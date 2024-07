Oka Giner, protagonista de Marea de Pasiones, presume su casa

La actriz mexicana Oka Giner, de 31 años y quien forma parte de la telenovela ‘Marea de Pasiones’, recurrió hace unos días a sus redes sociales para compartir con sus seguidores un house tour de los rincones más íntimos de su casa en México, la cual es simplemente encantadora.

La propiedad, en la que vive desde hace un año, la comparte con su esposo, el comediante Ignacio Redondo, con quien contrajo matrimonio a finales del 2022.

“Justo el 29 de julio cumplimos un año que nos entregaron y la primer semana de agosto nos mudamos, entonces estamos cumpliendo justo el año y ha sido toda una aventura”, relató la talentosa actriz el miércoles pasado por medio de sus redes sociales.

Detalló que en este primer año en su nueva casa han sido de muchísimos cambios, pues han sometido su nidito de amor a múltiples transformaciones.

“Ha sido todo un tema, arreglar por aquí, pintar por allá, remodelar aquí, remodelar por allá, no hemos terminado. La verdad es que ha quedado preciosa, yo lo amo con locura, la recorro, me paro en el jardín, Nacho y yo la contemplamos y decimos ‘¿en qué momento pasó esto?’. Es una cosa hermosa”, detalló la histrión.

Tras presumir su casa, una seguidora le pidió que hiciera un house tour y Oka aceptó gustosa a recorrer con su teléfono celular algunas de las habitaciones de su casa.

“Esta casa es una historia muy linda porque desde hace 3 años, antes de que yo la comprara, yo la había visto en Internet, pero no me alcanzaba y ni por aquí me pasó que yo iba a terminar aquí. Creo que la decreté porque siempre me referí a ella como mi casa, o sea yo tenía fotos que había visto en Internet de esta casa y decía: ‘Mi casa, mi casa’. Tres años después resulta que la habían bajado de precio y que no la habían vendido todavía. Era para mí”, detalló la histrión.

Oka Giner presumió orgullosa su casa en México. (Oka Giner/Instagram) Crédito: Oka Giner/Instagram | Cortesía

