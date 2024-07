Director del FBI ofrece nuevos detalles sobre el intento de asesinar a Trump

Durante una audiencia ante los miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Christopher Wray, director del FBI, reveló la manera sobre cómo Thomas Crooks fue planeando el atentado para ponerle fin a la vida de Donald Trump.

A 11 días del intento de asesinar al candidato presidencial republicano, la ciudadanía continúa sin conocer cuál fue el motivo que llevó a un joven de 20 años a plantarse sobre el tejado de un inmueble para comenzar a disparar durante un mitin que se realizaba en Butler, Pensilvania.

Debido a que los agentes del FBI no lograron capturar con vida al solitario tirador para conocer qué detonó su furia se ha tenido que realizar una minuciosa investigación que incluye el testimonio de personas cercanas a él.

Christopher Wray dio a conocer que al realizar un cateo en la casa donde habitaba el joven estudiante en Bethel Park, Pensilvania, fueron descubiertas otras 14 armadas adicionales al rifle que empleó para realizar al menos ocho disparos destinados a matar a Donald Trump.

“El arma que utilizó para el intento de asesinato fue un rifle tipo AR que fue comprado legalmente, que él -según tengo entendido- adquirió, creo que se lo compró, en realidad a su padre, que fue quien lo compró originalmente”, señaló.

Aunque también se descubrió que Crooks compró una escalera de cinco pies de alto antes del tiroteo, hasta el momento no se ha descubierto a ningún testigo que lo haya visto colocándola en el sitio desde donde disparó ni tampoco cuando se trepó en ella con el rifle de alto calibre.

Christopher Wray todavía no logra descifrar el motivo por el cuál un joven de 20 años intentó matar a Donald Trump. (Crédito: Patrick Semansky / AP)

Con respecto a la información contenida en el teléfono móvil que portaba al momento de ser ejecutado por los agentes del FBI, se descubrió que solía utilizar aplicaciones de mensajería cifradas para comunicarse.

Los investigadores también recuperaron un dron en el vehículo con el cual arribó el tirador al mitin donde sabía que estaría presente Donald Trump.

A partir del hallazgo se asume que sobrevoló el artefacto para conocer el área y determinar la zona más adecuada para hacer estallar un par de artefactos explosivos que también pensaba emplear para distraer a la policía y escapar del lugar tras asesinar a su víctima.

“En este momento, parece que, debido a la posición de encendido y apagado de los receptores, si hubiera intentado detonar esos dispositivos desde el techo, no habría funcionado, pero eso no significa que los explosivos no fueran peligrosos”, enfatizó el director del FBI.

