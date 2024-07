Kamala Harris bajo críticas por saltarse discurso de Netanyahu

La vicepresidenta Kamala Harris no asistirá al Congreso unificado para escuchar el discurso que ofrecerá este miércoles el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desatando críticas de oficiales israelíes y de republicanos.

“Para mí es indignante e imperdonable que Kamala Harris boicoteé el discurso”, dijo el martes el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (Louisiana). “Este es un momento histórico, es un momento importante para el país, no se puede subestimar la gravedad de la situación y, sin embargo, Kamala Harris abandonará su asiento”.

Como vicepresidenta, la Constitución otorgar a Harris el deber de asumir la presidencia del Senado y al haber un evento en el Congreso unificado se esperaba su asistencia.

Un reporte de The Telegraph afirma que oficiales israelíes de la comitiva diplomática expresaron su “decepción” por la decisión de la vicepresidenta Harris.

“Parece que [ella] no puede distinguir entre el bien y el mal […], no es la forma de tratar a un aliado”, dice el informe citando a uno de los funcionarios israelíes.

Sin embargo, la vicepresidenta —virtual candidata presidencial del Partido Demócrata– se reunirá con Netanyahu el 25 de julio, confimó la Casa Blanca, el mismo día en que el primer ministro será recibido por el presidente Joe Biden.

“El presidente Biden dará la bienvenida al primer ministro Benjamín Netanyahu el 25 de julio en la Casa Blanca”, confirmó la portavoz Karine Jean-Pierre. “Los líderes discutirán los acontecimientos en Gaza y el progreso hacia un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes y el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel, incluida la lucha contra las amenazas de Irán a Israel y a la región en general”.

Además del encuentro con Biden habrá una reunión con familias de los estadounidenses mantenidos como rehenes por Hamás, se agregó.

También se confirmó la reunión entre Netanyahu y Harris.

“La vicepresidenta también se reunirá por separado con el primer ministro Netanyahu el 25 de julio“, agregó Jean-Pierre.

Harris no ha expresado abiertamente porqué decidió no acudir al Congreso para escuchar el mensaje de Netanyahu, pero reportes de medios como The New York Times indican que la división entre demócratas por las acciones de Israel en Gaza es uno de los motivos de la ausencia de la vicepresidenta.

Incluso se adelanta que otros demócratas estarán ausentes –como Alexandria Ocasio-Cortez– como una forma de presionar por el cese al fuego y acciones humanitarias inmediatas a favor de palestinos.

