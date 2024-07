Horóscopo de Mhoni Vidente del 22 al 27 de julio de 2024

Mhoni Vidente predice en el horóscopo del tarot, lo que les depara a todos los signos del zodiaco en la semana del 22 al 27 de julio de 2024.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago, que simplemente pidas que se te dará que el universo se alineará a tu favor y tener tu recompensa económica.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 21 y 25, tu color es el naranja y verde, tus signos compatibles Leo, Libra y Capricornio, recuerda que eres el pilar de las personas que te rodean siempre capacítate mas y se sabio al responder, días de estar con toda la buena suerte de tu lado, es decir, que tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad.

El día jueves va a ser de tener juntas en tu trabajo para cambios muy positivos para tu desempeño, pero solo trata de no platicarlo para que no provoques la envidia de los demás y así no tener obstáculos en tu futuro.

Un amor del signo de Capricornio volverá más fuerte a tu vida; ya trata de estar en paz en tu vida amorosa y no estar pensando siempre que tu pareja te es infiel, recuerda que es tu pensamiento no es la realidad así que disfruta del amor.

Te piden prestado y va a ser un familiar, recuerda que siempre vas a ser la salvación de tu familia.

Te vas unos días de viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de tu vida en es compañía de tus seres queridos.

No dejes que la flojera que te gane tu sigue con tus plan de estudios y maestría, recuerda que vale más el que sabe más.

Consíguete una mascota para que te haga compañía, sacas tu pasaporte y visa americana para actualizar tu papelería. Pagas el seguro de tu coche y tus gastos médicos.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje, que te dice que es el tiempo de no detenerse y seguir con tu metas a futuro, que el Tauro siempre va a conseguir lo que desea para ser feli.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 11 y 26, tu color es el naranja y verde, tus signos compatibles Acuario, Virgo y Escorpio.

Días de nuevas posibilidades para cambiar de trabajo para uno mejor, tu signo va a estar atravesando por unos días de suerte laboral, así que no lo desaproveches.

Lunes día de estar con mucha prisa por terminar todo lo que tenías en planes de tu trabajo, recuerda que debes de ser más ordenado en tu tiempo y terminar todo lo que tengas pendiente.

Te busca un amor del pasado para volver trata de analizarlo bien y si no te conviene no andes con alguien solo para no sentirte solo, así trata de seguir buscando pareja más compatible.

Cuídate de problemas del estómago e intestino; sigue una dieta más saludable y no dejes el ejercicio. Pagas una deuda de tu tarjeta de crédito y actualizas en pagos.

Te compras ropa y decides cambiar de look para verte más juvenil. Ya no pelees con tu familia, recuerda que ellos quieren lo mejor para tu vida y trata de siempre escuchar un buen consejo. Haces pagos de un curso de idiomas y diplomado, te invitan a una boda de un amigo que va a ser en la playa.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos, que te dice que es el momento de tomar riendas de tu vida y tener esa disposición de ser feliz, recuerda que el tiempo pasa y ya no regresa.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 06 y 20, tu color es el naranja y amarillo, tus signos compatibles Aries, libra y Sagitario. Rectificar y perdonar son tiempos de analizar que estamos haciendo bien y que no.

Días de estar en dudas de seguir en tu trabajo o no, recuerda que siempre tu signo como son dos a la vez tiene pensamientos muy cambiantes así que trata de analizar tu mejor opción y no dejarte llevar por las emociones.

Ten cuidado con problemas de estrés no dudes en tomar unos días de vacaciones para que te tranquilices.

Lunes día de tener un junta laboral para reacomodo de personal y te pagan un bono económico. Te invitan a una fiesta en estos días y celebras el cumpleaños de un familiar.

Ten cuidado con problemas con tu ex pareja trata de quedar en paz y no buscar una reconciliación porque después te vas a decepcionar; es mejor seguir avanzando en tu vida amorosa.

