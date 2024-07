Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de julio de 2024

Aries ♈️

Jueves de cambios de comenzar a planear ese viaje con el que siempre has planeado pero que por cuestiones económicas no has podido llevar a cabo. No es momento de pensar en el ayer sino en el ahora y ver de qué manera comenzarás a concretar sueños y metas. Hay una persona que te estará pensando mucho en próximas fechas y pronto sabrás de quién se trata.

Cuida mucho la parte de tu salud para evitar complicaciones a largo plazo sobre todo en la parte de tu alimentación y ejercicio. Cuidado con comer alimentos en la calle pues andarás algo vulnerable de tu estómago y sin darte cuenta podrías ir a parar al hospital. Podría dirigir un caída así que fíjate bien por dónde andas porque el golpe va estar fuerte.

No te dejes llevar por lo que la gente dice sino por lo que tú crea y sientes. Hay días en los cuales te levantarás con el pie izquierdo y nada va fluir como esperas. Se viene la invitación a una fiesta o evento especial en el cual te la pasarás de poca madre solo ten cuidado con la bebida pues podrías terminar perdiendo hasta la dignidad.

Tauro ♉️

Mi querido Tauro jueves de lograr metas y proyectos y de dejar de depender de la opinión de las demás personas sobre todo las que no te dan para el gasto y para tus cosas. Ámate lo suficiente al punto que no necesites de nadie para estar bien y para ser feliz. No te permitas caer en errores que ya cometiste y trata de no meter las manos al fuego por personas que no harían lo mismo por ti.

Se vienen oportunidades bastante buenas en el terreno del amor pero debes de ser muy inteligente para no volver a pasar por lo mismo, si antes ya te engañaron y pusieron el cuerno debes saber seleccionar a la persona con la que quieres pasar tus días. No permitas que amores del pasado regresen ni permitas que te roben la paz y tranquilidad que tanto te ha costado conseguir.

En la salud se ve un escenario bastante bueno solo debes cuidar bien tus horas de dormir, no estás descansando lo suficiente y eso a la larga podría ocasionarte problemas de ansiedad y estrés que vas a lamentar en poco tiempo. Días en los cuales tu sentido de humor va estar bastante bueno y eso va atraer mucho a las personas que te rodean, vive la vida intensamente y disfrútala que a eso vienes a este mundo.

Géminis ♊️

Mi querido Géminis, este jueves que sea de meditar totalmente sobre tu presente, pasado y lo que deseas para tu futuro. No es momento de perder el tiempo en nada sino de comenzar a disfrutar de lo mucho o poco que te está dando la vida en estos momentos, no te dejes manipular por quienes te rodean y buscarán la manera de sacar algún provecho de ti. Eres un signo fuerte y dominante que por lo regular siempre logra sus objetivos así que te no te me atrases en lo que quieres hacer y lograr.

Hay muchas posibilidades de un cambio de casa pero cuidado con tus gastos porque podrías meterte en problemas al no saber administrarte de la manera correcta. Si tienes una relación pon atención a las señales que comenzarás a recibir pues sin darte cuenta podrían estate haciendo de chivos los tamales . Hay días en los cuales de plano no tienes ganas de nada y eso te da para abajo al ver que muchos de tus sueños nomás están estancados.

Días en los cuales comenzarás a cuidar más tu salud sobre todo el área de la espalda baja ya que comenzarás a sentir ciertas molestias que te van impedir hacer muchas cosas que normalmente hacías o estabas acostumbrado hacer. No es momento de pedir disculpas a nadie, tus errores no te definen como persona y quien te quiera y desee estar contigo deberá aceptar tus demonios.

Cancer

Mi querido Cancer este jueves el universo conspira a tu favor y muchos sueños comenzarán hacerse realidad sobre todo en el área del corazón, aprovecha lo que la vida te pone frente a ti y deja de ser tan exigente o de lo contrario no podrás concretar nada, date la oportunidad de cometer errores en tu vida y buscar la manera de repararlos. No te dejes intimidar por gente tonta que buscará oprimirte o abusar de tu buen corazón. La vida es corta y deberás comenzar a verla de manera distinta más entregado y buscando el crecimiento personal.

