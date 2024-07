Rayo Valenzuela predice que le hará daño y noqueará a Pitbull Cruz

José ‘Rayo’ Valenzuela predijo que le hará daño y noqueará a Isaac ‘Pitbull’ Cruz, quien pondrá en juego su campeonato de 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) por primera vez el 3 de agosto en el BMO Stadium en Los Ángeles.

En una entrevista con Little Giant Boxing, el Rayo Valenzuela aseguró que está listo para este enfrentamiento y cree que cuenta con las habilidades necesarias para vencer al Pitbull Cruz.

“Me siento bien. Estoy listo para pelear. Estoy listo para entrar y demostrar mis habilidades. Creo que lo dijo porque dije que lo iba a noquear. Sí, esa es mi predicción (nocaut). Somos peleadores y eso es lo que hacemos. No actuemos como niñas pequeñas. ‘Me ofendió’. Esta nueva generación. Somos peleadores. ¿Qué se supone que debo decir?”, dijo.

El Pitbull Cruz volverá al cuadrilátero en agosto para poner en juego su título. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Es un gran peleador. No tengo más que respeto por Pitbull, pero ¿creo que puedo noquearlo? Sí. ¿Cree él que puede noquearme? Probablemente. Creo que le voy a hacer daño. No me veo sin hacerle daño. Va a ser un choque. Yo también tengo todo para contraatacar. Tengo un buen golpe, tengo juego de pies, tengo velocidad, tengo potencia y tengo habilidad. Todo el mundo tendrá que estar atento el 3 de agosto”, añadió.

Después de su victoria ante Rolando ‘Rolly’ Romero, el mexicano no perdió el tiempo y pondrá en juego su título de peso superligero de la AMB contra José ‘Rayo’ Valenzuela. El peleador estadounidense se recuperó de una mala racha de dos derrotas consecutivas y ahora tendrá la oportunidad de intentar coronarse campeón mundial en su debut en las 140 libras.

La pelea entre ambos será el duelo co-estelar de la cartelera que protagonizará el duelo entre Terence Crawford e Isroil Madrimov, evento que marcará el debut de Turki Alalshikh en Estados Unidos.

Terence Crawford buscará su cuarto título en otra división ante Isroil Madrimov. Crédito: John Locher | AP

José ‘El Rayo’ Valenzuela, de 24 años, buscará arrebatarle el cinturón al mexicano para coronarse campeón mundial por primera vez en su carrera. El estadounidense tiene marca de 13 victorias (nueve por la vía del nocaut) y dos reveses como peleador profesional.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, logró un importante triunfo ante Rolly Romero y ahora es el nuevo poseedor del título mundial de la AMB en las 140 libras en su debut en la categoría. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 26 victorias (18 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

