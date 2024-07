Potro le promete lealtad a Karime Pindter en ‘LCDLFM2’

‘La Casa de los Famosos México 2‘ ha establecido los miércoles como el día de nominaciones, generando expectativa entre los participantes y el público. Antes de este momento crucial, Luis “Potro” Caballero, reconocido por su experiencia en reality shows, tomó una decisión estratégica al prometer lealtad a Karime Pindter.

Karime Pindter, quien ha ganado popularidad rápidamente en el programa, se ha posicionado como una de las favoritas entre los espectadores.

Esta estrategia de Caballero podría ser una movida calculada para asegurar su permanencia en el show, aprovechando la popularidad de Pindter.

“Despreocúpate, de mi parte habrá lealtad. No te voy a hacer ninguna jalada. Por respeto y por los años que hemos vivido” Potro Caballero – Influencer

Ante esto, Pindter lo escuchó y después le dio la mano y le dijo “va”, dando a entender que, de su parte, ella también le guardará lealtad.

Sin embargo, a los internautas no les pareció la decisión más acertada, ya que Potro tiene mala reputación desde sus realities shows anteriores.

¿Qué opinaron en las redes sociales?

‘La Casa de los Famosos México 2’ goza de gran popularidad en las redes sociales y en la primera temporada, los internautas jugaron un papel fundamental para llevar a Wendy Guevara a la victoria.

La cuenta La Comadrita, escribió: “Lo que a mí me brinca es por qué justo hoy le dice esto???? Échenle cabecita, yo no confiaría en este hombre. Es evidente que no quiere quedar nominado, si Karime planeaba darle un voto, con esto logró que ya Karime no lo nomine. Pero posiblemente él sí la va a nominar pronto, ya verán”.

Lo que a mi me brinca es porqué justo hoy le dice esto????



Échenle cabecita, yo no confiaría en este hombre. Es evidente que no quiere quedar nominado, si Karime planeaba darle un voto, con esto logró que ya Karime no lo nomine.



Pero posiblemente él sí la va a nominar pronto,… https://t.co/1Dhkdv0Z8m — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 24, 2024

Ante este tuit, respondieron: “Se sabe cómo es potro, ojala Karime no le haga caso y sí lo nomine”.

Ya siente pasos en la azotea, ese vato. Ojalá Shanik y Arath le den 2 puntos cada uno para ponerlo más fácil en placa”.

Incluso, en la misma publicación, el podcaster, Un Tal Fredo, insinuó que es una estrategia y que Potro planeaba nominarla.

“Y te doy la primicia… ¡Potro buscó a VARIAS personas que iban a entrar para decirles que quería sacar a Karime la primera semana -.- lit ME CONSTA porque una de esas personas me lo dijo directo y otra nos lo dijo enfrente de Karime también! QUE LO SAQUEN”.

Por el momento, queda esperar si Karime está dispuesta a seguir ese pacto y si Potro entra en el cuadro de nominados en la primera semana.

