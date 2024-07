Pedro Capó regresa a sus raíces: el rock

El nuevo tema de Pedro Capó, “Sabe bien”, lo está regresando al rock, el género con el que el cantautor puertorriqueño comenzó su carrera.

“De cierta manera me regresa a mis raíces”, dijo en una conversación por zoom. “Yo empecé en el rock, en el folk rock, desde mi adolescencia”.

Esta decisión fue totalmente deliberada, aun cuando el cantante sabe que estos ritmos no son los más populares entre la gente que actualmente más consume música.

“Yo creo que al final del día es lo que le funcione a cada colega”, dijo. “Siento que se puede hacer lo que está de moda después de que haya honestidad”.

Pedro, nieto del reconocido intérprete puertorriqueño de boleros, Bobby Capó, cree que la verdadera contribución de un artista viene de su identidad.

“En estos momentos estoy vibrando en algo que no es necesariamente lo que corre por esa vía [del reguetón]”, dijo. “Pero me gusta el reto de mantenerme fiel y congruente a quien soy”.

A la par del estreno de su sencillo, Pedro está con un pie en el avión para continuar con la última parte de su gira por España. En los próximos días ofrecerá shows en las ciudades de La Coruña, Marbella y Castellón.

A finales de octubre comenzará a girar por varias plazas de Canadá —a donde irá por primera vez—, y continuará por Estados Unidos; pasará por ciudades como Washington, D.C., Filadelfia, Nueva York y San Francisco.

Para entonces ya habrá estrenado su nuevo álbum, del que prefirió no revelar el nombre pero que considera que será el mejor de su carrera. En el ínter, otros artistas darán a conocer las colaboraciones que han hecho con Pedro, puesto que este intérprete ya tiene fama de ser un tipo de camaleón de la música. Ha incursionado en varios géneros con éxito.

“Qué chévere que tengan esa impresión [otros artistas] de mí”, dijo. “Yo siempre he sido muy curioso en la música, muy intranquilo; he contado con el honor de que varios colegas que admiro me inviten a su espacio y también tenerlos en el mío”.