Hay oportunidad de realizar cambios en tu vida pero deberás analizarlos bien y ver que te conviene y que no. En los dineros hay incrementos bastante buenos, trabaja en la construcción de tus sueños y metas y no permitas que nadie te quite esas ganas de crecer en el área material. Hay una persona de tu pasado que te ha pensando demasiado y que pronto se te va presentar y quizás hasta una segunda oportunidad podría pedirte.

Déjate llevar por las sorpresas que te pone la vida, no seas tan cabeza dura y sé más decible a la hora de aceptar las opiniones de las demás personas, no te digo que te dejes manipular pero sí que aceptes consejos y al final tomes las decisiones que más te parezcan, recuerda que no siempre tienes la razón. Trata de tener calma y paz al dormir, coloca incienso de copal o una vela de aroma a vainilla para entrar en relajación profunda y conectarte con tu ser espiritual.

Leo ♌️

Mi querido leo este jueves debes comenzar a preocuparte por tu presente y tu futuro, basta ya de perder en tiempo en tonterías, busca la mejora financiera y la estabilidad emocional que muchas veces es lo que te merma la existencia. Recuerda que la vida es corta y tienes que disfrutarla y vivirla al máximo. Vienen días de cambios y una compra que tienes pensado realizar y que se te va dar de la mejor forma y manera. No te dejes llevar por el chisme que va estar al por mayor y que te va involucrar a ti y a miembros de tu familia.

Ten cuidado mi querido leo con amores de una noche y con cambios en el trabajo que van a venir afectarte más de la cuenta en la cuestión de los ingresos y horarios. No te permitas dar segundas oportunidades en el amor pues no se ve un buen panorama en el cual vayas a salir bien librado. Ten cuidado con amistades porque muchas buscarán la manera de afectarte o sacar algo de provecho de ti.

Hay oportunidad de un viaje el cual comenzarás a planear en próximos días y será con tu familia, disfrútalo al máximo que constituye lo ma a importante en tu vida. No te dejes manipular en lo laboral porque te podrían meter en problemas. Hay mucha oportunidad de hacerte algún arreglo estético y quedarás 10/10 solo infórmate bien antes de tomar cualquier decisión.

Virgo ♍️

Mi querido Virgo es momento de comenzar a reparar todo el daño que vienes cargando de tu pasado y que no te ha permitido el ser feliz del todo. Vienen días en los cuales estarás algo triste y melancólico al recordar a personas de tu pasado pero también al ver que hay sueños y planes que no se logran concretar por mil razones que no solo son tuyas sino de quienes te rodean. No bajes tu precio por nada y por nadie, date tu valor como ser humano y quien quiera que pague el precio que vales.

Hay muchas posibilidades de iniciar un negocio en el cual sacarás grandes ganancias, hay una amistad tuya que podría formar parte de dicho proyecto solo necesitas dejar las cosas en claro y por escrito para evitar cualquier situación que se pueda salir de control. Amores surgirán en próximas fechas en caso de no tener una relación en estos momentos, no involucres tanto el corazón y menos si tienes duda de que es lo que quieres para tu vida.

En la salud se ve un panorama bastante bueno por si estabas presentando algunos problemas solo deberás de monitorear cuestiones que tengan que ver con colesterol y triglicéridos que podría salirse de control. Te vienen días en leo cuales estarás pensando mucho en tu pasado y querrás regresar a él para no haber cometido ciertos errores que hoy en día pesan mucho en tu vida.

Libra ♎️

Mi querido Libra este jueves te invito a vivir la vida loca, a disfrutar que estás vivo y agradecer quién eres y lo que has logrado, a no depender de nadie y si tienes que volverte más perra y orgullosa no pasa nada, al final quien eres hoy en día es a causa de tanta mmda del pasado, ya no toleras tan fácilmente las tantas de respeto de las personas y sabes bien cómo poner en su sitio a quienes se pasan de lanza contigo. Sin duda te has convertido en una maldita perra sin nombre, no te quejes y disfruta tu nuevo papel de villana que este mundo está hecho para ti.