Arreglas tu casa o le compras muebles para sentirme mas cómodo en tu hogar. Decides hacerte una cirugía estética y ponerte a dieta recuerda que la mejor inversión es en uno mismo así háztela. Trata de no platicar tanto tu vida privada recuerda que no todos te quieren ver feliz y tu signo es el más perseguido por las envidias así trata de ser mas discreto.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo, que te dice que es el tiempo de mover las energías a otro lugar, es decir, cambiarse de casa o cambiarse de trabajo y simplemente salir de viaje para que tu energías se pueda mover sin contratiempos.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 14 y 18, tu color es el azul fuerte y blanco, tus signos compatibles es Escorpio, Piscis y Aries. Arriésgate a cambiar para ser mejor persona, estás en el momento ideal de que la buena suerte te sonríe en cuestión laboral, así que trata de aprovechar este momento para lograr todos los objetivos que tienes en planes y llevarlo a cabo.

Recuerda que si tienes algún tropiezo en tu vida es para aprendas a superarlo y no dejarte vencer tan fácil que la virtud más grande que tiene los Cáncer es ser persistentes y decididos a triunfar.

Te invitan a salir de viaje en estos días con tu pareja para celebrar tu cumpleaños atrasado. Te regalan una mascota que te va a dar mucha felicidad.

Recibes un dinero por un bono de sueldo trata de ahorrarlo. Semana de muchas reuniones y juntas de trabajo, así trata de estar de lo más positivo posible que tu arma mas fuerte para conquistar al mundo es tu sonrisa. Cuídate de problemas de infección de garganta trata de ir con tu médico.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza, que te señala que tengas prudencia y paciencia que los retos que te vas a enfrentar en estos días as a lograr tener triunfo solo trata de no ser tan impaciente que junto a tu cumpleaños te hace tener doble suerte rápida en lo que deseas tener, así que aprovecha este tiempo de enserias positivas.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 19 y 22, tu color es el rojo y verde, tus signos compatibles Escorpio, Sagitario, Acuario y Aries. Es tiempo de ser millonario, visualízalo.

Días de estar con toda la buena actitud en todos los sentidos, recuerda que siempre que vas a cumplir años se te da el amor sin límites. Van a ser unos días de mucho trabajo y estar ya preparando un proyecto nuevo, recuerda que necesitas dormir más y hacer ejercicio para que tu mente esta 100 por ciento en todo lo que vayas a realizar.

Recibes un dinero extra por cuestiones de una venta de un coche. Cuídate de dolores de espalda y cuello, recuerda que mucha tensión nerviosa así que sigue con el ejercicio y salte a caminar al campo.

Compras un boleto de avión para pasar unos días con tu familia y celebrar tu cumpleaños. Tramitas papelería de pago de impuestos y de tu un crédito de casa. Recuerda que él se enoja pierda trata de ser más paciente y más en tu vida laboral.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, que te dice que es el momento de darle vuelta a la página y seguir con tus planes de vida, si esa persona no te quiso acompañar es tiempo de dejar atrás y seguir con tus metas.

Te llega la propuesta de cambiarte de casa cerca de tus padres, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 16 y 23, tu color es el blanco y naranja, tus signos compatibles Tauro, Capriconrio y Aries.

Te viene una colaboración importante con alguien de gobierno acéptala, tu signo es muy controlador de todas las situaciones y eso te hace estar en constante estrés por no poder lograrlo así trata de tranquilizarte y empezar a cambiar tu vida para disfrutar mas de tus logros.

Van a ser unos días de juntas en tu trabajo para cambios de proyectos y actualización de sistemas así que trata de estar de lo mas atento en tu vida laboral. Te llega un dinero extra por una comisión así trata de ahorrarlo.

Cuídate de problemas de dolor de cerebro y espalda recuerda que es tu punto débil, ya no estés tanto a la defensiva con tu pareja si ya no sientes amor es mejor darse un tiempo y vivir mas tu espacio sentimental.

