras personas, eres algunas veces muy intenso o intensa y directo y eso les cala mucho a los envidiosos no te límites y que te valga. Los chismes estarán al por mayor y vendrán de personas que jamás imaginaste, que se te resbale ya todas esas tonterías, mándalos a freír papas y no te preocupes que no vives de ellos. No es momento

Tauro

Cuidado con accidentes automovilísticos y con noticias que llegan por parte de una amistad las cuales no serán ciertas del todo y solo buscarán la manera de dañarte o hacerte quedar mal con quienes te rodean. Ya dile que sí a esa persona que anda tras de ti desde hace tiempo, déjate de flojeras y no dejes para otro día lo que tienes que solucionar hoy. Tus proyectos los irás sacando adelante poco a poco así que no te estreses por eso. Vienen muchas posibilidades y oportunidades de iniciar un negocio no te atontes y dale pa delante que te va dejar grandes ganancias. Que no te desanimen ni te hagan sentir mal los comentarios de otras personas y de tus “amistades”, son muy envidiosos y como ellos no han podido lograrlo no quieren que nadie más lo haga. Cuidado con ir muy de prisa en tu vida, llévate las cosas con calma y disfrútalas. Amistad piel blanca se meterá en graves problemas y te pedirá apoyo para salir adelante. Un amor se fortalece, pero tendrán que pasar por situaciones muy difíciles que tienen que ver con celos, inseguridad y ciertas cuestiones. Cuídate mucho de afectar a tu entorno, tendrás un carácter demasiado fuerte e insoportable el cual podría afectar a familia.

Aries

En poco tiempo definirás lo que sientes y sabrás si solo es una simple calentura o de verdad existe el amor en ti por esa persona que te anda calentando el boiler. Si te sientes mal medita sobre el por qué tu estado de ánimo, qué te falta, qué necesitas, qué requieres para estar bien, no esperes que la vida te lo de como regalo. Aunque pareciera un sueño, muchas de esas cuestiones que te has visualizado y has deseado tanto comenzarán a materializarte, empezarás a cumplir muchas metas que ni tú te imaginabas. El pasado regresará, esa persona distante, lejana, regresa con la cola entre las patas. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo pendejo y después ya no encuentras la chingada salida. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. No te compliques la existencia y aprende de tus caídas para no volver a cometerlas. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones.