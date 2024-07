Las últimas declaraciones de Gomita antes de ‘La Casa de los Famosos México’

Antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos México’, Gomita, cuyo nombre real es Araceli Ordaz, aseguró que fue contactada para formar parte de la primera temporada del reality show, pero por compromisos laborales y porque su carrera la manejaba otra persona desistió del proyecto.

La influencer respondió algunas preguntas que fueron publicadas en el Instagram oficial del reality. En la entrevista, habló sobre las cualidades que debe tener un hombre para poder salir de ella y resaltó que debe tener “presupuesto”.

“No me gusta la gente que no le gusta trabajar, ya me tocaron muchos de esos, me tocó mantener a muchos, entonces ya no se me antoja”, aseguró Gomita.

Reveló que le gustan los hombres que tienen buen olor, se preocupen por su físico, es decir, que vaya al gimnasio, y que tenga tatuajes.

Pese a todas estas confesiones, manifestó que no está para conseguir el amor en ‘La Casa de los Famosos’ y que se concentrará en la competencia.

Durante la entrevista, también le preguntaron sobre las señales para detectar a una persona tóxica, la artista respondió:

“Hermanas, fácil, si aquel te quiere llevar la contraria y te quiere hacer sentir mal por lo que tú estás viviendo en ese momento, por lo que estás expresando, hermana, date cuenta, ahí no es. Esa belleza te quiere hacer sentir mal”. Gomita – Influencer

Más datos sobre Gomita

Gomita inició su trayectoria siendo una payasita en un circo y, ahora, es una de la influencer más conocida en México.

Nació el 10 de septiembre de 1994 y tiene 30 años. Su carrera despegó cuando comenzó su participación en ‘Sabadazo’, un programa conducido por Cecilia Galliano, Laura G y Omar Chaparro, el mismo inició en 2010 y finalizó 2016.

Sin embargo, la experiencia de Gomita no fue gratificante en el programa, puesto que ha asegurado que recibió malos tratos por parte de Galliano y Laura G.

“Eran palabras muy fuertes, llegó un momento en donde dijeron ‘Vamos a ver quién es verg* y a quién corren primero’ (…) La señorita (Laura G) me dio un microfonazo. No sé si fue sin querer, pero me dio un madrazo con el micrófono, entonces yo seguí con la entrevista y después le dije: ‘Qué ped*, me pegaste”, declaró la influencer en el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Pese a esa experiencia, Gomita continuó en el show, pero todo terminó cuando Cecilia Galliano perdió un anillo y culparon a los hermanos Ordaz, incluyendo a Gomita.

Después de todo este incidente, la influencer se encontrará con Cecilia Galliano, ya que será una de las conductoras de ‘La Casa de los Famosos 4’.

