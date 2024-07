Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de julio de 2024.

Características de Piscis

El signo preferido de Dios, soñadores por excelencia, depresivos a más no poder, les afecta hasta lo que no se comen. Su noble y bueno corazón los hace únicos, son muy fieles aunque hay sus excepciones. El tiempo les ha enseñado a desconfiar de las personas y no dar terceras oportunidades. Antes de dormir meditan mucho lo que ha pasado en sus días, buscan siempre la manera de verse bien físicamente y de agradar a la persona amada. Creen en el amor eterno pero son muy inestables y bipolares, días son felices otros sienten que el mundo conspira en su contra. Suelen dejarse caer pa que los levanten. Signo por excelencia con un sexto sentido el cual la mayoría de las veces les avisa cuando algo va suceder o cuando una persona no es leal con ellos y harán hasta lo imposible por descubrir si tienen o no tienen la razón. Es complicado el carácter de Piscis pues su bipolaridad la mayoría de las veces los hace muy cambiantes y algunas veces suelen ser muy agresivos.

Características de Acuario

Son por naturaleza buenos aunque existen dos tipos de acuarios los bitch, que buscan una buena vida, llena de lujos, donde su principal interés es satisfacer sus necesidades materiales y sexuales y donde buscan ser el centro de atención y ser venerados como santos. Los otros tipos de acuario son muy parecidos a los cáncer y piscis pues son muy soñadores y buenos, siempre ven por las demás personas al punto de ofrecer lo suyo para satisfacer las necesidades del ser amado, tienen metas y sueños por lo regular no bajan la guardia hasta no conseguirlos, son confiados y eso en cierto grado es lo que los ha chingado pues las personas “vivas” han abusado de esa confianza. Buscan estabilidad en sus parejas, creen en el amor eterno y son muy calientes en el sexo, les gusta manejar mil posiciones y son bien comelones, aunque suelen subir pronto de peso.

Características de Capricornio

Les encanta tener a su cargo grandes responsabilidades, muy luchones y siempre van por lo que quieren sin importar lo que les tenga que costar conseguirlo. Sus amistades son seleccionadas, no les gusta compartir el pan y la sal con cualquier persona. A veces se sienten paridos por la virgen pero eso se debe a que tienen con qué demostrar su superioridad ante los demás, muy inteligentes. No les gusta ele escándalo pues la moral y los buenos principios son su fuerte. Algunas veces se deprimen mucho por cuestiones del pasado o pelas con el ser amado. Son de buenos sentimientos y les afecta la desgracia ajena, muy amorosos y fieles aunque cuando el amor no es suficiente suelen salir a buscarlo en otros lugares. Debes asentarte en tu lugar de trabajo si quieres a mediano plazo tener algún reconocimiento, el problema contigo es que no tienes estabilidad en nada, te casas, te hartas rápidamente de vivir lo mismo y siempre estás buscando un cambio y por eso no das tiempo al tiempo para que logres el éxito que deseas en algún sitio.

Características de Sagitario

Siempre pensará en el futuro y siempre buscará la verdad y las explicaciones de todo lo que sucede, a veces se deprime un chingo por no lograr las metas o sueños pero a la vez comprende que necesita más tiempo y apoyo de algunas personas para lograrlo. Les pinche encanta viajar y conocer nuevas personas, la vida cómoda es su meta en la vida, odian las carencias. Cuando se enamoran suelen ser muy cambiantes pues pueden empezar amando con todas sus fuerzas a esa persona pero con esa misma intensidad de amor pueden odiar si llegan a ser traicionados. No les gusta la rutina y les gusta chingos innovar en lo que es el sexo. Sabes que algunas veces por hacer el bien quedas como el malo de la película, no has aprendido a qué no puedes solucionarle la vida a todo el mundo.

