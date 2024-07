Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de julio de 2024

Aries

Cuidado con amores repentinos porque podrías salir con tu domingo siete o embarazar a alguien. Es momento de decirle adiós al pasado y comenzar a vivir tu presente que es lo único que tienes para ser feliz. En el amor a veces caes mal, porque eres bien entregado o entregada, pero de nada te sirve porque sueles cansarte muy rápido de la pareja, eso se debe a la monotonía que asecha tu vida, sino cambias eso seguirás siempre estancado. Hay una persona que te va meter en problemas bien graves pero debes de ser muy inteligente para no caer en eso y no salir afectado. Días de mucha reflexión e incertidumbre, momentos los cuales deberás de analizar pues podrías cometer un error grave con tu economía, ten cuidado con gastar dinero de más o con invertir en cuestiones que no te están dejando nada de provecho. Te va llegar la propuesta de un nuevo empleo o de un cambio de casa que te va beneficiar muchísimo. Ten cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos pues podrías cometer una indiscreción y fregar a quien de verdad importa. Deja que cada cosa tome su curso, no te adelantes en nada pues las cosas no podrían salir como esperas, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. Números de la suerte 12, 25 y 45.

Tauro

Viene un viaje, enfermedad y arreglo de documentos con los cuales deberás de ser muy inteligente para no cometer errores. No te dejes llevar por chismes ni por comentarios mal intencionados de personas que no han construido nada en sus vidas y que solo te han dado dolores de cabeza. Cuidado con compras de última hora que podrían dejarte en cero tus cuentas bancarias. No te dejes llevar por tu ira porque te vas enterar que te hicieron de chivo los tamales. Es momento de hacer cambios en tu forma de pensar y ser más positivo en lo que quieres y deseas para lograr consolidar tus metas y sueños. Te sentirás extraño por las noches, pensarás en lo que pudo ser, problemas de insomnio se avecinan. Hay días en los cuales no entenderás el porqué de muchas cosas, pero con el paso de tus días entenderás que fue lo mejor que te pudo suceder. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura huevonería. Te llegará noticia de una persona importante. Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia. Es posible que en estos días surja una bonita amistad con una persona que retorna de tu pasado. Números de la suerte 13, 34 y 67.

Géminis

No confíes en personas que acabas de conocer o podrías cometer grandes errores e indiscreciones ancina que aprende a ponerte más perra que bonita o te vas a llevar grandes sorpresas. No es momento de perder el tiempo en cuestiones que no te dejan nada de provecho, comienza a trabajar en todo eso que te falta por resolver de tu vida para comenzar a consolidar metas. Hay varias de tus amistades que se la viven de amargados y critican todo y nada les parece, aléjate de esas personas que nomás te enredan en su veneno y depresión, después ahí andas quejándote y te anda llevando la fregada. Cuidado con cambios de última hora, no realices viajes que no están planeados y que son de última hora que podrías cometer un error. Date tiempo para pensar en un negocio que has tenido en mente y que por muchas razones no has concretado, es momento de comenzar a trabajar en él para que logres tus objetivos y metas. Cuidado con amores de una noche que pudieran entrar al corazón y después te la estarás lamentando de ello pues no será lo que esperas. Te viene nuevo ciclo cargado de cambios en el área de tus sueños y planes a futuro, entenderás que muchos de ellos son solo simples fantasías. Números de la suerte 11, 56 y 89.

Cancer

Te llegarán propuestas de un empleo que tiene que ver con medios de comunicación o de una empresa grande, te dejará muy buenos ingresos y la oportunidad de viajar mucho. Viene mucho éxito en los negocios, cualquier proyecto que realices para mejorar los ingresos te vendrá súper bien pues tendrás grandes resultados. Amores de una noche y persona del pasado retorna, no trae nada nuevo y bueno que ofrecerte solo buscará saciar sus ganas y después te volverá a mandar a la fregada como ya en el pasado lo hizo. Viene un dinerito muy bueno y suerte en negocios y juegos de azar. Vienen momentos de cambios en los cuales debes enfocarte más en tu cuerpo, has dieta, ve al gym, haz lo que tengas que hacer para lograr el cuerpazo criminal que siempre has querido y deseado. Cuidado con dos personas enemigas tuyas pues están complotando en tu contra y buscarán la manera de dañarte de algún modo. Cuidado con perdonar infidelidades pues te la podrían volver hacer y causarte algunos conflictos. Un amor del pasado retorna, pero te va a traer muchos problemas, sino te pones perra te van a ver la cara de estúpida como siempre. Amores de una noche, encamamiento con persona importante y podría nacer una relación bastante duradera. Números de la suerte 25, 46 y 78.

Leo

Ten mucho cuidado con la cuestión de la salud que se ven cuestiones inestables. Cuidado con caer en la rutina si estas en una relación pues eso podría dañarlos demasiado al punto de que termine todo. Debes cuidar más tu salud pues problemas con estómago y área de los pies y rodillas podrían presentarse. Un nacimiento o embarazo en familia cercana dará mucha alegría. Debes aprender a creer un poco más en ti pues sino lo haces se te cerrarán algunas puertas en el área laboral. Ponte las pilas e inicia tus días con toda la actitud a principios del mes que entra tendrás mejores resultados en cuestión de proyectos y dineros. Podrías sentirte algo solo o sola al ver que ciertas personas se han alejado de tu vida, eso no debe de quitarte el sueño, al contrario, ponerte más perra, piensa que necesitas para estar bien y ser feliz y ahí deberás de poner tu mayor empeño. No te atontes ni dejes ir al amor de tu vida por alguien que posiblemente conocerás en próximos días, hay una persona que vive lejos de tu ciudad y te anda encendiendo el boiler si ya tienes un compromiso no te metas en camisa de once varas pues se te puede caer el teatrito. Hay muchos cambios en tu estado de ánimo, días te sentirás el o la más feliz y otras no querrás saber de nadie. Vienen días de muchos cambios en los cuales debes ponerte perra en la cuestión del cuerpo. Ten cuidado con una amistad la cual buscará la manera de fregarte de algún modo y hacerte sentir culpable de algo que no hiciste o cometiste. Números de la suerte 20, 56 y 78.

Virgo

Un proyecto podría quedar solo en planes pues estarán demasiado ocupados en otras cuestiones que descuidarán proyectos personales. Ten cuidado con una persona que llegará de fueras pues te hará pasar malos ratos y lastimará tu corazón. Posibilidades de mejoras en el terreno económico, traes en mente un negocio que si lo llevas acabo te dejará buenas ganancias, es momento de creer y confiar en ti para lograr tus metas y proyectos. Pudieras cometer ciertos errores graves si llegas a permitir que una persona de piel blanca se mete en tu vida y en la de tu familia. Cambios en cuestión de tus sentimientos, serás muy maduros a la hora de elegir una pareja. Momento de mandar a la fregada a personas que solo han sido obstáculos en tu vida. Si te mandaron a la fregada o en su defecto fuiste tú quien cortó una relación hoy es el día de iniciar de cero, empieza de nuevo y manda todo eso que te preocupa a la tostada. Vienen días de mucha reflexión en los cuales entenderás por qué razón muchas cosas no te han salido como tu espera. Vienen días bastante buenos inclusive viajes a pesar de la pandemia que llevarás a cabo en lo que resta del año, pero deberás de ser muy inteligente para no caer en situaciones que en el pasado te dañaron o alteraron tu paz y me refiero a la cuestión sentimental. Números de la suerte 34, 57 y 47.

Libra

Cuidado con caídas inesperadas las cuales podrían hacerte caer en el hospital. Cuida más tu alimentación pues podrías subir un poco de peso y ahorita no estas para eso. Si tienes pareja date el tiempo de conocerla un poco más pues hay virtudes en ella que desconoces. Se ven dos amores muy importantes que te moverán el suelo o inclusive podrías cometer ciertas locuras. Cuida mucho las amistades pues viene mucha desintoxicación en tu vida, quitarás todo eso que te estorba y hace daño. Mucho cuidado con dolores en espalda y estómago es momento que prestes atención a tu salud y no lo dejes para mañana. En lo laboral se ven movimientos de puestos o cambios de actividades de las que comúnmente realizabas. Errores y traiciones quedarán en el pasado y aprenderás a perdonar a quien te dañó sin embargo romperás cualquier contacto o camino que te conduzca hacia esa persona. Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos. En el amor hay un escenario bueno, pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida desconfiando de todo mundo podrías nunca concretar algo estable. Números de la suerte 34, 56 y 88.

Escorpión

El amor te hará una mejor persona pues se vienen grandes cambios en tu temperamento y carácter que te beneficiarán y te harán crecer como persona. Momentos de suma alegría por compromiso que se consolida. No te compliques la existencia si alguien no quiere seguir en tu vida que le borre a la fregada y le busque, para ti mucho mejor. Hay movimientos en la cuestión de los dineros que te van a beneficiar mucho solo date la oportunidad de ahorrar para unos gastos importantes que se aproximan. Debes cuidar mucho la cuestión de los dineros porque vienen perdidas algo complicadas en la cuestión económica por gastos que estás realizando de última hora. Ten mucho cuidado con una persona que llegará a tu vida, no tiene buenos planes contigo y podría complicarte la existencia. Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima y tu cuerpazo criminal que hace tiempo no ves claro. Es probable que la vida les ponga en una situación muy complicada, dicha situación te hará valorar a tu familia y tu propio tiempo, no tengas miedo a lo que viene pues todo se muestra perfecto para salir adelante. Les vienen dos amores muy importantes de piel blanca, estarán algo confundidos pues dejarán huella en sus vidas en caso de estar soltero o soltera. El amor es incierto y nada está escrito. Cuídate de cambios en tus estados de ánimo pues podrías andar demasiado deprimido al punto de alejar a muchas personas que son importantes para ti. Números de la suerte 01, 35 y 89.

Sagitario

Un familiar se enfermará y hay posibilidad de un viaje en los próximos días en los cuales te van a dar una buena friega pues te romperán la alcancía y andarás bien rosada. Es probable que te enfrentes a cuestiones de tu pasado que te impedirán superarte o realizar ciertas cosas, la vida te llenará de nuevas oportunidades laborales pues hasta vendrán ofertas para que cambies tu lugar de residencia. Deberás aprender a no esperar nada de nadie y centrar tu tiempo y energía en tus metas y sueños personales, no le des valor a quien no lo merece y ni finjas sentimientos que no sientes. Es posible que en estos días andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, agradece el tiempo que estuvieron juntos y sigue tu camino es momento de ser feliz y vivir en homenaje a él o ella. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas e irte muy nice de manera que saldrías de la pobreza que te andas cargando. Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges pues podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías cometer un grave error. Eres bueno dando tu crítica de lo que sucede alrededor y eso algunas veces te puede traer problemas por tu sinceridad, evita caer en esas cuestiones que solo te llenan de enemigos. Números de la suerte 33, 67 y 89.

Capricornio

Amor de una noche y un cambio que tiene que ver con lo laboral y económico que te va a beneficiar muchísimo. Un chisme de amistad llega a tus oídos y embarazo de amistad en estos días. Amistad en quien confiabas demasiado te pondrá en un apuro o situación algo compleja, habrá distanciamientos, se solucionarán los problemas a las pocas semanas, pero las cosas jamás volverán hacer como antes. Mucho interés en lo que viene siendo la cirugía plástica y posibilidades de realizar algún arreglo en cara. Un familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. Ya no te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones. Hay una amistad la cual te dejará grandes ganancias, checa algo que tenga que ver con un negocio. Visitas inesperadas y una gran compra se aproxima. Es probable que comiences a sentir atracción por una persona que conocerás en estos días. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida. Un familiar va a tener mucho que ver en sus mejoras económicas y en la posibilidad de un negocio que tiene que ver con ventas. Es posible que te enfrentes a una situación que te va a dejar un gran aprendizaje solo que debes de aprender del golpe y no caer en las mismas tonterías. Números de la suerte 25, 66 y 90.

Acuario

Infidelidad en amistad, te enteras de cómo le hicieron de chivo los tamales. Aprende a soltar y dejar ir, no es momento que te doblegues y vuelvas a esos días tristes, la vida te llenará de lecciones y no volverás a cometer los mismos errores. En caso de estar soltero o soltera lograrás encontrar a una persona que te va a devolver con creces lo que te quedaron a deber amores pasados, será una persona de piel blanca y un poco mayor que tú. Recuerda que se requieren muy poco para que dos personas estén juntas, no te la compliques, el amor no te va a llegar ya construido, sino que necesitarás realizarlo con la persona que tú elijas. Retorno de amistad con la que se habían alejado por malos entendidos y chismes de terceras personas. Es probable que en lo laboral pienses cambiar de trabajo pues te llegará una oferta muy buena sin embargo habrá más trabajo y más estrés laboral. No permitas que la vida te cobre factura que no son tuyos, cada persona que se haga responsable de sus actos, ya pagaste demasiado. Ten presente que si ya una vez esa persona te daño la existencia lo va a volver hacer, no permitas que vuelva a pasar y mejor aléjate de esas personas. Números de la suerte 25, 50 y 78.

Piscis

Perdonarás a personas del pasado quienes los dañaron, pero no volverán a caer en el mismo error pues el orgullo que manejarán será más fuerte que cualquier otro sentimiento. Momento de ver al pasado y ver que no has hecho, que te ha faltado para ser feliz y preguntarte si hoy en día lo eres, si ya tienes una relación checa si realmente estas con la persona que más o si solo estas con esa persona que comparte la vida contigo. Tu carácter demasiado fuerte e intenso podría ser el responsable de una fuerte discusión o enfrentamiento familiar, trata de no esperar nada de nadie pues solo así dejarás de decepcionarte de las demás personas. Una oferta laboral muy buena que te hará mejorar mucho económicamente; no suelten nada de lo que tienen hasta asegurar la nueva propuesta. Se visualiza un amor muy fuerte que te hará ver tu suerte, pero a la vez comprenderás tantas cosas que no entendías, podría significar el amor de tu vida, pero personas y familia que los rodea no permitirán dicho compromiso. Probabilidad de cambio de vehículo o compra de uno, problemas en los huesos, ya sea por alguna fractura o golpe que los dejará lesionados por 1 o 2 semanas. Dios y la vida misma te pondrán a prueba y tendrás que sacar toda tu fuerza para enfrentar ciertas situaciones que podrían terminar mal. Números de la suerte 24, 58 y 90.