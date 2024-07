La Opinión Hoy: ¿Kamala time? Biden renuncia a reelección

La noticia más importante de este fin de semana ha sido la renuncia del presidente Joe Biden a la búsqueda de la reelección por el partido demócrata lo cual ha movido la opinión pública, ahora su intención es apoyar la designación de la vicepresidenta Kamala Harris para tomar dicha estafeta, pero ¿Qué representa esto en términos políticos? ¿Es viable? Jesús García, nuestro editor de política, nos habló de esta noticia.

“Era algo que se sospechaba, que se tenía como parte de lo que se pudiera ver o pudiera ocurrir dentro del proceso de demócrata, porque hay recordar que ha tenido una presión muy fuerte por parte de los líderes del partido, no es el presidente del partido, sino de personajes importantes que pertenecen al partido, incluyendo al expresidente Barack Obama y el líder de la mayoría en el Senado Chuck Schumer, entre otros, entonces esa decisión digamos era contemplada, sin embargo, pues había una posibilidad de que el presidente decidiera no renunciar; sin embargo, después de que anunció que estaba contagiado de covid-19, pues ahora viene este informe, que básicamente ahora ya se está manejando como cuando un mandatario quiere que se apoye un candidato particular y pues en este caso él está apoyando a la vicepresidenta Kamala Harris”, explicó García.

La vicepresidenta Kamala Harris lideró un evento deportivo, donde habló por primera vez tras el respaldo del presidente Joe Biden para ser la candidata demócrata en la contienda presidencial.

El mensaje de Harris estuvo enfocado en el presidente Biden, de quien señaló que le “hubiera gustado” estar en el evento en la Casa Blanca con la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA, en inglés), pero todavía desafiaba las consecuencias por Covid.

Destacó que el mandatario logró en un término de gobierno lo que ningún otro presidente de EE.UU.