Características de Escorpion

Uno de los signos más poderosos del zodiaco, suelen materializarse o ser muy cambiantes en lo que les conviene, no se andan por la vida con golpes de pecho, les gusta ir tras lo que quieren y les gusta. muy directos para decir las cosas. Muy fuertes y cabrones. No conoces los pelos en la lengua y como enemigos son los más bitch de todo el zodiaco, en las relaciones amorosas son muy entregados y el sexo siempre será su punto débil, despiertan pensando en el y se duermen haciéndolo, les encanta la buena vida, llámese buena ropa y viajes. No toleran la hipocresía ni las mentiras. Demasiado fuerte para caerte por tonterías, haz aprendido a lidiar con el dolor y con la personas falsas. Eres un guerrero que sabes controlar todo lo que está en tu camino y a tu paso pero algunas veces te cuesta controlar mucho tu carácter y tu manera de ver la vida y a la personas. Eres de los signos más fuertes del zodíaco y no por tu dureza sino por tu fortaleza para enfrentar cada reto que la vida pone en tu camino, sabes que no puedes caer al suelo y si lo haces buscarás la manera de caer con dignidad para volver a levantarte con el doble de fuerza.

Características de Libra

Suelen ser muy cariñosos, para lo que muchos puede ser algo insignificantes para los virgos puede constituir el regalo o detalle más grande. Se obsesionan chingos con la limpieza y el orden. Son muy amigables y siempre brindarán una palabra de aliento a quien la necesita, a veces descuidan chingos sus vidas por atender a quien aman. No suelen ser infieles cuando realemente se enamoran, sufren de cambios de humor muy repentinos y caen en la bipolaridad. Son celosos y desconfiados. Aman hasta los huesos, muy nobles y humildes de corazón. El tiempo constituye una de las cosas más importante para los libras, les preocupa mucho su físico y siempre buscarán la manera de verse bien y ser agradables a la vida.

Características de Virgo

Muy sufridos, se autochingan, se flagelan se hacen daño, no hay peor enemigo para un virgo que ellos mismos, suelen lastimarse y culparse de todo lo que sucede a su alrededor, les cuenta mucho enterrar el pasado y soltar lo que se ha ido. No olvidan una traición y como enemigos destruyen sin piedad. su punto debil siempre será su familia, como amigos suelen ser muy protectores. Les gusta ser primero fiel a ellos mismos y después a su pareja. Siempre se prepara pa la sequía antes de tiempo. Piensa mucho en el futuro, teme a la soledad y es muy pinche sexual, necesita estar arriba del guayabo el mayor tiempo posible. Posiblemente no vuelvas a cometer los mismos errores pero sino has aprendido la lección será necesario volver a caer en lo mismo. Sabes bien que eres una persona de oportunidades pero una vez que te cansas de tanta falla no hay poder humo que te haga volver atrás. Detestas la monotonía y quizás la soledad antes te daba miedo hoy en día haz aprendido a lidiar con ella y ya no la ves como un problema en tu vida.

Características de Leo

Se ha de hacer lo que les de su chingada gana, en una familia los leo son los que mandan, son muy hijos de la chingada y no aceptan opiniones pues ellos siempre han de tener la razón, muy entregados y fieles en el amor, no perdonan infidelidades, muy muy orgullosos, no olvidan una traiión y suelen guardar cada golpe que les dan sus enemigos y cuando menos lo esperan suelen vengarse de quien los dañó. Siempre quieren ser el centro de atención y brillar en el lugar en el que ellos se encuentren, les encanta verse y vestirse bien, aman los lujos y la buena vida, los viajes son su pasión. En las noches piensan mucho sobre cosas del pasado y eso en cierto grado los deprime un chorro. Sabes que si esperas más de los demás te quedarás esperando por esa razón ha decidido no hacerlo más. Debes cuidar tu autoestima muchísimo porque lo expones demasiado al contarle tus debilidades a quien no merece saberlas pues cuando menos acuérdenla utilizará en tu contra. Aprende de tus errores, eres un signo que tropieza con la misma piedra pero que con la madurez que ha tomado ha aprendido a quitar las piedras del camino.

