‘Hijo de su madre’, un restaurante vegano con mucha tradición y sabores yucatecos

El primer día que el emprendedor y chef Gregory Owens estrenó su nueva lonchera, llamada “Hijo de su Madre”, que se especializa en comida yucateca vegana, casi nadie se dio cuenta.

“Invertí como 30,000 o 40,000 dólares en total y estaba muy emocionado para ir a vender, pero cuando abrimos nuestras puertas, nadie vino”, explicó Gregory sobre la apertura de su negocio en el 2019.

“Creo que tuvimos las puertas abiertas durante unas cuatro o cinco horas y vendimos como 50 dólares”.

Ese día Gregory se fue a su casa con una sensación de fracaso y un tremendo vacío en su estómago; además de sentirse triste y frustrado, se cuestionó si realmente debía seguir con el negocio.

Chef Gregory Owens y su esposa Heather Owens en su restaurante. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

“La primera semana fue bien dura y él ya quería dejarlo todo”, dijo Lucy Pool, la madre de Gregory. “Le dije que no. Ya te metiste en esto y ahora tienes que seguir. Yo estoy contigo”.

Heather Owens, la esposa de Gregory, dice que se acuerda mucho de los primeros días con la lonchera y las dificultades que enfrentaban día a día.

A veces se les explotaba una llanta, el generador fallaba, alguien le llamaba a la ciudad para sacarlos de un lugar o el medidor de gas se rompería en la lonchera y se quedaban atrapados en camino a un evento.

A pesar de las dificultades durante los primeros días y gracias al incondicional apoyo de su madre y su esposa, Gregory no tiró la toalla.

Platillo “Niños envueltos”, uno de los más solicitados. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

La familia siguió adelante, luchando y resistiendo, pero gracias a eso, en el 2022 pudieron abrir su primer restaurante. Hoy, a cinco años de haber iniciado y aguantado hasta una pandemia, un letrero en el 2180 Westwood Blvd., anuncia el restaurante ‘Hijo de su madre, vegan youcatecan fusión.

De acuerdo con Gregory, “Hijo de su Madre” es el único restaurante de comida yucateca vegana en todo el país, y es uno de los pocos restaurantes que ofrece comida de esa región de México en Los Ángeles.

“Los platillos están inspirados en las recetas de mi madre que es de Yucatán”, expresa Gregory. “Son los sabores con los que crecí”.

Además, en la publicidad del restaurante el chef enfatiza: “Quiero que las personas experimenten las mismas sensaciones que yo tuve cuando crecía”.

Uno de los platillos que más buscan en el restaurante son los “Niños envueltos”, que son rollos de col rellenos de champiñones (Trumpet Royale) marinados, tomates, cebollas, pimientos morrones, menta y quinoa que se acompaña con una salsa casera de pepita y epazote, rociado con salsa chiltomate y un toque de media crema de la casa encima.

Otros platillos incluyen: Kibis, tostada de ensalada rusa, codzitos (taquitos) y el taco de longaniza (salchicha yucateca) con papa, hecha desde cero, revuelta en huevo vegetal con papas fritas y sazonadas sobre una cama de repollo.

Taco Bahn mi? Crédito: Agustín Durán | Cortesía

Además, en ciertas fechas, Gregory ofrece cenas exclusivas que incluyen un menú de seis platillos que no son parte del menú original, música en vivo y el uso de jícaras (recipiente de arcilla), especiales para los tragos yucatecos.

Actualmente, el emprendedor y chef cuenta con la ayuda de su familia, su madre Pool tres veces a la semana en la preparación de la comida, y su esposa Heather con los correos electrónicos, el marketing y más, mientras él se enfoca en cocina.

Inicios

Desde que era joven, Gregory siempre tuvo interés en la cocina y trataba de ver qué y cómo cocinaba su madre.

“Él veía que yo cocinaba y le gustaba la comida. Me preguntaba como se hacía y yo le enseñaba porque pensaba que era bueno que él supiera cocinar”, dijo Pool.

Como le interesaba cocinar, a los 19 años Gregory empezó a trabajar en restaurantes desde lavaplatos, anfitrión, cocinero de línea y más.

Ya cuando cumplió los 26 años de edad, Gregory hizo un gran cambio y decidió optar por una dieta vegana, luego de que el doctor le explicara que tenía que cuidar porque tenía tendencia a ser prediabético.

El restaurante ‘Hijo de su madre’ se encuentra en el 2180 Westwood Blvd., Los Ángeles CA 90025 Crédito: Agustín Durán | Cortesía

Después de un tiempo de ser vegano, la salud y calidad de vida del joven mejoraron, pero extrañaba la comida y el sazón de su madre.

Fue entonces que empezó a estudiar las recetas con las que creció y trató de usar su creatividad para recrear los platillos tradicionales de Yucatán, pero completamente veganos.

Así que mientras Gregory experimentaba con algunos de los platillos tradicionales, su madre Pool no estaba muy convencida porque sentía que era importante mantener los ingredientes originales.

Aunque después de probar algunos platillos y disfrutar el sabor yucateco, pero con el estilo vegano de su hijo, Pool inmediatamente dio su aprobación.

Otra de las controversias con su progenitora fue el nombre del restaurante: “Hijo de su madre”.

“Le dije, ¡estás loco! ¿Por qué pones ese nombre? Eso no es bueno. Mucha gente no lo ve bien”, explicó Pool. “Él me contesto: ¿Por qué? Si soy como tú y me gusta cocinar”.

Desde antes de que lanzara su lonchera, su esposa Heather sabía que su esposo era un gran cocinero. Era tanta su certeza que un día le comentó que sería bueno que abriera un restaurante, pero Gregory pensaba que sería muy costoso.

Hoy, su esposa está de consciente de que lanzar un restaurante fue costoso, pero también está muy orgullosa de que su esposo está haciendo algo que le apasiona y sigue adelante.

“Antes de casarnos, me preparaba un aperitivo y luego sacaba un plato principal y siempre cocinaba para nosotros”, dijo Heather. “Ahora estamos tan ocupados con el restaurante que en la casa normalmente comemos alimentos congelados”.

La decisión de ser vegano le ha cambiado la vida al cocinero en varios aspectos de su vida, pero dice sentirse feliz de poder compartir su alegría y sus platillos con sus clientes.

Aunque hay días que pueden ser difíciles al trabajar con familia, los tres sienten que se unieron más al haber sido parte del trabajo que hizo crecer el negocio.

El cocinero vegano dice que para cualquier persona que piensa tener su propio restaurante es sumamente importante tener un buen apoyo.

“Sé que si mi mamá no estuviera aquí o si Heather no estuviera aquí, me habría rendido hace mucho tiempo”, dijo Gregory. “Pero gracias a ese apoyo he podido seguir adelante”.

Restaurante

“Hijo de su madre, vegan youcatecan fusión.

2180 Westwood Blvd., Los Ángeles CA 90025

Teléfono: 424-385-4672

Instagram: @mihijodesumadre