“Esto es un circo, no pasa ni en un torneo de barrio”: Javier Mascherano estalló tras lo sucedido en el Argentina vs. Marruecos de París 2024

El torneo varonil de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 arrancó este miércoles, dos días antes de la ceremonia de inauguración, con una jornada que dejó un escándalo histórico, tras la polémica en el Argentina vs. Marruecos, que estuvo empatado 2-2 durante cerca de dos horas, antes de que se diera a conocer un fuera de lugar en el gol de Cristian Medina y el tanto de la igualada fuera anulado, reanudando las acciones 120 minutos después durante 3 minutos para sellar el 2-1 a favor de los africanos.

Pero durante el partido hubo otros hechos que marcaron el rumbo del encuentro, como el ingreso frecuente de aficionados “espontáneos” de ambos equipos a la cancha, incluyendo un joven que consiguió tomarse una “selfie” con Julián Álvarez durante el partido, lo que sumó para que las acciones se retrasaran constantemente y que el árbitro decidiera agregar 15 minutos de compensación en el segundo tiempo, periodo en el que cayó el gol del empate.

Luego del 2-2 momentáneo un sector de la afición comenzó a ingresar a la cancha y otro comenzó a arrojar proyectiles de todo tipo desde la tribuna, incluyendo un petardo que cayó en el área de banca de Argentina, lo que aparentemente ocasionó que se suspendiera el partido cuando todos pensaron que se había terminado, pero después de dos horas se anuló el tanto y los equipos regresaron a calentar y a jugar 3 minutos más.

La reacción de Javier Mascherano

Ante todo esto, “El Jefecito”, DT de la selección albiceleste, manifestó su molestia por todo lo sucedido en el partido.

“Es el circo más grande que vi en mi vida. El análisis del partido no tiene mucho sentido después de todo lo que pasó. La sensación es horrible, de un mal cuerpo terrible. La verdad que en toda mi carrera de futbolista, porque en la de entrenador llevo poco tiempo, nunca viví una situación similar. Apenas hicimos el segundo gol nos tiraron un petardo que cayó cerca y volaron botellas de todo tipo. Es una vergüenza hacer entrar en calor a los chicos después de casi dos horas, ni en un torneo de barrio pasa. La imagen es patética”, expresó Mascherano a los medios a la salida del vestuario del estadio de Saint-Etienne.

Acto seguido, el director técnico compartió lo que sucedió durante las dos horas en que el partido estaba suspendido y fue algo completamente caótico.

“Marruecos no quería jugar, el partido estaba suspendido. La decisión de los capitanes era no seguir jugando. A medida que pasaba el tiempo aparecían diferentes versiones. Sé que llamaron a la FIFA, no sé quién tomó la decisión (de continuar el partido), pero estaba todo el mundo involucrado. Lo que molesta es que si (el árbitro) va a revisar la jugada al VAR (por el gol de Medina del 2-2 que no fue convalidado), que lo haga en el momento, se hace automáticamente. En ningún momento nos dijeron que el gol no valía (desde que los dos equipos se metieron en los vestuarios por los incidentes). En todo momento, nosotros teníamos la información de que el resultado era 2-2″, continuó.

El robo a Thiago Almada

Para rematar, “Masche” reveló que el día anterior el equipo sufrió un robo después del entrenamiento, ya que a uno de los jugadores le sustrajeron algunas de sus pertenencias mientras se duchaba, cuestionando la seguridad implementada con la organización, pese a que con los participantes son muy exigentes en sus protocolos.

“Ayer le robaron a Thiago (Almada) después del entrenamiento. Cuando fue a bañarse le faltaban el reloj y anillos que había dejado dentro del vestuario. Después te piden millones de credenciales para pasar de una sala a la otra”, concluyó.