Características de Cáncer

Todo lo relacionado con la maternidad, el amor, los buenos principios, la ayuda al prójimo y el temor de Dios tiene relación directa con los nacidos bajo el signo de cáncer. Son bien pinche buenos y un pan de Dios aunque hay sus excepciones, suelen dar todo por la persona amada al punto de no pensar en ellos. Les gusta mucho ayudar a quien lo necesita y siempre tendrán palabras de aliento. Odian las injusticias, son directos en algunas ocasiones y cuando les llenan el buche explotan y dicen lo que piensan sin medir las consecuencia. Como enemigos son muy de esperar que la victima confíe en ellos para después tirar el putazo. Sabes bien que contigo es todo o nada pues no aceptas ya las cosas a medias, sin embargo eres un ser algo misterioso el cual difícilmente revelará sus miedos o sus tristezas más íntimas. Cuidad tu entorno demasiado y gracias a eso es que te has mantenido alejado de personas falsas pero debes estar consciente que esas personas estarán contigo toda la vida así que deberás de aprender a lidiar y tratar con ellas.

Características de Géminis

Les encanta lo que viene siendo el chisme, son muy comunicativos y como amistad valen la pena, suelen siempre tener el mejor consejo aunque en su vida se los lleve la chingada y no sepan cómo actuar. Les encanta viajar y conocer nuevas personas. A veces se mortifican un chingo por su familia y quisieran arreglar el chingado mundo pero les cuesta que la gente los comprenda. Su punto débil son su familia y su orgullo. Como enemigos no son vengativos y suelen dejarle al karma que chingue a quienes lo chingaron, si el karma no hace su trabajo ellos suelen ayudarlo. Un signo con mucha bajas y altas pero al final has sabido decidir donde quieres estar. Sabes que las traiciones las pagas muy caro sin importar el precio que tengan. La mayoría de más veces no das segundas oportunidades y no sabes olvidar el daño que te causan pues cuando hay oportunidad sueles cobrártelo. Haz aprendido a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas pero tú alma caritativa muchas veces ocasiona que se aprovechen de ti y tú buena voluntad.

Características de Tauro

Bien pinche sensuales y sexuales a más no poder, su vida está entregada a la satisfacción y mundo de los placeres, siempre buscarán la manera de estar bien económicamente y que nunca les falte el dinerito pa el gasto. Buscan en una pareja estabilidad y protección, odian tener carencias. Su vida gira en torno a su bienestar material, les preocupa un chingo quedarse en la pobreza. Cuando aman suelen darlo todo y un poco más. Como enemigos no son malos, suelen aguantar el chingazo por mucho tiempo pero cuando se cansan explotan sin pensar lo que venga. Debes aprender que un Tauro siempre iría por mas en todos los sentidos, no te gusta conformarte ni quedarte con ganas de nada pues sabes que todo lo bueno cuesta trabajo. Eres una persona ambiciosa pero esa ambición te va llegar a lograr esos propósitos y deseos que nadie entenderá.

Características de Aries

No les gusta andar con rodeos, les gusta ir al grano, tienen cualidades de mandar donde ellos estén. Nacieron pa ser jefes y no empleados. Aman competir con otras personas y la mayoría de las veces salen victoriosos, en las relaciones suelen ser infieles y siempre tienen velas prendidas por si un amor se les apaga, les gusta explorar nuevas aventuras en el sexo, son bien pinche calientes y no tienen llenadera, como pareja dejan mucho que desear porque no son estables. Aries siempre sabe lo que quiere pero pocas veces lo sabe demostrar, es un signo aguerrido que siempre busca crecer y superarse aunque la mayoría de las veces sus miedos del pasado no se lo permiten. Si familia es importante aunque a veces es muy seco para demostrar su cariño hacia ellos, no sé anda con rodeos y le gustan las cosas claras en todos los sentidos.