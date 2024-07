Lili Estefan se pronuncia sobre la ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto

Uno de los temas de mayor interés entre el público y una que otra personalidad del mundo del entretenimiento ha sido la polémica ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto, quienes se han enfrascado en una batalla de dimes y diretes con respecto a una supuesta boda. Por esta razón, la conductora Lili Estefan no pudo evitar pronunciarse al respecto y compartir su opinión.

Fue durante la más reciente transmisión de “El Gordo y la Flaca” que la cubana finalmente rompió el silencio sobre el tema: “Al final aquí Irina no tenía nada que perder cuando todo esto empezó, yo creo que ella sigue su vida, sigue adelante y no pasó nada, sin embargo, lo que deja atrás es la destrucción de un matrimonio”, contó tras su regreso al show.

Luego de compartir su postura, una que demostró su descontento contra Irina Baeva, el presentador Raúl De Molina trató de mediar la situación: “Espérate Lili, no necesariamente ella destruyó ese matrimonio (…) Gabriel Soto dice que él tenía problemas anteriormente, no fue Irina Baeva que vino y dijo ‘oye, voy a destruir el matrimonio de Gabriel Soto'”, contrarrestó su compañero.

Nada contenta con esta respuesta, la reconocida periodista indicó que para ella dichas declaraciones no son más que algún tipo de excusa para desviar la atención de los rumores de infidelidad que rodearon los inicios de su relación.

“Ese es el chiste que usa la gente en la vida moderna ‘No, no, no, la mujer no, el hombre es el que tiene’. Al final, Rauli, ella sabía que él todavía estaba casado. Entonces ahí hago mi punto, se destruyó ese matrimonio“, añadió.

Para finalizar, Lili Estefan aseguró que con la reciente entrevista que la actriz de origen ruso otorgó a la revista “HOLA!”, donde confesó haberse enterado del fin de su relación con el mexicano de forma inesperada, la dejaron mejor “parada” que al famoso.

“Ella (Irina) sigue adelante, no hay problema, y el que se embarcó fue él (…) Para Lili ahora ‘lo principal es que cada uno siga adelante‘”, sentenció.