Arreglas un asunto de una cuenta bancaria y actualizas tu datos, te busca un ex jefe para ofrecerte trabajo de gerente. Arreglas un asunto de seguro social y papelería de migración, recuerda que el Virgo es el pilar de su casa por siempre va a ver por sus padres para que sean felices.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella, que te dice que no tengas miedo a enfrentar los retos que se te presentan que la buena suerte esta de tu lado solo trata de confiarte demasiado y seguir adelante con tus proyectos de vida.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 12 y 17, tu color es el verde y naranja, tus signos compatibles Tauro, Capriconrio y Aries, simplemente déjalo ir son tiempos de madurar.

Días de tomar decisiones importantes en cuestiones de tu vida personal, recuerda que tu signo está atravesando por una etapa de cambios sentimentales, es decir, es tiempo de decirle que sí al amor verdadero.

Va a ser una semana de mucho trabajo con tus jefes para tomar cambios de la estructura de la empresa y modificación de proyectos, recuerda que tu signo siempre va a ser el más importante en cuestiones laborales por tu profesionalismo en tu desempeño.

Te llega un dinero extra y te va a servir para pagar deudas de tu tarjeta de crédito. Cuídate de problemas del intestino e hígado, trata de hacerte unos estudios clínicos e ir con tu médico ya no lo dejes a la decidía

Te buscan tus amigos para invitarte a un concierto de música, te compras tenis y ropa deportiva para seguir con el ejercicio.

Trata de cuidarte del mal ojo que siempre te asecha por eso te recomiendo ponerte un listón rojo en tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y dejarlo allí hasta que se caiga solo y usar mucho perfume.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Justicia que te dice que cualquier trámite que tengas pendiente se dará sin problema que el karma positivo estará en tu vida.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 04y 15, tu color es el amarillo y verde, tus signos compatibles Piscis, Cáncer y Virgo, días de rencuentros con amigos y amores del pasado que te dará mucha felciidad.

Recuerda que siempre el escorpión se rodea de amigos falsos en el trabajo porque quieren tu buena suerte así que trata de ser mas cauteloso en tus comentarios. Trámites de pagos e impuestos en esta semana.

Tomas un curso de tu misma carrera que te va servir para crecer más en lo profesional, recuerda que el amor no se compra se da así que no trates de quieran por lo que tienes sino por tu forma de ser. Recibes una noticia de un familiar que se va a casar y eso te va dar mucho gusto.

Trata de cuidarte de problemas de infección de garganta y de piel recuerda que ese es tu punto débil. Recibes un dinero por una comisión de venta de un casa. Tramitas tu visa americana o pasaporte para irte de viaje.

No son momentos en esta semana de cambiarte de trabajo recuerda que es mejor esperar hasta el mes de agosto que va a ser tu mes en cuestiones laboral. Sé fiel a ti mismo que no cambies ni pongas en riego tu forma de pensar por otras personas recuerda escuchar tu voz interior.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que nos dice que por fin se te dará ese trabajo que tanto deseas para poder progresar, recuerda que el persevera alcanza y a ti en estos días se te dará sin problema.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 03 y 28, tu color es el naranja y amarillo, tus signos compatibles Leo, Libra y Tauro, cuando sientas que te desesperas y tienes coraje guardado respira profundo y conecte con Dios.

Yo sé que tu signo su elemento es el fuego y eso te hace muy impulsivo y te hace decir palabras que no quieres así siempre trata de pensar antes de hablar y tomar terapias de paciencia.

Esta semana estarás festejando a un familiar, recuerda que tú eres muy bueno para organizar fiestas y más si son de tus seres queridos.

Trata de ya ponerte a dieta y dejar un poco los refrescos y dulces que esto te hace estar un poco fuera de forma y recuerda que tu signo es muy vanidoso y siempre quiere lucir bien y te puedes hacer un cirugía estética háztela que te verás de lo mejor.

Te compras ropa para cambiar de look. Tendrás problemas con tu pareja si estás casado por culpa de infidelidades y celos trata de analizar bien tu relación de pareja si vez que ya no funciona es mejor darse un tiempo. Días de negocios importantes y con la llegada de mucho dinero extra.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Copas que te dice que próximamente te llega un dinero extra gracias a la deuda del pasado o la venta de una casa o terreno que lo guardes para un futuro.

