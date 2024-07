Jorge Sampaoli llamó ‘autistas’ a Mbappé y Dembelé por sus estilos de juego

Hasta el momento no se ha terminado de hablar y comentar sobre la reciente polémica racista y homofóbica por parte del jugador de la selección nacional argentina y jugador del Chelsea de Inglaterra, Enzo Fernández, cuando el entrenador albiceleste Jorge Sampaoli apuntó el sábado contra los jugadores de la selección nacional de Francia, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, asegurando que el primero ‘Juega como un autista’.

¿Ataque sin sentido o pasado de tono?

El director técnico, que actualmente se encuentra sin equipo, tuvo palabras de crítica sobre el juego del combinado galo que se encuentra dirigido por Didier Deschamps, en la reciente Eurocopa 2024 que se llevó a cabo en Alemania, y fue muy duro tanto con el extremo del París Saint Germain, así como con el reciente fichaje estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé.

“Cuando todo se desborda, los demás jugadores son como espectadores que observan cómo terminará la acción. Saben que juega como un autista: empieza la acción y la termina solo. No tiene la capacidad de hacer brillar a un compañero, solo sabe cómo brillar él mismo. Mbappé es un poco igual“, expresó el entrenador de 63 años de edad en una entrevista con la revista francesa So Foot.

¡Lamentable calificación de Jorge Sampaoli para Ousmane Dembélé y Mbappé! ⚽️😰



Atentos a las declaraciones del técnico argentino que han generado muchas reacciones. #FutbolRPC 📸 @AtaqueFutbolero pic.twitter.com/b29teJiYkl — Deportes RPC (@deportes_rpc) July 20, 2024

Por otro lado, Sampaoli no titubeó en ningún momento para hablar sobre el estilo de juego de la selección nacional de Francia: “Francia tiene una Selección extraordinaria, pero necesita correr mucho y cuando los espacios se reducen no encuentra canales de ataque, a pesar de sus enormes capacidades individuales. A falta de pasadores y de juego combinado, el equipo depende enteramente de su solidez y de una buena jornada de sus jugadores ofensivos. No es mi idea del fútbol”.

Jorge Sampaoli sigue sin club

El ex entrenador de las selecciones nacionales de Argentina y Chile, que cuenta con una bastante amplia cantidad de clubes dirigidos como lo son Argentino de Rosario, Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi, Sporting Cristal, O’Higgins, Emelec, Universidad de Chile, Sevilla, Santos, Atlético Mineiro, Olympique de Marsella, Sevilla y Flamengo, fue despedido del “Mengao” el pasado mes de octubre de 2023 y, pese a los sondeos, todavía continúa sin trabajo, pero más vigente que nunca con este tipo de declaraciones que seguramente tendrán mucho eco en las redes sociales.

🗣️“Los compañeros saben que él juega como un autista: empieza la acción y la termina solo”.



🗣️ No tiene la capacidad de hacer brillar a un compañero, solo sabe cómo brillar él mismo. Mbappé es un poco igual”.



🇦🇷 El DT argentino Jorge Sampaoli, crítico con Dembélé.



🎙️ SO Foot pic.twitter.com/uTUyL7fcNM — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) July 20, 2024