Surgirá la posibilidad de iniciar una relación en la cual serás él o la tercera en discordia pero mija no será porque tú así lo quieras sino porque ni cuenta te vas a dar mamacita. Debes abrir bien esos ojos para poder darte cuenta que quienes te pretenden no todos son leales y buenos sino que solo buscan instalarte la caricia para después no decirte ni adiós simplemente desaparecer del mapa.

Eres una víbora en toda la extensión de la palabra y sabes que como enemigo no te tientas el corazón sin embargo a veces te cansas de eso y quieres cambiar, es complicado porque eso ya lo traes por instinto, sin embarazo si te recomiendo ver un poco más por tu familia y no solo pensar en ti, la vida te comenzará cada peso que tú des al prójimo en bendiciones.

Escorpión ♏️

Mi querido Escorpión de mi corazón, andas de un carácter insoportable que ni tú mismo te aguantas, deja de meterte en problemas que no son tuyos y centra tu tiempo y energía en cuestiones que realmente te dejen algo bueno. Vienen días de cambios en los cuales tú intereses cambiarán por completo pues comenzarás a poner atención a otros detalles que anteriormente no te importaban. Cuidado con tu hocico porque lo vas a traer más suelto que una verdulera del mercado y podrían decir una serie de declaraciones fuera de lugar en contra de alguien de tu misma sangre.

Hay días en los cuales te sientes aoagado o perdido en la nada, dale carpetazo al pasado y céntrate en lo que tienes y en lo que eres hoy en día. No te dejes manipular por la persona que amas porque hará de tu un títere y después lo estarás lamentando. Vienen muchos cambios en tu vida los cuales deben estar bien enfocados en la mejora económica y en la estabilidad de tu cabeza, recuerda que eres propenso a sufrir ansiedad, estrés y hasta depresión.

No te preocupes ni estreses por la parte laboral al final todo se va dando poco a poco y de la mejor manera solo trata de cuidar los tiempos para evitar atrasos y demoras. Céntrate tu atención en tu presente preservando tu salud y manteniendo siempre tus pensamientos en orden para evitar conflictos existenciales.

Sagitario ♐️

Mi querido Sagitario estás a poco tiempo de iniciar una relación que promete ser exitosa, podría surgir con una persona algo mayor que tú el cual te dejará buen dinero y buena estabilidad en tu vida a pesar de que no abra tanto amor ni sentimiento de tu parte. Primero lo que deja y después lo que apendej@. A veces te haces la víctima para lograr tus metas y objetivos, no tienes nada de mosca muerta y todo lo haces para obtener algo a cambio. Vienen oportunidades muy buenas para ti que debes de aprovechar al máximo si quieres ese viaje que has planeado desde hace tiempo pero que por cuestión de los dineros no se ha logrado materializar.

Hay riesgo de que te involucren en un problema dentro de la familia, parecerá una discusión bastante tonta pero al final todo podría salirse de control, sino cuidas el hocico tan suelto que tienes vas a cometer muchas indiscreciones. No temas a los cambios en el área laboral porque van aparecer en cualquier momento y con ellos va venir una oportunidad de un negocio que tiene que ver con ventas.

Vas a traer la intuición bien desarrollada al punto de que vas a poder identificar mentiras de personas que te rodean, si ya sabes cómo son salte de ahí que solo te van ocasionar dolores de cabeza. No es momento de pensar en el pasado sino en tu presente y agradecer a Dios y a la vida quien eres y lo que quieres lograr.

Capricornio ♑️

Mi querido Capricornio la vida es bella pero tú decides complicártela demasiado en cosas que no te dejan nada de provecho, dale carpetazo al pasado y comienza a vivir tu propia vida sin tener que depender de nadie ni tener que resolverle la vida a los demás. Hay muchos cambios en puerta al comenzar a madurar demasiado y darte cuenta que no todas las personas que te rodean son leales contigo. Cuida tus espaldas porque estarán hablando pestes de ti en tu trabajo y eso podría venir a ocasionar una guerra de declaraciones.

