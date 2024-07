Maripily Rivera reacciona a la salida de Clovis de su obra

Vaya ola de dimes y diretes se desató luego de que se fuera a conocer la salida de Clovis Nienow de la obra de teatro producida y dirigida por Maripily Rivera, “La Casa de Maripily, esto con motivo del descontento de su pareja, Aleska Génesis, por la manera en que retratan su personalidad dentro del proyecto.

Y es que el actor mexicano recurrió a un en vivo desde su cuenta de Instagram para expresar su descontento por los malos tratos a su pareja, no sin antes agradecer al público por el éxito obtenido durante las primeras funciones de la obra.

“No, no voy a estar en las siguientes funciones. Creo que cruzaron la línea del respeto. Si hubiera sido diferente, obviamente me hubiera gustado seguir compartiendo esta obra, pero cruzaron la línea del respeto hacia mi novia y especialmente hacia mí, que eso fue lo más triste que me pasó”, dijo Clovis ante su comunidad digital.

De acuerdo con el famoso, Maripily hizo comentarios inapropiados dirigidos a Aleska durante una escena en la que él estaba en el escenario, algo que le molestó de sobremanera.

Por su parte, la propia Maripily Rivera no tardó en pronunciarse al respecto con un contundente mensaje que inició agradeciéndole a Clovis por su participación durante las primeras seis funciones de la puesta en escena y se mostró comprensiva ante decisión.

“Entiendo perfectamente la determinación de Clovis y le agradezco que haya estado disponible como invitado en estas seis funciones. Él ha sido parte de este primer y exitoso ciclo de presentaciones. Puedo comprender perfectamente que se sienta incómodo, pero como sucedió en ‘la casa’, en la obra tampoco voy a fingir”, declaró Rivera en una entrevista reciente.

Seguir leyendo:

• Maripily Rivera debutó como actriz en la obra “La Casa de Maripily”

• Maripily Rivera luce despampanante en un look de shorts y croptop

• Maripily Rivera festejó su cumpleaños usando un enterizo transparente y haciendo un sensual baile

Sin embargo, anunció que el contenido de la obra no tendrá ningún cambio: “No voy a cambiar el contenido de la obra porque su novia así lo quiera. Su novia, en lugar de apoyarlo, ha preferido querer llamar la atención, tratar de opacarlo y manipularlo”.

Asimismo, el denominado “Huracán Boricua” reconoció que si bien su actitud hacia la modelo venezolana no siempre ha sido la mejor, durante estas últimas semanas se ha manejado con respeto.

Con respecto al descontento de Clovis por las supuestas ofensas a Aleska dentro de “La Casa de Maripily”, la también influencer destapó que Clovis nunca se mostró molesto por el contenido de la puesta en escena, a pesar de haberla ensayado.

“Desde la primera función hice mis expresiones, me responsabilizo de las mismas y me sostengo. Lo hice frente a ella sin esconderme, a diferencia de él, que nunca mostró inconformidad”, dijo para zanjar el tema. “Si algo me caracteriza es ser un libro abierto. Una mujer frontal que aborrece las hipocresías y eso es lo que el público quiere ver“.