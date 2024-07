Mexicana Daniela Souza lista para debutar en el taekwondo de los Juegos Olímpicos París 2024

Con los Juegos Olímpicos París 2024 a la vuelta de la esquina los miles de atletas que participarán en la cita universal ya están preparados para intentar subirse a los más alto del podio y cumplir el sueño de convertirse en campeón olímpico.

Ese es el caso de la taekwondista mexicana Daniela Souza, quien estará llevando a cabo su debut en unos Juegos Olímpicos a los que llega como una de las promesas de medalla que tiene la delegación mexicana en esta competición.

“Llegar a representar a tu país y lograr esas medallas no lo ves como algo posible, pero sí lo es”, comentó la tapatía que estará participando en la categoría de -49kg del taekwondo femenino de París 2024, prueba que se estará desarrollando en las instalaciones del Grand Palais.

La mexicana Daniela Souza está en sus primeros Juegos Olímpicos con la ilusión de llevarse una medalla de vuelta para México. Crédito: Dolores Ochoa | AP

En una entrevista con el portal de los Juegos Olímpicos París 2024 la deportista mexicana habló de lo que ha sido su desarrollo como deportista hasta el punto de llegar a competir en unos Juegos Olímpicos por primera ocasión a sus 24 años.

“Yo la verdad me he sorprendido bastante. Era una niña con muy poca confianza, con baja autoestima y gracias al trabajo, al gran apoyo de mis entrenadores, he logrado quitarme esa barrera mental”, reconoció Souza quien es campeona Panamericana en su categoría tras su conquista en Santiago 2023.

Pero más allá de ese logro, Daniela Souza llega a París 2024 con el cartel de haber sido campeona mundial en su especialidad en el 2022 lo que la pone entre las candidatas a pelear por subirse al podio en la competencia que arranca el próximo miércoles 7 de agosto.

Daniela Souza estará disputando su primer combate en la categoría de -49kg femenino del taekwondo olímpico el 7 de agosto día en el que arranca la disputa de esa disciplina. Crédito: Dolores Ochoa | AP

La mexicana confesó que para llegar a esta competición tuvo que mejorar un aspecto fundamental como lo es la confianza en su trabajo, algo que según la nacida en Jalisco le ayudó a estar en estos Juegos Olímpicos cumpliendo uno de sus sueños.

“Confié en mí, aunque fuera algo diferente o rara, y creo que ha valido la pena haber mantenido mi personalidad, haberme abrazado a mí misma y haber seguido aprendiendo en este camino. Le tengo que dar las gracias a esa pequeñita”, agregó Souza para quien estos Juegos Olímpicos lo son todo.

“Los Juegos Olímpicos yo creo que son un el evento deportivo más grande y que representa el día a día, el camino que has atravesado, en la persona que te has convertido. Ser olímpico representa valores muy específicos y son personas muy especiales y que admiro mucho”, consideró la mexicana.

Daniela Souza es una de los 109 deportistas que estará representando a México en estos Juegos Olímpicos París 2024, la menor cifra para los aztecas en sus tres últimas presentaciones en competiciones de este tipo.