Te invitan a salir de viaje en estos días tu ve que te vas a divertir mucho, cuídate de problemas de espalda baja es tu punto débil. Sabrás de un divorcio familiar que estarás dando todo tu apoyo, tu mejor día el jueves, tus números mágicos 02 y 05, tu color es el amarillo y naranja, tus signos compatibles Aries, Tauro y Leo, hacer limpieza de tus pensamientos y cambiar de actitud.

Tu signo es muy rencoroso y eso le hace que tenga dificultades en su vida personal por eso aprende a soltar lo que no fue y aprender a ser mejor persona. Trata de no volver con tu pareja, recuerda que si ya te fue infiel te lo va volver hacer es mejor ya cerrar ese círculo y comenzar de nuevo con personas más afines a ti.

En estos días tu signo se va a estar cargado de buenas energías y más en cuestiones de trabajo así no desaproveches tu oportunidad de crecer más en lo laboral. Arreglas asuntos de tu coche y le pagas el seguro. Ten cuidado con las perdidas sobre todo en la calle trata de ser mas precavido, cambias muebles de tu casa y mandas arreglar una tubería del baño.

Trata de cuidarte del estómago de infección trata de ir con tu médico. Eres muy bueno para relaciones políticas y la administración de proyectos así trata de estudiar algo relacionado. Ya no pelees con tu padres el solo quiere lo mejor para ti, recuerda que el signo de Capricornio no escucha consejos por su forma de ser. Un amor del signo de Libra o Aries estará muy estable en tu vida.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño que te dice que es el momento ideal de cambiar de rumbo y tomar decisiones para estar mejor, que por fin los problemas que venías padeciendo se van a resolver.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 24 y 26, tu color es el rojo y azul, tus signos compatibles Aries, Tauro y Libra, serán días de recompensas económicas.

Semana de mucha renovación personal tendrás la oportunidad de conocer personas muy importantes que te ofrecen hacer un negocio, acéptalo que tu signo Acuario estás en tu tiempo de hacer dinero.

Ten cuidado con la espalda trata de no lastimarte al hacer ejercicio, compras un regalo para un familiar que cumpleaños.

Acuario recuerda que tu signo es muy carismático y divertido y eso hace que siempre estas rodeado de muchas personas que te aprecian. Tendrás juntas de última hora con tus jefes para unos cambios de puest.

Alguien del trabajo se está enamorando de ti así pon el claro toda las situaciones incomodas, ya estás preparando las vacaciones con tus amigos, recuerda que siempre el signo de Acuario le gusta conocer otros lugares del mundo.

Trata de cuidar a tu papi va a estar un poco malito de salud, te regalan una mascota que te va dar mucha felicidad. Recibes un reconocimiento laboral.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Torre, que te dice que es el momento de crecer en lo profesional y seguir con tus estudios de maestría o doctorado que eso te va dar más fuerza personal.

Esta carta te recomienda que analices cambiarte de casa o comprar un departamento para que puedas invertir tu dinero.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 10 y 29, tu color es el azul fuerte y amarillo, tus signos compatibles Cáncer, Escorpio y Sagitario, días de tener una nueva propuesta de trabajo.

Días de mucho cambios en tu vida personal por fin cierras ciclos de energías negativas y empiezas a evolucionar como persona, te va a buscar un amor del pasado que va a querer regresar contigo analiza bien la situación y toma la mejor decisión para ser feliz.

Preparas un viaje para el mes de agosto y te vas con tu familia de vacaciones. Recuerda que tu signo lo domina la excelencia en casi todo lo que realiza por eso casi siempre son arquitectos o médicos así busca una profesión que te guste más.

Cuídate de problemas de migración si vas a viajar al extranjero, y recuerda no dejar para después lo que puedes hacer hoy, es decir, ser constante en todo lo que te propongas en tu vida. Sabrás de un divorcio familiar que estarás dando tu apoyo emocional. Recibes un dinero por un trabajo extra.

