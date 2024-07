Kevin Durant revela qué equipos pueden pelear el oro a Estados Unidos en baloncesto

Kevin Durant, una de las grandes estrellas del equipo de Estados Unidos, manifestó, durante una rueda de prensa este jueves en París, que “cualquier rival será difícil”.

El baloncesto comienza el sábado en la localidad francesa de Lille, sede de la fase de grupos de una competición que se resolverá, a partir de cuartos, en París-Bercy.

Según afirmó el que podría convertirse en el primer baloncestista de la historia con cuatro oros olímpicos, los jugadores que más le impresionan fuera de su equipo -que aspira a un quinto oro seguido- son “(el griego) Giannis (Antetokoumpo) y (el serbio Nikola) Jokic”.

Preguntado acerca de quiénes cree que podrían ser las estrellas de estos Juegos fuera del equipo estadounidense, respondió: “Giannis (Antetokoumpo) o (Nikola) Jokic”, de nuevo elegido, este último, MVP de la NBA, que ganó hace dos temporadas con los Denver Nuggets.

Kevin Durant y la dificultad de enfrentarse a otros NBA

Ahora le toca a Lille, Francia, la ciudad anfitriona del baloncesto olímpico. Estados Unidos, cuatro veces medallista de oro olímpico defensor, abre el Grupo C contra Serbia, cuarto clasificado, el domingo a las 11:15 a.m. ET,

Su segundo partido será una revancha con Sudán del Sur, clasificado 33º, el 31 de julio a las 3 p.m. y concluye la acción de todos contra todos contra Puerto Rico, clasificado en el puesto 16, el 3 de septiembre a las 11:15 a.m.

“Todo el mundo es un aspirante. Todo el mundo está aquí por alguna razón” explicó, durante la citada conferencia de prensa, que tuvo lugar en el Centro de Prensa Principal (MPC) de París, el ala-pítot del ‘Team USA’ y de los Phoenix Suns, que compareció junto a su excompañero en los Golden State Warriors Stephen Curry, con el que ganó dos anillos de campeón en la NBA.

“Y hay que tener en cuenta que aquí vamos a medirnos a 65, 64 jugadores que militan en la NBA, en este torneo de París”, comentó Durant, de 35 años.

La estrella de los Phoenix Suns llegó a la concentración del equipo estadounidense ‘tocado’ de una pantorrilla y que no ha participado por ese motivo en ninguno de los partidos amistosos de preparación para los Juegos que disputó su selección.