Debes de tener mucho cuidado con tu cartera y en tema de los dineros porque se podrían presentar pérdidas, no hagas inversiones de las cuales no estás seguro o de lo contrario te verás afectado en un corto plazo. Si tienes una relación deberás de tener cuidado con cuestiones que tienen que ver con infidelidades porque estarán a la orden del día y dichas infidelidades serán con persona de tu pasado.

Deberás de tener cuidado con cuestiones de brujería y mala vibra, sobre todo de enemigos ocultos que te rondan y no sabes ni te imaginas quienes son, si te pones analizar un poco tu pasado sabrás de quién se trata. Podría presentarse un problema de salud dentro de la familia que deberá de atenderse a la brevedad posible para que no se salga de control y vengan lamentaciones en un futuro cercano.

Acuario ♒️

Mi querido acuario que este jueves no te agarren de bajada en todo lo que tienes planeado realizar, vienen oportunidades de cambios laborales bastante buenos a los cuales les debes de sacar provecho, trata de exigir lo que sabes que por derecho te corresponde. Hay una amistad a la cual le van a ver la cara de estúpida su pareja, te darás cuentas y no sabrás qué decisión tomar, si decirle o mantenerlo oculto. No te dejes llevar por chismes en cuestiones familiares que van a venir afectarte de muchas formas y maneras.

No te metas en problemas que no son tuyos, trata de resolver tus cosas y no ir por la vida resolviendo los problemas de las demás personas. Se vienen amores importantes en caso de no tener una relación solo debes de ser muy inteligente para no regarla. Cuidado con cambios de última hora en los dineros, no gastes en cosas que no ocupas. Vas a comenzar a ver la vida d e manera distinta pues comenzar a darte cuenta que todo ha sido más fácil de lo que imaginaste.

Te vienen días en los cuales vas andar muy pensativo recordando a personas que no deberían ya de quitarte el sueño. No pretendas cambiar tu esencia y menos para complacer a personas, trata que los cambios sean para tu beneficio y porque tú así los deseas. Un familiar se va acercar a ti ya que necesitará un dinero y te verá como una opción para obtenerlo.

Piscis ♓️

Mi querido Piscis, es momento de buscar tu felicidad y tu estabilidad y dejar de estar pensando en la felicidad de las demás personas. Preocúpate primero por tu vida, antes de querer solucionar la vida de los demás, vienen cambios importantes en los cuales tu economía comenzará a mejorar de una manera bastante buena pero si te la pasas gastando en cosas que no necesitas no lograrás encontrar el balance en los dineros. Debes de tener mucho cuidado con chismes los cuales estarán a la orden del día, sobre todo en el área familiar y con algunas amistades a las cuales se les da mucho trae la lengua bien suelta.

Se vienen oportunidades en el área laboral que debes de aprovechar sobre todo un cambio de horario que te puede beneficiar mucho para realizar otro tipo de actividad externa a tu trabajo. Trata de pasar más tiempo con tu familia, al final esas personas siempre estarán contigo en las buenas y en las malas, aprovéchalos y disfrútalos. Es posible que una persona del pasado retorne a tu vida, sólo va a traerte dolores de cabeza y algunos problemas, no vale la pena regresar a lo mismo. En cuestión de la salud, hay que cuidar mucho la parte de tu columna, porque podrías presentar alguna lesión en el gimnasio o por alguna caída.

No es momento de exponer tu salud, por cuestiones de peso, debes de tener mucho cuidado con suplementos o con medicamento que utilices para bajar de peso ya que podría ser contraproducente y causarte algún problema en cuestión de gastritis o colitis. Se acerca la propuesta para un negocio, esta vendrá por parte de un familiar o de una amistad cercana, deberás de dejar todo por escrito para evitar problemas más adelante por cuestión de malos entendidos.